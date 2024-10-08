الفلسطيني وشاح: غيابي عن التهديف سببه واضح وطموح الأهلي المربع الذهبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- أشار المهاجم الفلسطيني في فريق الأهلي لكرة القدم
عبد الرحمن وشاح، إلى أن غيابه عن التسجيل في المباريات الماضية مع فريقه، هو لعبه بمركز مختلف، من خلال الزج به كصانع ألعاب في مباريات، وظهير أيمن في المباراة الأخيرة ببطولة الدرع أمام الفيصلي.
وبين الفلسطيني وشاح في حديثه لـ"الغد"، أنه يلعب عادة في مركز المهاجم الصريح أو على أحد طرفي الهجوم، إلا أنه ومنذ قدومه للأهلي لم يلعب بهذا المركز، بقرار فني من قبل المدرب بيبرت كغدو، محترما قرار المدرب الذي يبحث عن تسجيل نتائج إيجابية.
وأضاف: "في حال أتيحت لي الفرصة اللعب كمهاجم، ستبرز موهبتي التهديفية، التي اعتادت عليها الجماهير الفلسطينية أثناء تواجدي هناك، وأنا رهن إشارة فريق الأهلي في سبيل تحقيق الأهداف المطلوبة، وأتطلع لأن أضع بصمة واضحة مع الفريق، وأن ألفت الأنظار في ظل توجهها دائما لفرق الوحدات والفيصلي والحسين إربد".
ويعد وشاح أحد أبرز المهاجمين في الدوري الفلسطيني في العامين الماضيين، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف بمرحلة الإياب من الموسم 2022-2023، قبل أن يسجل حضورا مميزا في أول جولتين بالموسم الماضي مع فريق مركز بلاطة، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، قبل توقف الدوري بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
ويملك الأهلي في رصيده 13 نقطة في المركز الثالث بعد ختام الجولة السادسة من دوري المحترفين، خلف فريقي الحسين إربد والرمثا صاحبي المركزين، الأول والثاني بالرصيد النقطي ذاته.
وأكد وشاح أن الأهلي تحسن بصورة ملحوظة عن الموسم الماضي، حيث كان يصارع الفريق للبقاء بين فرق الكبار، مشيدا بإدارة النادي التي تعمل باحترافية كبيرة في سبيل إراحة اللاعبين من خلال الالتزام بمنح اللاعبين الرواتب، ومتابعة كل صغيرة وكبيرة لمواصلة النتائج المميزة.
وتابع: "هناك مشكلة يجب أن يتم علاجها في أسرع وقت، وهي أن الفريق يتراجع للخلف بعد التقدم بالنتيجة بدلا من تعزيزها، بهدف الحفاظ على التقدم، وهو أمر يجب أن ينعكس على اللاعبين بزيادة الثقة بدلا من انعدامها بهدف تأمين النتيجة بأكبر عدد من الأهداف".
ولفت وشاح إلى أن الخسارة في بطولة الدرع مؤخرا أمام الفيصلي، ومن الوحدات ببطولة الدوري بالنتيجة ذاتها 1-2، رغم التقدم بالنتيجة في المباراتين، ليس مبررا لتراجع مستوى ونتائج الفريق، موضحا بأن الخسارة أمام قطبي الكرة الأردنية أمر طبيعي لأي فريق نظرا لعراقتهما وقوة أسمائهما.
وذكر المهاجم البالغ من العمر 26 عاما أن الدوري الأردني يتميز بالقوة البدنية، وأن المستوى الفني يحتاج للعمل بصورة مضاعفة، موضحا بأن احترافه بالأردن جاء بعد السمعة القوية التي تتمتع بها الكرة هنا بعد نجاح المنتخب في بلوغ المباراة النهائية بكأس آسيا، مع تأكيده على أن غياب الجماهير بسبب أحداث غزة ساهم في تراجع المتابعة والاهتمام.
ومثل وشاح في مسيرته الكروية فرق خدمات البريج، شباب رفح وفريق بيت حانون في دوري قطاع غزة، قبل أن يلعب لفترة قصيرة في الدوري المصري مع فريق "زد اف سي"، إلا أنه فضل العودة لفلسطين عبر بوابة مركز بلاطة بعد حصوله على التصريح للعب في دوري الضفة الغربية.
واستطرد: "أعتقد بأن الدوري الأردني متابع من قبل الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني، وأسعى لأن أقدم كل ما لدي من أجل تمثيل منتخب بلادي في المرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وهو طموح مشروع لي في ظل اقترابي من المنتخب بمراحل سابقة، إلا أن تداعيات الحرب وغيابي عن اللعب لفترة طويلة ساهم في عدم وجودي بكشوفات المنتخب".
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