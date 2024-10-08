شركات التقنية البحرينية تشارك بالجناح العالمي للأعمال في ((جيتكس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت جمعية البحرين لشركات التقنية «بِتِك» الانتهاء من الاستعدادات لتنظيم وإطلاق الجناح العالمي للأعمال في الحدث التكنولوجي الأضخم على مستوى المنطقة «جيتكس جلوبال 2024» بالتعاون مع شركة «وورك سمارت» لإدارة الفعاليات، وذلك خلال الدورة الـ44 من المعرض والذي تنطلق أعماله الأسبوع القادم خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
ويوفر الجناح العالمي للأعمال فرصًا مثالية للشركات البحرينية والإقليمية والدولية للمشاركة وترويج المنتجات وزيادة المبيعات والاستثمارات وإبرام الصفقات، إضافةً إلى تعزيز التجارة الثنائية وخلق فرص للشركات للالتقاء مع جمهور عالمي يزيد على 250 ألف زائر، وتبادل الخبرات حول أحدث توجهات واتجاهات الأسواق في قطاع التكنولوجيا.
وعلى صعيدٍ متصل، أوضحت «بِتِك» أنه من المزمع إطلاق جناح مخصص للفائزين بجائزة البحرين للمحتوى الرقمي لعام 2024 خلال المعرض، والذي ستشارك فيه وزارة الخارجية عن تطبيق «وجهتي»، إلى جانب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تطبيق «تواصل» وتطبيق «التاجر»، بهدف إنشاء منصة وطنية تجمع كافة الجهات الفائزة لعام 2024 ضمن الفئات المختلفة التي تشملها الجائزة، وتعريف الزوار بإنجازات المؤسسات البحرينية على صعيد الرقمنة والابتكار.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة «بِتِك» طارق فخرو: «لا يزال معرض «جيتكس» يمثل المنصة التكنولوجية الأبرز على مستوى المنطقة والتي تتيح للجميع فرصة عرض كل ما هو جديد ومبتكر، سواء كان منتجًا أو خدمة، ونحن نفخر بتنظيم جناح عالمي للأعمال في هذا الحدث وأن نكون داعمًا أساسيًّا لحضور الشركات البحرينية في منصة مخصصة للأعمال، إلى جانب تمكين الجهات الفائزة بجائزة البحرين للمحتوى الرقمي للعام الماضي من المشاركة وعرض ابتكاراتها النوعية، وذلك لإيماننا بقدرة القطاع التكنولوجي البحريني على استعراض أفضل التقنيات المتقدمة والمنافسة في السوق وجذب المزيد من العملاء والاستثمارات والشراكات».
وأضاف فخرو: «لقد دأبنا على توفير أكبر حيز متاح للجناح العالمي للأعمال في المعرض حتى يتسنى للشركات استعراض أكبر قدر ممكن من منتجاتها وخدماتها في موقع استراتيجي بما يتيح لها أفضل ترويج تنافسي ممكن ويسهل عملية تواصلها مع أكثر من 6000 عارض و180 ألف مسؤول تنفيذي من 180 دولة، ونحن نتطلع إلى استفادة الشركات البحرينية من فرص التشبيك والنمو والتعاون المختلفة التي يوفرها المعرض».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «وورك سمارت» أحمد الحجيري: «ستشهد البحرين استثمارات هائلة خلال السنوات العشر المقبلة في قطاع التكنولوجيا، وهو ما يؤكد ضرورة أن تستعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء للنمو منذ الآن والتكيف مع التوجهات الجديدة للتصدي للتحديات الترويجية والاقتصادية التي قد تطرأ على الصناعة، وسيكون الجناح العالمي للأعمال بـ«جيتكس» المنصة الأمثل للنمو بالنسبة الى هذه الشركات من خلال ما يتيحه لها من مجال للاطلاع على أحدث المنتجات وتوطينها واكتساب أفكار ورؤى قيّمة من الخبراء والتواصل مع المختصين واستكشاف الفرص التجارية المتاحة».
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