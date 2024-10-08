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((غرفة البحرين)) تعزز العلاقات مع غرفة التجارة الدولية

10/8/2024 11:34:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬أهمية‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتطوير‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬توعية‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بآليات‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخارجية‭ ‬وكيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمعرفة‭ ‬حول‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجههم‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬الدولية‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬مصالحهم‭. ‬كما‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وأضاف‭ ‬ناس‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬التابعة‭ ‬لغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نسعى‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لتفعيل‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والاتحادات‭ ‬والهيئات‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬ويدعم‭ ‬تطلعات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬كما‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬سواء‭ ‬القائمة‭ ‬أو‭ ‬المستقبلية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاستدامة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحضير‭ ‬لاستضافة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬النوعية،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النشاطات‭ ‬تمثل‭ ‬مكسبًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للبحرين،‭ ‬حيث‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬وترسيخ‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يمثل‭ ‬إطاراً‭ ‬لتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تطلعات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مثمر‭ ‬وبنّاء‭ ‬لدعم‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المنشودة‭ ‬ويدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬الازدهار‭ ‬المستدام‭.‬

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