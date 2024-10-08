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غرق لاعبة روسية في سباق الرجل الحديدي

10/8/2024 11:33:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفيت الرياضية الروسية إيلينا سميرنوفا البالغة من العمر 41 عامًا أثناء بطولة الترياتلون في برشلونة بإسبانيا، والمعروفة باسم "سباق الرجل الحديدي".


ووفقًا لشبكة (eadaily) فقد توفيت إيلينا سميرنوفا يوم الأحد الماضي خلال السباق الذي قطعت فيه مسافة 3.86 كيلومتر.


وبعد قطعها لهذه المسافة، بدأت سميرنوفا في الغرق وحاولت إعطاء إشارات لمنظمي السباق لإخراجها من الماء، ولكن محاولاتها فشلت.


ووفقًا لمنظمي المسابقة، يتم الآن توضيح ظروف وفاة سميرنوفا.


ويجرى الآن تحقيق، ومن المتوقع ظهور نتائج التشريح؛ ما سيجعل من الممكن التوصل إلى استنتاج دقيق حول أسباب المأساة.


ويريد أقارب الرياضية إعادة الجثة إلى روسيا"، إذ ما زال جثمان السباحة الروسية محتجزًا في إسبانيا.


يذكر أن سميرنوفا شاركت في مسابقات مثل "الرجل الحديدي" لمدة 4 سنوات تقريبًا وكانت تعتبر رياضية ذات خبرة.


وكانت سميرنوفا تعيش في سانت بطرسبرغ.

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