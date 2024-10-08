((البحرين والكويت)) يكرم الفائز بسيارة لكزس من الهيرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كرّم بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، الفائز بسيارة لكزس LX 600 F Sport
لشهر سبتمبر ضمن جوائز الهيرات التي تمنح عملاء البنك فرصة الفوز بجوائز استثنائية يبلغ مجموعها 2.5 مليون دينار بحريني على مدار العام لأكثر من 350 فائزا.
وقد أقيم حفل تسليم على شرف الفائز، محمد محمد حسن حماد في معرض لكزس للسيارات، حيث تم استقباله وتسليمه الجائزة. وبهذه المناسبة، هنأ محمد زين العابدين، مساعد المدير العام - الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت الفائز على فوزه بالجائزة، قائلاً: «يواصل بنك البحرين والكويت مساعيه للارتقاء بالتجربة المصرفية التي يقدمها لعملائه من خلال إطلاق حملات وجوائز ومكافآت وخدمات مبتكرة تلبي تطلعاتهم وتواكب متطلباتهم المتزايدة وتعزز نمط الحياة العصرية، ويُعتبر برنامج جوائز «الهيرات» أحد هذه المكافآت المجزية التي يمنحها البنك في إطار التزامه الراسخ بمكافأة عملائه على ولائهم وتشجعيهم على الادخار لبناء مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم».
وأضاف زين العابدين: «يُسعدنا أن نرى الأثر الإيجابي الذي تحدثه برامجنا ومبادراتنا على حياة عملائنا كونها تقدم جوائز قيّمة تغيّر مجرى حياة الفائزين، ونتطلع إلى توفير المزيد من فرص الفوز للعديد من عملاء البنك الكرام، والتي بدورها ستسهم في تحسين حياتهم للأفضل، ونشجع جميع عملائنا على الإيداع في حساب الهيرات لزيادة فرصهم في الفوز، حيث سيجري في شهر أكتوبر القادم السحب على جائزة بقيمة 100 ألف دينار بحريني لفائز واحد إضافةً إلى جوائز الولاء بإجمالي 10 آلاف دينار بحريني لـ10 فائزين. وتشمل جوائز شهر نوفمبر أيضاً فائزاً بمبلغ 200 , 000 دينار بحريني وفائزة بالسبيكة الذهبية بوزن 1 كج عيار 24 قيراطاً بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تليها الجوائز الكبرى في نهاية العام والتي تتجاوز مليون دينار بحريني».
من جانبه، أعرب محمد حماد عن بالغ فرحته وشكره وامتنانه لبنك البحرين والكويت على منحه هذه الجائزة الرائعة، مؤكدًا أن الهيرات يُعد أفضل حساب قام بالادخار فيه لما يوفره من مكافآت وجوائز قيّمة للغاية من شأنها إحداث تحولات جذرية إيجابية في حياة الفائزين.
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