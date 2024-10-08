((بورصة البحرين)) تعلن إدراج مشاريع الأمل في سوق البحرين الاستثماري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت بورصة البحرين أمس الثلاثاء إدراج مشاريع الأمل (ش.م.ب) (مقفلة) في سوق البحرين الاستثماري، وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصاً لمساعدة الشركات سريعة النمو على زيادة رأس المال. وتم إدراج مشاريع الأمل ش.م.ب (مقفلة)، الذراع الاستثماري لصندوق الأمل، تحت رمز التداول ( HOPE ).
وقد أقيمت احتفالية قرع الجرس لإعلان إدراج أسهم مشاريع الأمل بحضور عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والوزير المسؤول عن بورصة البحرين، وأيمن توفيق المؤيد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس صندوق الأمل، وروان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، والشيخ حمد بن محمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة مشاريع الأمل القابضة، وعبدالكريم أحمد بوجيري رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة بورصة البحرين ومشاريع الأمل والإدارة التنفيذية، وكبار المسئولين من العديد من المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
من جانبه صرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بقوله: «نرحب بإدراج مشاريع الأمل في سوق البحرين الاستثماري. إننا نؤمن بأهمية سوق البحرين الاستثماري في توفير منصة للشركات الواعدة لمنحها خياراً تمويلياً منخفض الكلفة ومساعدتها في تنفيذ خططها التوسعية، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة لهذه الشركات».
وأضاف الشيخ خليفة: «نتطلع إلى استقطاب المزيد من الشركات للإدراج في سوق البحرين الاستثماري حيث إن زيادة عدد الشركات تتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، ولا سيما المتعلقة باستقطاب الشركات الواعدة في هذا السوق».
من جانبها، صرحت فجر الباجه جي المدير العام لمشاريع الأمل بقولها: «يُمثل اليوم محطة فارقة في مسيرة مشاريع الأمل، حيث نعلن رسميًا إدراج أسهم مشاريع الأمل القابضة في سوق البحرين الاستثماري. ويسلط هذا المعلم الضوء على إنجاح جهودنا بينما نشرع في الانطلاق إلى المرحلة التالية من نمونا. وبهذه المناسبة، أدعو المستثمرين والشركاء وأصحاب المصلحة إلى الانضمام إلينا في هذه الحقبة الجديدة. معًا، يمكننا تشكيل مستقبل تزدهر فيه ريادة الأعمال وتتحقق فيه إمكانياتنا الجماعية بالكامل».
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