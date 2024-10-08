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فرق الأهلي والسلط والعربي تحقق الفوز بـيد الأولى

10/8/2024 11:33:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - فاز فريق الأهلي على فريق كفرنجة بنتيجة 34-21، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء في صالة مدينة الحسن للشباب بإربد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
وفي المباراة التي سبقتها بذات الصالة سجل فريق العربي الفوز على فريق كفرسوم بنتيجة 29-26.
وفاز فريق السلط على فريق الكتة بنتيجة 26-22، في اللقاء الذي جرى في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وتقام منافسات الدوري وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين الذهاب والإياب.

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