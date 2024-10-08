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مبيعات التذكرة الموحدة تهبط %70

10/8/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- أكد مصدر مطلع في قطاع السياحة، أن مبيعات التذكرة الموحدة (JORDAN PASS) انخفضت، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 70 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت مبيعات التذكرة الموحدة 75 ألف تذكرة مقارنة مع 250 ألفا خلال فترتي المقارنة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا الهبوط يرجع إلى استمرار العدوان الصهيوني على دول عربية عدة خلال آخر 12 شهرا، ما أدى إلى حالة من الإرباك الأمني في المنطقة.
وحسب تقرير حكومي يتعلق بتفاصيل التقدم بسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، تراجعت مبيعات التذكرة الموحدة (JORDAN PASS)، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 69 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفق تقرير.
وأظهر التقرير الحكومي أنه جرى بيع 59 ألف تذكرة موحدة، ولفت لتأثر القطاع السياحي بالظروف الراهنة في المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وطبق نظام التذكرة الموحدة الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في الربع الأخير من العام 2015، بهدف تحسين الأداء السياحي، وتحفيز السياح والزوار لزيارة أغلب المواقع الأثرية والسياحية، وإطالة مدة إقامة السائح، بهدف زيادة الدخل السياحي، وقد أسهمت التذكرة الموحدة بزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة، باعتبارها أداة ترويج للمواقع السياحية والأثرية في المملكة.
ويشار إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع هو تسويقه بشكل إلكتروني باستخدام نظام بيع متقدم ومتاح عبر موقع إلكتروني متخصص، تتاح فيه عملية شراء التذكرة بيسر وسهولة باستخدام التذاكر الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ويتم متابعة النظام من خلال فريق متخصص من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، يعمل بشكل مستمر على تطوير هذا المشروع لتوسيع قاعدة تسويقه وتحديث المعلومات التي تتضمنها التذكرة لتشمل الخدمات والنشاطات السياحية في كل موقع، وبما يسهم في إطالة إقامة السائح وتوفير إيرادات إضافية لمختلف القطاعات السياحية.
ويذكر أن المملكة هي الدولة الأولى عربيا في تطبيق نظام التذكرة الموحدة التي تؤمن للسائح دخول نحو 40 موقعا سياحيا وأثريا، بما فيها مدينة البترا مقابل 99 دولارا سعر التذكرة، وتقدم معلومات تتعلق بمواعيد وأماكن الزيارة، فيما يعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول شريطة إقامته داخل المملكة ثلاث ليال متتالية فأكثر.

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