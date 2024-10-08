((البحرين والكويت)) يكرم الفائز بسيارة لكزس من الهيرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كرّم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الفائز‭ ‬بسيارة‭ ‬لكزس‭ ‬ LX ‭ ‬600‭ ‬ F ‭ ‬ ‭

‬لشهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬الهيرات‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬استثنائية‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬فائزا‭.‬

وقد‭ ‬أقيم‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬الفائز،‭ ‬محمد‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬حماد‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬لكزس‭ ‬للسيارات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استقباله‭ ‬وتسليمه‭ ‬الجائزة‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنأ‭ ‬محمد‭ ‬زين‭ ‬العابدين،‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ - ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬بالجائزة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬مساعيه‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالتجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬حملات‭ ‬وجوائز‭ ‬ومكافآت‭ ‬وخدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬وتواكب‭ ‬متطلباتهم‭ ‬المتزايدة‭ ‬وتعزز‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية،‭ ‬ويُعتبر‭ ‬برنامج‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬المكافآت‭ ‬المجزية‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بمكافأة‭ ‬عملائه‭ ‬على‭ ‬ولائهم‭ ‬وتشجعيهم‭ ‬على‭ ‬الادخار‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لهم‭ ‬ولعائلاتهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭: ‬‮«‬يُسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬تحدثه‭ ‬برامجنا‭ ‬ومبادراتنا‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬عملائنا‭ ‬كونها‭ ‬تقدم‭ ‬جوائز‭ ‬قيّمة‭ ‬تغيّر‭ ‬مجرى‭ ‬حياة‭ ‬الفائزين،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬الكرام،‭ ‬والتي‭ ‬بدورها‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬حياتهم‭ ‬للأفضل،‭ ‬ونشجع‭ ‬جميع‭ ‬عملائنا‭ ‬على‭ ‬الإيداع‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الهيرات‭ ‬لزيادة‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬الفوز،‭ ‬حيث‭ ‬سيجري‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائز‭ ‬واحد‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬الولاء‭ ‬بإجمالي‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لـ10‭ ‬فائزين‭. ‬وتشمل‭ ‬جوائز‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬أيضاً‭ ‬فائزاً‭ ‬بمبلغ‭ ‬200 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وفائزة‭ ‬بالسبيكة‭ ‬الذهبية‭ ‬بوزن‭ ‬1‭ ‬كج‭ ‬عيار‭ ‬24‭ ‬قيراطاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬تليها‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬والتي‭ ‬تتجاوز‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬حماد‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فرحته‭ ‬وشكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬منحه‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الرائعة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الهيرات‭ ‬يُعد‭ ‬أفضل‭ ‬حساب‭ ‬قام‭ ‬بالادخار‭ ‬فيه‭ ‬لما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬مكافآت‭ ‬وجوائز‭ ‬قيّمة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إحداث‭ ‬تحولات‭ ‬جذرية‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الفائزين‭.‬