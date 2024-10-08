((بورصة البحرين)) تعلن إدراج مشاريع الأمل في سوق البحرين الاستثماري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إدراج‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ (‬ش‭.‬م‭.‬ب‭) (‬مقفلة‭) ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثماري،‭ ‬وهو‭ ‬سوق‭ ‬أسهم‭ ‬مبتكر‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصاً‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬سريعة‭ ‬النمو‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭. ‬وتم‭ ‬إدراج‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬مقفلة‭)‬،‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثماري‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬تحت‭ ‬رمز‭ ‬التداول‭ (‬ HOPE ‭).‬

وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬احتفالية‭ ‬قرع‭ ‬الجرس‭ ‬لإعلان‭ ‬إدراج‭ ‬أسهم‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والوزير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأيمن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬والشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬القابضة،‭ ‬وعبدالكريم‭ ‬أحمد‭ ‬بوجيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬والشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬ومشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وكبار‭ ‬المسئولين‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نرحب‭ ‬بإدراج‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثماري‭. ‬إننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثماري‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬للشركات‭ ‬الواعدة‭ ‬لمنحها‭ ‬خياراً‭ ‬تمويلياً‭ ‬منخفض‭ ‬الكلفة‭ ‬ومساعدتها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬التوسعية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬للإدراج‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثماري‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ (‬2022-2026‭) ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستقطاب‭ ‬الشركات‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السوق‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرحت‭ ‬فجر‭ ‬الباجه‭ ‬جي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬يُمثل‭ ‬اليوم‭ ‬محطة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل،‭ ‬حيث‭ ‬نعلن‭ ‬رسميًا‭ ‬إدراج‭ ‬أسهم‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثماري‭. ‬ويسلط‭ ‬هذا‭ ‬المعلم‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬جهودنا‭ ‬بينما‭ ‬نشرع‭ ‬في‭ ‬الانطلاق‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬نمونا‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أدعو‭ ‬المستثمرين‭ ‬والشركاء‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحقبة‭ ‬الجديدة‭. ‬معًا،‭ ‬يمكننا‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬تزدهر‭ ‬فيه‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتتحقق‭ ‬فيه‭ ‬إمكانياتنا‭ ‬الجماعية‭ ‬بالكامل‮»‬‭.‬