رئيس جهاز المساحة يجتمع بمجلس تنظـيـم مـزاولـة المهـن الهندسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، اجتماعاً مع الدكتور عبدالله يوسف طالب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، بحضور عدد من أعضاء المجلس، وذلك في مقر الجهاز.
وخلال الاجتماع، استعرض تجربة جهاز المساحة والتسجيل العقاري في التعاون مع المكاتب المساحية، والنتائج الإيجابية التي حققتها هذه التجربة والتي انعكست بشكل مباشر على سرعة إنجاز المعاملات وارتفاع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، مؤكداً أهمية توسيع نطاق الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق الأهداف المرجوة.
وأكد الدور المحوري الذي يلعبه مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية في تنسيق عمل المكاتب الهندسية والمساحية، وضمان التزامها بالمعايير الهندسية المعتمدة، منوهاً بدور المجلس في إثراء النقاشات وتقديم الحلول البناءة التي تسهم في تطوير القطاع.
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تعزيز سبل دعم المكاتب المساحية وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من انجاز المعاملات المساحية في أقل مدة زمنية، إلى جانب مناقشة الآليات والإجراءات المعتمدة حالياً من قبل الجهاز لتنظيم العلاقة بين المكاتب المسؤولة عن المسح والمكاتب المسؤولة عن التدقيق على جودة العمل. كما تم خلال الاجتماع طرح مفاهيم جديدة حول سبل تقديم المزيد من التسهيلات للمكاتب المساحية، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقة بين الجهاز والمكاتب.
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