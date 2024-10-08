آركابيتا تعين هشام الراعي رئيسا تنفيذيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬آركابيتا‭ ‬غروب‭ ‬هولدنغز‭ ‬ليمتد‮»‬‭ ‬تعيين‭ ‬شريكها‭ ‬المؤسس‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬هشام‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الراعي،‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬تعاقب‭ ‬منظمة،‭ ‬حيث‭ ‬سيخلف‭ ‬هشام‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الحالي‭ ‬عاطف‭ ‬عبدالملك،‭ ‬الذي‭ ‬سيتقاعد‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬استمرت‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والإنجازات‭ ‬البارزة‭. ‬وسيواصل‭ ‬عاطف‭ ‬عبدالملك‭ ‬تقديم‭ ‬خبراته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دوره‭ ‬كعضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬آركابيتا‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬عاطف‭ ‬عبدالملك‭ ‬كان‭ ‬القوة‭ ‬الدافعة‭ ‬وراء‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬آركابيتا‮»‬‭ ‬كأول‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وتحت‭ ‬قيادته،‭ ‬حققت‭ ‬الشركة‭ ‬إنجازات‭ ‬رائدة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إبرام‭ ‬أول‭ ‬صفقة‭ ‬استثمار‭ ‬معزز‭ ‬بالاقتراض‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وطرح‭ ‬أول‭ ‬منتجات‭ ‬استثمار‭ ‬عقاري‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬آركابيتا‮»‬‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منتجات‭ ‬وهياكل‭ ‬استثمارية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الشريعة،‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬معايير‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬سوق‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الثلاثين‭ ‬عامًا‭ ‬الماضية‭.‬

وقد‭ ‬كان‭ ‬لهشام‭ ‬الراعي‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬عاطف‭ ‬عبدالملك‭ ‬لبناء‭ ‬قدرات‭ ‬الشركة‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالها‭. ‬ويشغل‭ ‬الراعي‭ ‬حاليًا‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬وعضو‭ ‬لجنة‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشركة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تولى‭ ‬سابقًا‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭. ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬العقد‭ ‬الأخير،‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬اليومية‭ ‬وضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬النمو‭ ‬بنجاح‭. ‬وتمكنت‭ ‬آركابيتا‭ ‬تحت‭ ‬قيادته،‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬متينة‭ ‬ومستدامة‭ ‬مع‭ ‬مستثمريها‭ ‬وشركائها‭ ‬الرئيسيين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬التوسعة‭ ‬الناجحة‭ ‬لأنشطة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وآسيا‭.‬