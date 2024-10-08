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الفلسطيني وشاح: غيابي عن التهديف سببه واضح وطموح الأهلي المربع الذهبي

10/8/2024 11:33:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أشار المهاجم الفلسطيني في فريق الأهلي لكرة القدم عبد الرحمن وشاح، إلى أن غيابه عن التسجيل في المباريات الماضية مع فريقه، هو لعبه بمركز مختلف، من خلال الزج به كصانع ألعاب في مباريات، وظهير أيمن في المباراة الأخيرة ببطولة الدرع أمام الفيصلي.
وبين الفلسطيني وشاح في حديثه لـ"الغد"، أنه يلعب عادة في مركز المهاجم الصريح أو على أحد طرفي الهجوم، إلا أنه ومنذ قدومه للأهلي لم يلعب بهذا المركز، بقرار فني من قبل المدرب بيبرت كغدو، محترما قرار المدرب الذي يبحث عن تسجيل نتائج إيجابية.
وأضاف: "في حال أتيحت لي الفرصة اللعب كمهاجم، ستبرز موهبتي التهديفية، التي اعتادت عليها الجماهير الفلسطينية أثناء تواجدي هناك، وأنا رهن إشارة فريق الأهلي في سبيل تحقيق الأهداف المطلوبة، وأتطلع لأن أضع بصمة واضحة مع الفريق، وأن ألفت الأنظار في ظل توجهها دائما لفرق الوحدات والفيصلي والحسين إربد".
ويعد وشاح أحد أبرز المهاجمين في الدوري الفلسطيني في العامين الماضيين، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف بمرحلة الإياب من الموسم 2022-2023، قبل أن يسجل حضورا مميزا في أول جولتين بالموسم الماضي مع فريق مركز بلاطة، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، قبل توقف الدوري بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
ويملك الأهلي في رصيده 13 نقطة في المركز الثالث بعد ختام الجولة السادسة من دوري المحترفين، خلف فريقي الحسين إربد والرمثا صاحبي المركزين، الأول والثاني بالرصيد النقطي ذاته.
وأكد وشاح أن الأهلي تحسن بصورة ملحوظة عن الموسم الماضي، حيث كان يصارع الفريق للبقاء بين فرق الكبار، مشيدا بإدارة النادي التي تعمل باحترافية كبيرة في سبيل إراحة اللاعبين من خلال الالتزام بمنح اللاعبين الرواتب، ومتابعة كل صغيرة وكبيرة لمواصلة النتائج المميزة.
وتابع: "هناك مشكلة يجب أن يتم علاجها في أسرع وقت، وهي أن الفريق يتراجع للخلف بعد التقدم بالنتيجة بدلا من تعزيزها، بهدف الحفاظ على التقدم، وهو أمر يجب أن ينعكس على اللاعبين بزيادة الثقة بدلا من انعدامها بهدف تأمين النتيجة بأكبر عدد من الأهداف".
ولفت وشاح إلى أن الخسارة في بطولة الدرع مؤخرا أمام الفيصلي، ومن الوحدات ببطولة الدوري بالنتيجة ذاتها 1-2، رغم التقدم بالنتيجة في المباراتين، ليس مبررا لتراجع مستوى ونتائج الفريق، موضحا بأن الخسارة أمام قطبي الكرة الأردنية أمر طبيعي لأي فريق نظرا لعراقتهما وقوة أسمائهما.
وذكر المهاجم البالغ من العمر 26 عاما أن الدوري الأردني يتميز بالقوة البدنية، وأن المستوى الفني يحتاج للعمل بصورة مضاعفة، موضحا بأن احترافه بالأردن جاء بعد السمعة القوية التي تتمتع بها الكرة هنا بعد نجاح المنتخب في بلوغ المباراة النهائية بكأس آسيا، مع تأكيده على أن غياب الجماهير بسبب أحداث غزة ساهم في تراجع المتابعة والاهتمام.
ومثل وشاح في مسيرته الكروية فرق خدمات البريج، شباب رفح وفريق بيت حانون في دوري قطاع غزة، قبل أن يلعب لفترة قصيرة في الدوري المصري مع فريق "زد اف سي"، إلا أنه فضل العودة لفلسطين عبر بوابة مركز بلاطة بعد حصوله على التصريح للعب في دوري الضفة الغربية.
واستطرد: "أعتقد بأن الدوري الأردني متابع من قبل الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني، وأسعى لأن أقدم كل ما لدي من أجل تمثيل منتخب بلادي في المرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وهو طموح مشروع لي في ظل اقترابي من المنتخب بمراحل سابقة، إلا أن تداعيات الحرب وغيابي عن اللعب لفترة طويلة ساهم في عدم وجودي بكشوفات المنتخب".

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