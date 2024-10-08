توفر بنية تحتية وكوادر مؤهلة.. كيف نسرع التحول الرقمي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين
عمان – في الوقت الذي خطا فيه القطاع التقني الأردني خطوات كبيرة نحو التطوير خلال السنوات الماضية مع تميز الكفاءات الأردنية في هذا القطاع والبنية التحتية الواسعة للاتصالات التي يعتمد عليها معظم الأردنيين، إلا أن خبراء أكدوا أن أمامنا المزيد من العمل على أهمية العمل بجد اليوم وفق رؤية إستراتيجية لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي في مجال الاتصالات والتقنية.
وقال الخبراء إننا ما زلنا متأخرين في عملية التحول الرقمي مقارنة بالدول المجاورة، مطالبين الحكومة الجديدة بالعمل على تسريع إنجاز العملية، وإتمام ما أنجزته الحكومة السابقة في هذا الملف.
ولبناء مركز إقليمي في المملكة الأردنية لقطاع الاتصالات والتقنية، أكد الخبراء ضرورة اتباع نهج إستراتيجي وخطة إستراتيجية واضحة ودعم من الجهات الحكومية والخاصة.
واقترحوا أن تشمل هذه الخطة محاور تعنى بتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر الإنترنت عريض النطاق عالي السرعة، والعناية بالموارد البشرية الكفؤة في الأردن ، وتطوير التشريعات لتواكب التطور المتسارع في التكنولوجيا، ودعم البحث العلمي والابتكار والشركات الناشئة وخصوصا التقنية منها، وتعزيز جذب الاستثمارات بالحوافز.
وأكد الخبراء أن على الحكومة الجديدة التركيز ودعم تقنيات المستقبل وتبنيها وإدخالها في عملية التحول الرقمي، ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والميتافيرس والطاقة المتجددة والبلوكشين وغيرها من تقنيات الثورة الصناعة الرابعة.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة إن جعل المملكة مركزا إقليميا لخدمات التقنية والاتصالات فذلك يتطلب خطة إستراتيجية واضحة ودعم من الجهات الحكومية والخاصة.
واستعرض مميزات القطاع في الأردن الذي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مع تمتع الأردن بتغطية جيدة لشبكات الاتصالات، بالاعتماد على تقنيات الجيل الثالث والرابع مع جهود متواصلة لزيادة انتشار الشبكات الأحدث مثل الجيل الخامس والفايبر.
وتظهر الأرقام أن عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 1058 شركة، وتوظف أكثر من 26500 عامل بشكل مباشر في القطاع.
إلى ذلك بين الرواجبة أن سرعات الإنترنت في الأردن تحسنت بشكل ملحوظ مع زيادة انتشار شبكات الألياف الضوئية، إلا أنه يرى بأن تكلفة الإنترنت قد تكون مرتفعة نسبيا مقارنة بالدخل، وهذا يمثل تحديا لفئات من السكان.
وقال إن الحكومة تدرك أهمية قطاع الاتصالات والتقنية كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وهناك مبادرات حكومية تهدف إلى دعم وتطوير هذا القطاع، مثل تشجيع ريادة الأعمال التقنية والتحول الرقمي، كما أن هيئة الاتصالات تلعب دورا حيويا في تنظيم القطاع وضمان الامتثال للمعايير الدولية. ومع ذلك، قد تواجه بعض القيود في مجال تحديث القوانين لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار الرواجبة إلى أن الأردن يُظهر تقدما ملموسا في اعتماد تقنيات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ولكن الاعتماد على هذه التقنيات ما يزال محدودا على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان هناك بيئة نشطة لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، مع العديد من الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مثل تطبيقات الهاتف المحمول، التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، مع دعم مسرعات الأعمال والمستثمرين الذي يساهم في نمو هذا القطاع.
وأكد تميز الأردن بامتلاكه لموارد بشرية متعلمة ومتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تخريج آلاف المتخصصين في هذا المجال سنويا. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديا في الحفاظ على هذه الكفاءات، حيث تهاجر العديد من المواهب إلى الخارج بحثا عن فرص أفضل.
وفي مجال الأمن السيبراني قال الرواجبة إن الأردن يعزز جهوده في هذا المجال، ولكن القطاع ما يزال يواجه تحديات في هذا المجال بسبب التهديدات المتزايدة والهجمات الإلكترونية، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني لتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة هذه التهديدات.
وأشار إلى جذب الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية شهد بعض التحسن، لكن هناك مجال كبير لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع، خاصة في التقنيات المتقدمة ومراكز البيانات.
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي العام في الأردن قد يؤثر سلبا على وتيرة النمو في قطاع التقنية، حيث تواجه بعض الشركات تحديات مالية قد تحد من قدرتها على التوسع أو تبني تقنيات جديدة.
ومع وجود هذه المميزات أكد الرواجبة أنه يمكن العمل بقوة لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للقطاع في المنطقة من خلال القيام بدراسة السوق الإقليمي والعالمي لتحديد الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات والتقنية، وتحليل احتياجات السوق في الأردن والدول المجاورة، مع العمل على تحليل التوجهات التقنية بحيث يتم التركيز على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء.
وأكد على أهمية مواصلة تطوير شبكات الاتصال الحديثة مثل الجيل الخامس وتوسيع انتشار خدمات الإنترنت ذات السرعة العالية، وانشاء مراكز بيانات كبيرة وحديثة، مع مراعاة المعايير العالمية من حيث الأمن والتوافر والكفاءة.
وبلغة الأرقام، يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، اليوم بنحو 11 مليونا، ويقدر عدد اشتراكات الخلوي بـ7.8 مليون اشتراك، فيما بلغ عدد اشتراكات خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق (ومنها الفايبر) قرابة 798.8 ألف اشتراك.
إلى ذلك اقترح الرواجبة العمل على تحسين القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وتحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية وتقديم إعفاءات ضريبية أو حوافز مالية للشركات التي تستثمر في القطاع.
وأكد اهمية السعي لتوقيع اتفاقيات وشراكات مع الشركات الكبرى في قطاع الاتصالات والتقنية لجذبهم للاستثمار في الأردن، مع العمل على دعم الشركات الناشئة المحلية وتقديم فرص التمويل لها لتطوير حلول تقنية مبتكرة، وتشجيع الاستثمار في مراكز البحث والتطوير، وتحفيز الجامعات والمؤسسات التعليمية على الابتكار في قطاع التقنية.
وعن عملية التحول الرقمي قال المؤسس لصندوق "فكر فينتشرز" محمد خواجا إن علينا اليوم الإسراع في تنفيذ عملية التحول الرقمي وإنجاز مشاريعها بالتعاون مع الشركات التقنية المحلية التي تمتلك خبرات كبيرة، وخصوصا وان السوق والمجتمع جاهز بحكم انتشار الأجهزة الذكية والإنترنت في الأردن ( من أعلى النسب عالميا)، وجاهزية البنية التحتية الرقمية.
وبين خواجا أن عملية التحول الرقمي " لم تعد ترفا " بل أصبحت "ضرورة" في عالم يتحول بالكامل الى مفهوم وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن إنجاز الحكومة هذا الملف سيسهم بالتأكيد في تحسين واقع واداء مختلف القطاعات الاقتصادية ويسهم في تحسين حياة الناس ويرفع جودة الخدمات المقدمة من الحكومة.
وأكد أن التحول الرقمي هو وسيلة لمحاربة الفساد بحكم انه يقلل من التواصل المباشر ويضفي على الخدمات طابع الشفافية بحكم أن القنوات رقمية.
وقال إن هناك نجاحات لتجارب التحول الرقمي في الدول المجاورة مع تأخره في الأردن ما يضفي حالة من الإحباط للأفراد المغتربين الأردنيين والشركات التقنية الأردنية التي تقدم خدمات نوعية في الخارج ولا تجد مساحة لدعم مسيرة التحول في الأردن.
وأكد خواجا أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وضرورة العناية والتركيز على مفهوم تجربة المستخدم وتحسينها في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن لتكون خدمات رقمية مكتملة وسهلة تسهل حياته ومعاملاته الحكومية.
وأعلنت الحكومة مؤخرا، أن إجمالي الخدمات التي رقمنتها الحكومة بلغ 1273 خدمة، بنسبة 53 % من إجمالي الخدمات الحكومية، وأن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بالكامل مع نهاية العام المقبل.
من جانبه، يرى خبير إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في شركة "ميتا سيرف مي" رامي الدماطي انه بالنظر إلى الجهود المبذولة والأهداف الموضوعة في كتاب التكليف السامي، يُظهر الأردن التزاماً قوياً بمواكبة التحول الرقمي. ومع ذلك، يمكن القول إن هناك مجالا لتحسين الأداء والسرعة في تنفيذ الخطط المتعلقة بالتحول الرقمي.
وبين ان التحديات في التحول الرقمي تشمل تحديث البنية التحتية، تعزيز القدرات التقنية، والتغلب على العقبات البيروقراطية. بشكل عام، مشيرا إلى أن الأردن يسعى بجدية ليكون مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات، ولكنه يحتاج لتسريع الخطى للحفاظ على التنافسية.
وأكد انه لتسريع التحول الرقمي في الأردن، يجب تنفيذ مجموعة من الإجراءات أهمها الاستمرار في تطوير البنية التحتية: الاستثمار في شبكات الاتصالات والإنترنت لتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: التعاون مع شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية لتبني أحدث التقنيات.
MENAFN08102024000072011014ID1108760353