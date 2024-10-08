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30 ألف طالب من المواهب التقنية يشاركون في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات

10/8/2024 11:34:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬هواوي‭ ‬انطلاق‭ ‬نسخة‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬من‭ ‬مسابقتها‭ ‬السنوية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬اليونسكو‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬التعليم‭. ‬ويتيح‭ ‬برنامج‭ ‬المسابقة‭ ‬فرصاً‭ ‬واعدة‭ ‬لطلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬لإظهار‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وترجمة‭ ‬شغفهم‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الابتكارات‭ ‬والحلول‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لصالح‭ ‬مستقبلهم‭ ‬المهني‭ ‬ومستقبل‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتهم‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات،‭ ‬وتستهدف‭ ‬رعاية‭ ‬المواهب‭ ‬التقنية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬لتمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمامهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬بلدانهم‭ ‬لبناء‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الرقمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بمساعدة‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

تتميز‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬بتطوير‭ ‬منظومتها‭ ‬بتنسيق‭ ‬جديد‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توسعة‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬أمام‭ ‬الطلاب،‭ ‬حيث‭ ‬ستُجرى‭ ‬المراحل‭ ‬التمهيدية‭ ‬والنهائيات‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسابقة‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬المشاركة،‭ ‬وستُجرى‭ ‬الاختبارات‭ ‬النهائية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬المسابقة‭ ‬قبل‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬العالمية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬داخل‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭. ‬وسيتم‭ ‬تكريم‭ ‬المتأهلين‭ ‬للنهائيات‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬كبير‭ ‬سيُعقد‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانها‭ ‬لاحقاً‭. ‬وستكون‭ ‬مسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬مفتوحة‭ ‬لجميع‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬أكاديميات‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والجامعات‭ ‬والكليات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭.‬

وقال‭ ‬ستيفن‭ ‬يي،‭ ‬رئيس‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭: ‬‮«‬تجسد‭ ‬المسابقة‭ ‬التزامنا‭ ‬بمد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬لوضع‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الشباب‭. ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لرعاية‭ ‬المواهب‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬ستصبح‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬المستقبلية‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬قيادة‭ ‬مسيرة‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭. ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المسابقة‭ ‬أحد‭ ‬الروافد‭ ‬الفاعلة‭ ‬للخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الطموحة‭ ‬لدول‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نظام‭ ‬إيكولوجي‭ ‬متكامل‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬مسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬تعود‭ ‬مسابقة‭ ‬الابتكار‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬عامها‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬اختبار‭ ‬قدرة‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬ابتكار‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬وتطبيقها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭. ‬

وتتحدى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المشاركين‭ ‬لتصميم‭ ‬حلول‭ ‬ذات‭ ‬جدوى‭ ‬وقيمة‭ ‬اجتماعية‭ ‬وتجارية‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬هواوي‭ ‬المدعمة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬أو‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتقنيات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬مثل‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬والبيانات‭ ‬الضخمة‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والإنترنت‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭. ‬وسيطور‭ ‬المشاركون‭ ‬برامج‭ ‬وأجهزة‭ ‬وأنظمة‭ ‬متكاملة‭ ‬لمعالجة‭ ‬تحديات‭ ‬محددة‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات‭ ‬وسيناريوهات‭ ‬الحياة‭ ‬الواقعية‭.‬

تشتمل‭ ‬مسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬تخصصات‭ ‬تقنيات‭ ‬السحابة‭ ‬الالكترونية،‭ ‬وشبكات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬وستختبر‭ ‬معرفة‭ ‬الطلاب‭ ‬النظرية‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬ضمن‭ ‬فريق،‭ ‬ومهارات‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي‭ ‬لديهم‭. ‬وسيخضع‭ ‬المشاركون‭ ‬لامتحانات‭ ‬كتابية‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬التمهيدية‭ ‬والنهائية‭ ‬الوطنية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ستُجرى‭ ‬اختبارات‭ ‬عملية‭ ‬للمرحلتين‭ ‬النهائية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والنهائية‭ ‬العالمية‭. ‬

وستقدم‭ ‬هواوي‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وتوجيهية‭ ‬شاملة‭ ‬لمساعدة‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬لكل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬المسابقة‭. ‬وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬للطلاب‭ ‬للتعلم‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬هواوي‭ ‬ومحاورتهم‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬تطورات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والاتجاهات‭ ‬الدولية،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬عملي‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬وفق‭ ‬سيناريوهات‭ ‬واقعية‭.‬

وكانت‭ ‬هواوي‭ ‬قد‭ ‬استضافت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجولات‭ ‬الترويجية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬وستستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬لإرشاد‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬التسجيل‭ ‬ومحتوى‭ ‬البرنامج‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬التصفيات‭ ‬التمهيدية‭ ‬والنهائية‭ ‬الوطنية‭ ‬لجميع‭ ‬البلدان‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬ونوفمبر‭ ‬2024‭. ‬وسيستفيد‭ ‬المتأهلون‭ ‬للنهائيات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬التدريب‭ ‬الخاصة‭ ‬للتحضير‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬الإقليمية‭. ‬

وسيحصل‭ ‬المتأهلون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬مرموقة‭ ‬وشهادات‭ ‬وهدايا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانه‭ ‬لاحقاً‭. ‬وتتضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الجوائز‭ ‬أجهزة‭ ‬هواوي‭ ‬وفرص‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬فروع‭ ‬شركة‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭. ‬كما‭ ‬ستكرم‭ ‬المسابقة‭ ‬أكاديميات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والمعلمين‭ ‬المتميزين‭ ‬إشادة‭ ‬بدورهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬حققت‭ ‬تقدماً‭ ‬هائلاً‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭. ‬واستقطبت‭ ‬نسخة‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬27 ‭,‬ 500‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭. ‬وحظيت‭ ‬المسابقة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬اليونسكو‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬وزارة‭ ‬ومشغّل‭ ‬وشريك‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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