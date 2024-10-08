Wednesday, 09 October 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركات التقنية البحرينية تشارك بالجناح العالمي للأعمال في ((جيتكس))

10/8/2024 11:34:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لتنظيم‭ ‬وإطلاق‭ ‬الجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الأضخم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2024‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬وورك‭ ‬سمارت‮»‬‭ ‬لإدارة‭ ‬الفعاليات،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ44‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬والذي‭ ‬تنطلق‭ ‬أعماله‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭.‬

ويوفر‭ ‬الجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‭ ‬فرصًا‭ ‬مثالية‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬للمشاركة‭ ‬وترويج‭ ‬المنتجات‭ ‬وزيادة‭ ‬المبيعات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬وإبرام‭ ‬الصفقات،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬للشركات‭ ‬للالتقاء‭ ‬مع‭ ‬جمهور‭ ‬عالمي‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬زائر،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬توجهات‭ ‬واتجاهات‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

وعلى‭ ‬صعيدٍ‭ ‬متصل،‭ ‬أوضحت‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المزمع‭ ‬إطلاق‭ ‬جناح‭ ‬مخصص‭ ‬للفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬للمحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬خلال‭ ‬المعرض،‭ ‬والذي‭ ‬ستشارك‭ ‬فيه‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬وجهتي‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬وتطبيق‭ ‬‮«‬التاجر‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬إنشاء‭ ‬منصة‭ ‬وطنية‭ ‬تجمع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الفائزة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬ضمن‭ ‬الفئات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تشملها‭ ‬الجائزة،‭ ‬وتعريف‭ ‬الزوار‭ ‬بإنجازات‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الرقمنة‭ ‬والابتكار‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬طارق‭ ‬فخرو‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‮»‬‭ ‬يمثل‭ ‬المنصة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬للجميع‭ ‬فرصة‭ ‬عرض‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬ومبتكر،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬منتجًا‭ ‬أو‭ ‬خدمة،‭ ‬ونحن‭ ‬نفخر‭ ‬بتنظيم‭ ‬جناح‭ ‬عالمي‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬وأن‭ ‬نكون‭ ‬داعمًا‭ ‬أساسيًّا‭ ‬لحضور‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬مخصصة‭ ‬للأعمال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تمكين‭ ‬الجهات‭ ‬الفائزة‭ ‬بجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬للمحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬وعرض‭ ‬ابتكاراتها‭ ‬النوعية،‭ ‬وذلك‭ ‬لإيماننا‭ ‬بقدرة‭ ‬القطاع‭ ‬التكنولوجي‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬استعراض‭ ‬أفضل‭ ‬التقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬والاستثمارات‭ ‬والشراكات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬فخرو‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬دأبنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أكبر‭ ‬حيز‭ ‬متاح‭ ‬للجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬للشركات‭ ‬استعراض‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخدماتها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬أفضل‭ ‬ترويج‭ ‬تنافسي‭ ‬ممكن‭ ‬ويسهل‭ ‬عملية‭ ‬تواصلها‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6000‭ ‬عارض‭ ‬و180‭ ‬ألف‭ ‬مسؤول‭ ‬تنفيذي‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬دولة،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استفادة‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التشبيك‭ ‬والنمو‭ ‬والتعاون‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬المعرض‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬وورك‭ ‬سمارت‮»‬‭ ‬أحمد‭ ‬الحجيري‭: ‬‮«‬ستشهد‭ ‬البحرين‭ ‬استثمارات‭ ‬هائلة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تستعد‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‭ ‬للنمو‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الجديدة‭ ‬للتصدي‭ ‬للتحديات‭ ‬الترويجية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تطرأ‭ ‬على‭ ‬الصناعة،‭ ‬وسيكون‭ ‬الجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‭ ‬بـ«جيتكس‮»‬‭ ‬المنصة‭ ‬الأمثل‭ ‬للنمو‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يتيحه‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬مجال‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬المنتجات‭ ‬وتوطينها‭ ‬واكتساب‭ ‬أفكار‭ ‬ورؤى‭ ‬قيّمة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬التجارية‭ ‬المتاحة‮»‬‭.‬

MENAFN08102024000055011008ID1108760373

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث