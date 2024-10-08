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3 مواجهات بـطائرة الممتاز أقواها الوحدات والعودة

10/8/2024 11:33:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- تنطلق الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة اليوم، حين يواجه فريق المحطة نظيره شباب مليح عند الساعة الخامسة مساء في صالة قصر الرياضة، والتي تحتضن لقاء شباب الحسين مع البقعة عند الساعة السابعة مساء، فيما يحل الوحدات ضيفا على العودة، في المباراة التي تقام عند الساعة السادسة في صالة الأمير محمد بالرزقاء.
المحطة × شباب مليح
يغلف التكافؤ لقاء المحطة وشباب مليح، وهما اللذان يبحثان عن تضميد جراحهما، بعد تلقيهما الخسارة في الجولة الأولى من المنافسات، لذا يفرض الفوز نفسه قاسما مشتركا بين الفريقين.
ويعتمد مدرب المحطة خالد سعيفان، على مجموعة متناسقة من اللاعبين، وإن غاب الانسجام عن اللاعبين في الجولة الأولى، إلا أن مدرب الفريق عمد إلى معالجة الأخطاء، وتعزيز الإيجابيات بحثا عن الفوز الأول، معتمدا في خياراته علىكل من: المعد نعمان محمد، أحمد جمعة، يوسف إسليم، محمد قاسم، أحمد النقيب، بديع سمارة، الفلسطيني أدهم كتانة، والليبرو محمد جروان. ويعول مدرب شباب مليح على همة شبابه، وهو الذي غابت عنه التعاقدات مع محترفين أو فلسطينيين، وعمد إلى رفع معنويات اللاعبين، ومطالبتهم بالتركيز الذهني والأدوار التكتيكية طمعا بالفوز لتعويض خسارة الجولة الأولى، منطلقا من تشكيلته التي يبرز فيها محمد الرواشدة، أحمد الرواشدة، محمود أبوحليمة، خالد الناجي، مهند الصفدي، نور المسايدة والليبرو يزيد الطعيمات.
شباب الحسين × البقعة
تلقي ذكريات الزمن الجميل والتنافس المثير بين الفريقين، بظلالها على لقاء العريقين شباب الحسين والبقعة، وإن كان الشباب يعيش أحسن أحواله، وهو يسيطر على قمة الألقاب المحلية محافظا على مسيرته وتاريخه، إلا أن البقعة على النقيض تماما، وهو الذي تراجع في السنوات الأخيرة، وعاد بعد هبوط مرير إلى مكانه بين الكبار.
وينطلق مدرب شباب الحسين وليد العسود، من نشوة الفوز لفريقه، وارتفاع معنويات لاعبيه، والانسجام والقوة الفنية والتكتيكية على أرض الملعب، معتمدا على توليقة "متفاهمة" إلى حد كبير، يقودها صانع الألعاب ياسر عثمان، إلى جانب خالد أبومشرف، محمود عبدالعزيز، محمود النقيب، الكوبي سانتياغو، مهند جروان والليبرو أيهم خنفر. ويحاول مدرب البقعة فواز زهران، استنهاض همم لاعبيه بعد الخسارة في الجولة الأولى، واستفزاز طاقاتهم تلبية لنداء عراقة الفريق، منطلقا في خياراته من: زيد الشافعي، علي سيف، عبدالرحمن غانم، أحمد النجار، محمد النقيب، والليبرو عفيف سيف، بانتظار وصول المحترف العراقي حسين كمونة.
العودة × الوحدات
لقاء العراقة يجمع بين فريقي العودة الذي يسعى لاسترداد ماضيه العريق، والوحدات الساعي لاسترداد مكانته على منصات التتويج، حيث يريد الوحدات تحقيق الفوز الثاني، فيما يبحث العودة عن الفوز الأول وتعويض خسارته في الجولة الأولى.
ويقدم مدرب الوحدات خياراته الأكثر جاهزية في هذه المباراة، بوجود المعد الفلسطيني معاذ صوان، أحمد العواملة، محمد البخيت، عبدالله سعيفان، محمد جمال، الروسي تيموفي، والليبرو خالد شباب.
ويجتهد المدرب القدير ماجد البس، في ترتيب أوراقه بثبات في مهمته الجديدة مع العودة، معتمدا على كل من: يحيى شحادة، إبراهيم العراب، أسامة خريس، أمين السطري، أحمد العمري والليبرو فادي خريس، بانتظار وصول المحترف اليمني جمال مفتاح.

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