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تسريح 900 عامل بقطاع تأجير السيارات السياحية

10/8/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- حذر عاملون في قطاع تأجير السيارات السياحية من إغلاقات واسعة قد تطال المكاتب العاملة في السوق في حال إستمرار تراجع السياحة الوافدة.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه نقابة تأجير السيارات السياحية على لسان نقيب القطاع مروان عكوبة أن عدد الموظفين الذين تم تسريحهم بلغ 900 موظف ليصل عدد العاملين إلى 2.1 ألف موظف، تحت وطأة تداعيات استمرار العدو الصهيوني في حربه على المنطقة.
ويشار إلى أن عدد العاملين في القطاع يبلغ 3 آلاف موظف قبل بدء العدوان الصهيوني على المنطقة، ما يعني أن %30 من العاملين في القطاع فقدوا وظائفهم في عام.
وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إن الركود الذي يسود القطاع يهدد العاملين كافة ما أدى إلى وجود مخاوف من قدرتهم على مواصلة اعمالهم في القطاع.
وأكد هؤلاء أن نسب إشغال مكاتب تأجير السيارات السياحية لا تتجاوز حاجز 20 %.
وتراجعت أعداد سياح المملكة بنسبة 6.6 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية فإن عدد زوار المملكة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بلغ نحو 4.2 مليون سائح مقارنة بـ4.5 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي متراجعة بمقدار يزيد على 300 ألف سائح.
وقال النقيب عكوبة "إن القطاع يعاني من ركود واضح جراء استمرار العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أصعب من ما شهده القطاع أثناء جائحة كورونا".
وأكد عكوبة أن نسب الإشغال ضعيفة جدا ولا تصل الى مستوى %20 في مختلف مكاتب تأجير السيارات السياحية.
وأضاف، "هنالك مجموعة من مكاتب تأجير السيارات تقف عاجزة عن تجديد ترخيصها منذ بداية العام الحالي ويصل عددها إلى قرابة 28 مكتبا".
وبين أن أعداد السيارات السياحية تراجعت من 14.5 الف مركبة إلى 14.1 ألف.
وأبدى عكوبة مخاوفه من اتساع حجم الخسائر والتسريحات في حال استمر العدوان.
واشتكى عكوبة من استمرار وجود المنافسة غير العادلة في القطاع من خلال الدخلاء على القطاع من السيارات الخصوصية التي تثقل كاهل مكاتب تأجير السيارات السياحية المرخصة والملتزمة بدفع الرسوم والتأمينات والتراخيص وغيرها من كلف التشغيل ومصاريف الرواتب والأجور، وهذا يزيد "الطين بلة" ويوسع حجم خسائر القطاع.
وقال صاحب مكتب تأجير سيارات سياحية شادي أبو النادي "نسبة إشغال السيارات السياحية لا يتجاوز 20 %".
وأكد أبو النادي أن القطاع يعيش محنة لم يشهدها في جائحة كورونا، مشيرا إلى أن وضع مكاتب تأجير السيارات السياحية "كارثي". وأضاف، إن توقف السياحة الوافدة بشكل واضح إثر العدوان الصهيوني هدد استمرارية القطاع بمكاتبه وموظفيه، إذ أصبح صاحب المكتب يعاني من الكلف التشغيلية التي أصبحت عبئا إضافية على صاحب المكتب.
وحذر أبو النادي من خروج مجموعة كبيرة للمكاتب من ممارسة أعمالها في حال استمرت هذه الكارثة.
واتفق مدير مكتب تأجير سيارات سياحية خالد الأحمدي مع سابقيه في الرأي أن نسبة إشغال السيارات السياحية لا تتجاوز 20 %.
وأكد الأحمدي أن القطاع السياحي يعيش حالة من "الرعب" جراء الركود الغير مسبوق الذي يشهده القطاع منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن القطاع يعتمد على السياحة الوافدة والتي تراجعت بنسبة تصل إلى أكثر من 80 %، ما أدى إلى ركود ملموس في ظل تكاليف متنوعة مكلفة على القطاع وتزيد من أعبائه.
ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع أكثر من 14 ألف مركبة.
ويذكر أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مادية فادحة وصلت إلى 100 مليون دينار خلال أزمة كورونا.

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