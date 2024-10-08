3 مواجهات بـطائرة الممتاز أقواها الوحدات والعودة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- تنطلق الجولة الثانية من الدوري
الممتاز للكرة الطائرة اليوم، حين يواجه فريق المحطة نظيره شباب مليح عند الساعة الخامسة مساء في صالة قصر الرياضة، والتي تحتضن لقاء شباب الحسين مع البقعة عند الساعة السابعة مساء، فيما يحل الوحدات ضيفا على العودة، في المباراة التي تقام عند الساعة السادسة في صالة الأمير محمد بالرزقاء.
المحطة × شباب مليح
يغلف التكافؤ لقاء المحطة وشباب مليح، وهما اللذان يبحثان عن تضميد جراحهما، بعد تلقيهما الخسارة في الجولة الأولى من المنافسات، لذا يفرض الفوز نفسه قاسما مشتركا بين الفريقين.
ويعتمد مدرب المحطة خالد سعيفان، على مجموعة متناسقة من اللاعبين، وإن غاب الانسجام عن اللاعبين في الجولة الأولى، إلا أن مدرب الفريق عمد إلى معالجة الأخطاء، وتعزيز الإيجابيات بحثا عن الفوز الأول، معتمدا في خياراته علىكل من: المعد نعمان محمد، أحمد جمعة، يوسف إسليم، محمد قاسم، أحمد النقيب، بديع سمارة، الفلسطيني أدهم كتانة، والليبرو محمد جروان. ويعول مدرب شباب مليح على همة شبابه، وهو الذي غابت عنه التعاقدات مع محترفين أو فلسطينيين، وعمد إلى رفع معنويات اللاعبين، ومطالبتهم بالتركيز الذهني والأدوار التكتيكية طمعا بالفوز لتعويض خسارة الجولة الأولى، منطلقا من تشكيلته التي يبرز فيها محمد الرواشدة، أحمد الرواشدة، محمود أبوحليمة، خالد الناجي، مهند الصفدي، نور المسايدة والليبرو يزيد الطعيمات.
شباب الحسين × البقعة
تلقي ذكريات الزمن الجميل والتنافس المثير بين الفريقين، بظلالها على لقاء العريقين شباب الحسين والبقعة، وإن كان الشباب يعيش أحسن أحواله، وهو يسيطر على قمة الألقاب المحلية محافظا على مسيرته وتاريخه، إلا أن البقعة على النقيض تماما، وهو الذي تراجع في السنوات الأخيرة، وعاد بعد هبوط مرير إلى مكانه بين الكبار.
وينطلق مدرب شباب الحسين وليد العسود، من نشوة الفوز لفريقه، وارتفاع معنويات لاعبيه، والانسجام والقوة الفنية والتكتيكية على أرض الملعب، معتمدا على توليقة "متفاهمة" إلى حد كبير، يقودها صانع الألعاب ياسر عثمان، إلى جانب خالد أبومشرف، محمود عبدالعزيز، محمود النقيب، الكوبي سانتياغو، مهند جروان والليبرو أيهم خنفر. ويحاول مدرب البقعة فواز زهران، استنهاض همم لاعبيه بعد الخسارة في الجولة الأولى، واستفزاز طاقاتهم تلبية لنداء عراقة الفريق، منطلقا في خياراته من: زيد الشافعي، علي سيف، عبدالرحمن غانم، أحمد النجار، محمد النقيب، والليبرو عفيف سيف، بانتظار وصول المحترف العراقي حسين كمونة.
العودة × الوحدات
لقاء العراقة يجمع بين فريقي العودة الذي يسعى لاسترداد ماضيه العريق، والوحدات الساعي لاسترداد مكانته على منصات التتويج، حيث يريد الوحدات تحقيق الفوز الثاني، فيما يبحث العودة عن الفوز الأول وتعويض خسارته في الجولة الأولى.
ويقدم مدرب الوحدات خياراته الأكثر جاهزية في هذه المباراة، بوجود المعد الفلسطيني معاذ صوان، أحمد العواملة، محمد البخيت، عبدالله سعيفان، محمد جمال، الروسي تيموفي، والليبرو خالد شباب.
ويجتهد المدرب القدير ماجد البس، في ترتيب أوراقه بثبات في مهمته الجديدة مع العودة، معتمدا على كل من: يحيى شحادة، إبراهيم العراب، أسامة خريس، أمين السطري، أحمد العمري والليبرو فادي خريس، بانتظار وصول المحترف اليمني جمال مفتاح.
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