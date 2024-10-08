غرق لاعبة روسية في سباق الرجل الحديدي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفيت الرياضية الروسية إيلينا سميرنوفا البالغة من العمر 41 عامًا أثناء بطولة الترياتلون في برشلونة بإسبانيا، والمعروفة باسم "سباق الرجل الحديدي".
ووفقًا لشبكة (eadaily) فقد توفيت إيلينا سميرنوفا يوم الأحد الماضي خلال السباق الذي قطعت فيه مسافة 3.86 كيلومتر.
وبعد قطعها لهذه المسافة، بدأت سميرنوفا في الغرق وحاولت إعطاء إشارات لمنظمي السباق لإخراجها من الماء، ولكن محاولاتها فشلت.
ووفقًا لمنظمي المسابقة، يتم الآن توضيح ظروف وفاة سميرنوفا.
ويجرى الآن تحقيق، ومن المتوقع ظهور نتائج التشريح؛ ما سيجعل من الممكن التوصل إلى استنتاج دقيق حول أسباب المأساة.
ويريد أقارب الرياضية إعادة الجثة إلى روسيا"، إذ ما زال جثمان السباحة الروسية محتجزًا في إسبانيا.
يذكر أن سميرنوفا شاركت في مسابقات مثل "الرجل الحديدي" لمدة 4 سنوات تقريبًا وكانت تعتبر رياضية ذات خبرة.
وكانت سميرنوفا تعيش في سانت بطرسبرغ.
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