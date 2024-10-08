بمشاركة شركات بحرينية..انطلاق أضخم منتدى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 20 نوفمبر في البحر الميت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬جمعية‭ ‬شركات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬‮«‬إنتاج‮»‬‭ ‬لإقامة‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ (‬ MENA ‭ ‬ ICT ‭ ‬ Forum ‭) ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الميت،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين‭.‬

ويعتبر‭ ‬المنتدى‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهو‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬ليجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬القرار،‭ ‬والخبراء،‭ ‬والمستثمرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬المرتقبة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يجذب‭ ‬المنتدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬منصة‭ ‬دولية‭ ‬رئيسية‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مستثمراً‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬150‭ ‬شركة‭ ‬عارضة‭ ‬ستعرض‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬ابتكارات‭ ‬وحلول‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البرمجة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والتعهيد‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬بالتعليم‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭.‬

ويركز‭ ‬المنتدى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بقطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والاتصالات،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬فرصة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الأعمال‭ ‬وبناء‭ ‬علاقات‭ ‬استراتيجية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭.‬

الشعار‭ ‬الذي‭ ‬يرفعه‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭: ‬استكشاف‭ ‬مستقبل‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وهو‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬المنتدى‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬القوة‭ ‬المحركة‭ ‬للنمو‭ ‬الشامل‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬المنتدى‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المهمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إطلاق‭ ‬جوائز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬حيث‭ ‬ستحتفي‭ ‬بأفضل‭ ‬الابتكارات‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وتشمل‭ ‬الجوائز‭ ‬أربع‭ ‬فئات‭ ‬رئيسة‭ ‬هي‭: ‬جائزة‭ ‬الأثر،‭ ‬التي‭ ‬تُمنح‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لإحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬ومستدام‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وجائزة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الجديدة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تغير‭ ‬ملامح‭ ‬المستقبل،‭ ‬وجائزة‭ ‬الصناعة‭ ‬التي‭ ‬تكرم‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬تميزًا‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬والجائزة‭ ‬الدولية‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيحتضن‭ ‬المنتدى‭ ‬قرية‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬وهي‭ ‬مساحة‭ ‬مخصصة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬لعرض‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخدماتها‭ ‬أمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬وأصحاب‭ ‬القرار‭. ‬وتُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬القرية‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬والتفاعل‭ ‬معهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬ B 2 B ‭ ‬التي‭ ‬ستتيح‭ ‬فرصًا‭ ‬للتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬والمستثمرين‭.‬

وتاريخ‭ ‬المنتدى‭ ‬مليء‭ ‬بالنجاحات،‭ ‬ففي‭ ‬دورته‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬استقطب‭ ‬المنتدى‭ ‬2637‭ ‬مشاركًا‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬دولة،‭ ‬واستضاف‭ ‬146‭ ‬متحدثًا‭ ‬و96‭ ‬جلسة‭ ‬وعرضًا‭ ‬تقديميًا،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬اجتماع‭ ‬ B 2 B ،‭ ‬وهذا‭ ‬النجاح‭ ‬يؤكد‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬والمستثمرين‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬