آركابيتا تعين هشام الراعي رئيسا تنفيذيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت أمس «آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد» تعيين شريكها المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي، هشام عبدالرحمن الراعي، في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتبارًا من 1 يناير 2025. يأتي هذا القرار ضمن خطة تعاقب منظمة، حيث سيخلف هشام الراعي الرئيس التنفيذي الحالي عاطف عبدالملك، الذي سيتقاعد في 31 ديسمبر 2024، بعد مسيرة استمرت 30 عامًا من العمل الجاد والإنجازات البارزة. وسيواصل عاطف عبدالملك تقديم خبراته من خلال دوره كعضو في مجلس إدارة آركابيتا.
يُذكر أن عاطف عبدالملك كان القوة الدافعة وراء تأسيس «آركابيتا» كأول شركة في العالم متخصصة في الاستثمارات البديلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتحت قيادته، حققت الشركة إنجازات رائدة، من بينها إبرام أول صفقة استثمار معزز بالاقتراض متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة، وطرح أول منتجات استثمار عقاري من نوعها على الساحة العالمية. كما كانت «آركابيتا» سباقة في تطوير منتجات وهياكل استثمارية تتماشى مع مبادئ الشريعة، والتي أصبحت اليوم معايير أساسية في هذا المجال، مما أسهم بشكل كبير في نمو سوق الخدمات المالية الإسلامية على مدار الثلاثين عامًا الماضية.
وقد كان لهشام الراعي دور محوري في نجاح الشركة منذ تأسيسها، حيث عمل بشكل وثيق مع عاطف عبدالملك لبناء قدرات الشركة وتوسيع نطاق أعمالها. ويشغل الراعي حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي وعضو لجنة الإدارة التنفيذية للشركة، بعد أن تولى سابقًا منصب رئيس العمليات. وعلى مدار العقد الأخير، تحمل مسؤولية الإشراف على العمليات اليومية وضمان تنفيذ استراتيجية النمو بنجاح. وتمكنت آركابيتا تحت قيادته، من بناء علاقات متينة ومستدامة مع مستثمريها وشركائها الرئيسيين، إلى جانب مساهمته في التوسعة الناجحة لأنشطة الشركة في منطقة الخليج العربي وآسيا.
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