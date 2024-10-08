شركات التقنية البحرينية تشارك بالجناح العالمي للأعمال في ((جيتكس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لتنظيم‭ ‬وإطلاق‭ ‬الجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الأضخم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2024‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬وورك‭ ‬سمارت‮»‬‭ ‬لإدارة‭ ‬الفعاليات،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ44‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬والذي‭ ‬تنطلق‭ ‬أعماله‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭.‬

ويوفر‭ ‬الجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‭ ‬فرصًا‭ ‬مثالية‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬للمشاركة‭ ‬وترويج‭ ‬المنتجات‭ ‬وزيادة‭ ‬المبيعات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬وإبرام‭ ‬الصفقات،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬للشركات‭ ‬للالتقاء‭ ‬مع‭ ‬جمهور‭ ‬عالمي‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬زائر،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬توجهات‭ ‬واتجاهات‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

وعلى‭ ‬صعيدٍ‭ ‬متصل،‭ ‬أوضحت‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المزمع‭ ‬إطلاق‭ ‬جناح‭ ‬مخصص‭ ‬للفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬للمحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬خلال‭ ‬المعرض،‭ ‬والذي‭ ‬ستشارك‭ ‬فيه‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬وجهتي‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬وتطبيق‭ ‬‮«‬التاجر‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬إنشاء‭ ‬منصة‭ ‬وطنية‭ ‬تجمع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الفائزة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬ضمن‭ ‬الفئات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تشملها‭ ‬الجائزة،‭ ‬وتعريف‭ ‬الزوار‭ ‬بإنجازات‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الرقمنة‭ ‬والابتكار‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬طارق‭ ‬فخرو‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‮»‬‭ ‬يمثل‭ ‬المنصة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬للجميع‭ ‬فرصة‭ ‬عرض‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬ومبتكر،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬منتجًا‭ ‬أو‭ ‬خدمة،‭ ‬ونحن‭ ‬نفخر‭ ‬بتنظيم‭ ‬جناح‭ ‬عالمي‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬وأن‭ ‬نكون‭ ‬داعمًا‭ ‬أساسيًّا‭ ‬لحضور‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬مخصصة‭ ‬للأعمال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تمكين‭ ‬الجهات‭ ‬الفائزة‭ ‬بجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬للمحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬وعرض‭ ‬ابتكاراتها‭ ‬النوعية،‭ ‬وذلك‭ ‬لإيماننا‭ ‬بقدرة‭ ‬القطاع‭ ‬التكنولوجي‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬استعراض‭ ‬أفضل‭ ‬التقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬والاستثمارات‭ ‬والشراكات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬فخرو‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬دأبنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أكبر‭ ‬حيز‭ ‬متاح‭ ‬للجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬للشركات‭ ‬استعراض‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخدماتها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬أفضل‭ ‬ترويج‭ ‬تنافسي‭ ‬ممكن‭ ‬ويسهل‭ ‬عملية‭ ‬تواصلها‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6000‭ ‬عارض‭ ‬و180‭ ‬ألف‭ ‬مسؤول‭ ‬تنفيذي‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬دولة،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استفادة‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التشبيك‭ ‬والنمو‭ ‬والتعاون‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬المعرض‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬وورك‭ ‬سمارت‮»‬‭ ‬أحمد‭ ‬الحجيري‭: ‬‮«‬ستشهد‭ ‬البحرين‭ ‬استثمارات‭ ‬هائلة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تستعد‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‭ ‬للنمو‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الجديدة‭ ‬للتصدي‭ ‬للتحديات‭ ‬الترويجية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تطرأ‭ ‬على‭ ‬الصناعة،‭ ‬وسيكون‭ ‬الجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‭ ‬بـ«جيتكس‮»‬‭ ‬المنصة‭ ‬الأمثل‭ ‬للنمو‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يتيحه‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬مجال‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬المنتجات‭ ‬وتوطينها‭ ‬واكتساب‭ ‬أفكار‭ ‬ورؤى‭ ‬قيّمة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬التجارية‭ ‬المتاحة‮»‬‭.‬