رئيس جهاز المساحة يجتمع بمجلس تنظـيـم مـزاولـة المهـن الهندسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬المهندس‭ ‬باسم‭ ‬بن‭ ‬يعقوب‭ ‬الحمر‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬طالب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجهاز‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬تجربة‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المكاتب‭ ‬المساحية،‭ ‬والنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬والتي‭ ‬انعكست‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬إنجاز‭ ‬المعاملات‭ ‬وارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

وأكد‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬مجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬في‭ ‬تنسيق‭ ‬عمل‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬والمساحية،‭ ‬وضمان‭ ‬التزامها‭ ‬بالمعايير‭ ‬الهندسية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بدور‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬النقاشات‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬البناءة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬المكاتب‭ ‬المساحية‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمكينها‭ ‬من‭ ‬انجاز‭ ‬المعاملات‭ ‬المساحية‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬مدة‭ ‬زمنية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬الآليات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المعتمدة‭ ‬حالياً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاز‭ ‬لتنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المكاتب‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬المسح‭ ‬والمكاتب‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬طرح‭ ‬مفاهيم‭ ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬للمكاتب‭ ‬المساحية،‭ ‬وتطوير‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬والتنظيمي‭ ‬المنظم‭ ‬للعلاقة‭ ‬بين‭ ‬الجهاز‭ ‬والمكاتب‭.‬