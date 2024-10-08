فرق الأهلي والسلط والعربي تحقق الفوز بـيد الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - فاز فريق الأهلي على فريق كفرنجة بنتيجة 34-21، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء في صالة مدينة الحسن للشباب بإربد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
وفي المباراة التي سبقتها بذات الصالة سجل فريق العربي الفوز على فريق كفرسوم بنتيجة 29-26.
وفاز فريق السلط على فريق الكتة بنتيجة 26-22، في اللقاء الذي جرى في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وتقام منافسات الدوري
وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين الذهاب والإياب.
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