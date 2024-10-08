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توفر بنية تحتية وكوادر مؤهلة.. كيف نسرع التحول الرقمي؟

10/8/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين عمان – في الوقت الذي خطا فيه القطاع التقني الأردني خطوات كبيرة نحو التطوير خلال السنوات الماضية مع تميز الكفاءات الأردنية في هذا القطاع والبنية التحتية الواسعة للاتصالات التي يعتمد عليها معظم الأردنيين، إلا أن خبراء أكدوا أن أمامنا المزيد من العمل على أهمية العمل بجد اليوم وفق رؤية إستراتيجية لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي في مجال الاتصالات والتقنية.
وقال الخبراء إننا ما زلنا متأخرين في عملية التحول الرقمي مقارنة بالدول المجاورة، مطالبين الحكومة الجديدة بالعمل على تسريع إنجاز العملية، وإتمام ما أنجزته الحكومة السابقة في هذا الملف.
ولبناء مركز إقليمي في المملكة الأردنية لقطاع الاتصالات والتقنية، أكد الخبراء ضرورة اتباع نهج إستراتيجي وخطة إستراتيجية واضحة ودعم من الجهات الحكومية والخاصة.
واقترحوا أن تشمل هذه الخطة محاور تعنى بتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر الإنترنت عريض النطاق عالي السرعة، والعناية بالموارد البشرية الكفؤة في الأردن ، وتطوير التشريعات لتواكب التطور المتسارع في التكنولوجيا، ودعم البحث العلمي والابتكار والشركات الناشئة وخصوصا التقنية منها، وتعزيز جذب الاستثمارات بالحوافز.
وأكد الخبراء أن على الحكومة الجديدة التركيز ودعم تقنيات المستقبل وتبنيها وإدخالها في عملية التحول الرقمي، ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والميتافيرس والطاقة المتجددة والبلوكشين وغيرها من تقنيات الثورة الصناعة الرابعة.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة إن جعل المملكة مركزا إقليميا لخدمات التقنية والاتصالات فذلك يتطلب خطة إستراتيجية واضحة ودعم من الجهات الحكومية والخاصة.
واستعرض مميزات القطاع في الأردن الذي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مع تمتع الأردن بتغطية جيدة لشبكات الاتصالات، بالاعتماد على تقنيات الجيل الثالث والرابع مع جهود متواصلة لزيادة انتشار الشبكات الأحدث مثل الجيل الخامس والفايبر.
وتظهر الأرقام أن عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 1058 شركة، وتوظف أكثر من 26500 عامل بشكل مباشر في القطاع.
إلى ذلك بين الرواجبة أن سرعات الإنترنت في الأردن تحسنت بشكل ملحوظ مع زيادة انتشار شبكات الألياف الضوئية، إلا أنه يرى بأن تكلفة الإنترنت قد تكون مرتفعة نسبيا مقارنة بالدخل، وهذا يمثل تحديا لفئات من السكان.
وقال إن الحكومة تدرك أهمية قطاع الاتصالات والتقنية كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وهناك مبادرات حكومية تهدف إلى دعم وتطوير هذا القطاع، مثل تشجيع ريادة الأعمال التقنية والتحول الرقمي، كما أن هيئة الاتصالات تلعب دورا حيويا في تنظيم القطاع وضمان الامتثال للمعايير الدولية. ومع ذلك، قد تواجه بعض القيود في مجال تحديث القوانين لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار الرواجبة إلى أن الأردن يُظهر تقدما ملموسا في اعتماد تقنيات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ولكن الاعتماد على هذه التقنيات ما يزال محدودا على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان هناك بيئة نشطة لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، مع العديد من الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مثل تطبيقات الهاتف المحمول، التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، مع دعم مسرعات الأعمال والمستثمرين الذي يساهم في نمو هذا القطاع.
وأكد تميز الأردن بامتلاكه لموارد بشرية متعلمة ومتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تخريج آلاف المتخصصين في هذا المجال سنويا. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديا في الحفاظ على هذه الكفاءات، حيث تهاجر العديد من المواهب إلى الخارج بحثا عن فرص أفضل.
وفي مجال الأمن السيبراني قال الرواجبة إن الأردن يعزز جهوده في هذا المجال، ولكن القطاع ما يزال يواجه تحديات في هذا المجال بسبب التهديدات المتزايدة والهجمات الإلكترونية، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني لتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة هذه التهديدات.
وأشار إلى جذب الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية شهد بعض التحسن، لكن هناك مجال كبير لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع، خاصة في التقنيات المتقدمة ومراكز البيانات.
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي العام في الأردن قد يؤثر سلبا على وتيرة النمو في قطاع التقنية، حيث تواجه بعض الشركات تحديات مالية قد تحد من قدرتها على التوسع أو تبني تقنيات جديدة.
ومع وجود هذه المميزات أكد الرواجبة أنه يمكن العمل بقوة لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للقطاع في المنطقة من خلال القيام بدراسة السوق الإقليمي والعالمي لتحديد الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات والتقنية، وتحليل احتياجات السوق في الأردن والدول المجاورة، مع العمل على تحليل التوجهات التقنية بحيث يتم التركيز على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء.
وأكد على أهمية مواصلة تطوير شبكات الاتصال الحديثة مثل الجيل الخامس وتوسيع انتشار خدمات الإنترنت ذات السرعة العالية، وانشاء مراكز بيانات كبيرة وحديثة، مع مراعاة المعايير العالمية من حيث الأمن والتوافر والكفاءة.
وبلغة الأرقام، يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، اليوم بنحو 11 مليونا، ويقدر عدد اشتراكات الخلوي بـ7.8 مليون اشتراك، فيما بلغ عدد اشتراكات خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق (ومنها الفايبر) قرابة 798.8 ألف اشتراك.
إلى ذلك اقترح الرواجبة العمل على تحسين القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وتحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية وتقديم إعفاءات ضريبية أو حوافز مالية للشركات التي تستثمر في القطاع.
وأكد اهمية السعي لتوقيع اتفاقيات وشراكات مع الشركات الكبرى في قطاع الاتصالات والتقنية لجذبهم للاستثمار في الأردن، مع العمل على دعم الشركات الناشئة المحلية وتقديم فرص التمويل لها لتطوير حلول تقنية مبتكرة، وتشجيع الاستثمار في مراكز البحث والتطوير، وتحفيز الجامعات والمؤسسات التعليمية على الابتكار في قطاع التقنية.
وعن عملية التحول الرقمي قال المؤسس لصندوق "فكر فينتشرز" محمد خواجا إن علينا اليوم الإسراع في تنفيذ عملية التحول الرقمي وإنجاز مشاريعها بالتعاون مع الشركات التقنية المحلية التي تمتلك خبرات كبيرة، وخصوصا وان السوق والمجتمع جاهز بحكم انتشار الأجهزة الذكية والإنترنت في الأردن ( من أعلى النسب عالميا)، وجاهزية البنية التحتية الرقمية.
وبين خواجا أن عملية التحول الرقمي " لم تعد ترفا " بل أصبحت "ضرورة" في عالم يتحول بالكامل الى مفهوم وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن إنجاز الحكومة هذا الملف سيسهم بالتأكيد في تحسين واقع واداء مختلف القطاعات الاقتصادية ويسهم في تحسين حياة الناس ويرفع جودة الخدمات المقدمة من الحكومة.
وأكد أن التحول الرقمي هو وسيلة لمحاربة الفساد بحكم انه يقلل من التواصل المباشر ويضفي على الخدمات طابع الشفافية بحكم أن القنوات رقمية.
⁠وقال إن هناك نجاحات لتجارب التحول الرقمي في الدول المجاورة مع تأخره في الأردن ما يضفي حالة من الإحباط للأفراد المغتربين الأردنيين والشركات التقنية الأردنية التي تقدم خدمات نوعية في الخارج ولا تجد مساحة لدعم مسيرة التحول في الأردن.
وأكد خواجا أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وضرورة العناية والتركيز على مفهوم تجربة المستخدم وتحسينها في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن لتكون خدمات رقمية مكتملة وسهلة تسهل حياته ومعاملاته الحكومية.
وأعلنت الحكومة مؤخرا، أن إجمالي الخدمات التي رقمنتها الحكومة بلغ 1273 خدمة، بنسبة 53 % من إجمالي الخدمات الحكومية، وأن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بالكامل مع نهاية العام المقبل.
من جانبه، يرى خبير إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في شركة "ميتا سيرف مي" رامي الدماطي انه بالنظر إلى الجهود المبذولة والأهداف الموضوعة في كتاب التكليف السامي، يُظهر الأردن التزاماً قوياً بمواكبة التحول الرقمي. ومع ذلك، يمكن القول إن هناك مجالا لتحسين الأداء والسرعة في تنفيذ الخطط المتعلقة بالتحول الرقمي.
وبين ان التحديات في التحول الرقمي تشمل تحديث البنية التحتية، تعزيز القدرات التقنية، والتغلب على العقبات البيروقراطية. بشكل عام، مشيرا إلى أن الأردن يسعى بجدية ليكون مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات، ولكنه يحتاج لتسريع الخطى للحفاظ على التنافسية.
وأكد انه لتسريع التحول الرقمي في الأردن، يجب تنفيذ مجموعة من الإجراءات أهمها الاستمرار في تطوير البنية التحتية: الاستثمار في شبكات الاتصالات والإنترنت لتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: التعاون مع شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية لتبني أحدث التقنيات.

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