الجبيهة ينجز صفقة جديدة.. اتفاق شفهي بين الأشرفية وماضي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد العميري

تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.



ماضي يقترب من تدريب الأشرفية

علمت "الغد" من مصادر موثوقة، توصل ممثلي إدارة نادي الأشرفية إلى اتفاق شفهي مع اللاعب السابق والمدرب الوطني نهاد ماضي، وذلك لتولي مهمة تدريب فريقه الأول للرجال في بطولة الممتاز.



ووفقا للمصدر الموثوق، فإن المدرب الوطني نهاد ماضي ينتظر إتمام التفاصيل اللوجستية مع نادي الأشرفية، لإتمام إجراءات العقد بشكل رسمي.



وسبق للمدرب ماضي التواجد في الجهاز التدريبي الذي قاد الأهلي لإحراز لقب الدوري الممتاز العام 2018، إلى جانب قيادته فريق بيت ايدس للصعود إلى الدوري الممتاز، كما عمل في الجهاز التدريبي مع فريق جراسا ببطولة دوري اللعيبة.



اعتماد التجمع الأولي لمنتخب السلة

ينتظر أن يبدأ المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة تجمعه الأولي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تأهبا لخوض مواجهتي العراق وفلسطين في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "جدة 2025"، والتي تقام في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.



ويشرف الجهاز التدريبي لـ"صقور الأردن" بقيادة المدير الفني وسام الصوص على تدريبات عدد من اللاعبين بشكل منفرد، للحفاظ على جاهزيتهم البدنية والفنية، على أن ينخرط اللاعبون مع زملائهم المتوقع استدعاؤهم للمشاركة في التجمع الأولي في الموعد المقرر لبدء التجمع.



ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات على العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نقسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.



الجبيهة ينجز صفقة امسيح

تعاقد فريق نادي الجبيهة مع اللاعب الشاب طارق امسيح، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز للرجال، المقرر انطلاقها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفقا لما أكده مدير الفريق حمادة اللوزي.



ويشرف المدرب الوطني محمد حمدان على قيادة الدفة الفنية لفريق الجبيهة، والتي تضم اللاعبين: يوسف العواملة، هاني الفرج، أحمد حسونة، عمار بسطامي، باسل أبو عبود، عبدالله بني عطا، عمر أبو شريخ وعبدالله العكش.



منصور يواصل رحلة التأهيل

يواصل لاعب الارتكاز محمود منصور، مرحلة التأهيل مع المعالج معتز عمارين، وذلك للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة الدوري الممتاز.



وخضع منصور مؤخرا إلى عملية جرحية ناجحة لمعالجة تمزق في غضروف ركبته اليسرى، ووفقا للتقديرات الأولية، فإنه من المنتظر أن يكون جاهزا للانخراط في التدريبات وخوض المباريات مع نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.



ومن الجدير بالذكر أن لاعب الارتكاز السابق للمنتخب الوطني، لا يرتبط بعقد مع أي فريق حتى الآن، مؤكدا جاهزيته لبدء مرحلة التفاوض مع المهتمين بضمه.



ترقية 7 حكام للدرجة الثانية

أقرت لجنة الحكام في اتحاد كرة السلة، بترقية سبعة حكام من الدرجة الثالثة إلى الثانية من إجمالي 15 مشاركا، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات النظرية والعملية في الدورة التي عقدت مؤخرا، في مقر الاتحاد وصالة الأمير حمزة، وحاضر فيها الحكمان السابقان والمراقبان ناصر أبو راشد وتيسير سعادة.

وتضمنت الدورة عقد محاضرات نظرية حول التعديلات على القانون الدولي للعبة، إضافة إلى مشاهدة الحالات التحكيمية بهدف تحسين أداء الحكام وتطوير مهاراتهم.



وخضع الحكام إلى اختبارات تحريرية وشفوية وعملية واختبارات اللياقة البدنية، ليتم وبناء على نتائج هذه الاختبارات، ترقية سبعة حكام، وهم: حمادة الشرمان، محمد الوديان، قتيبه بنات، محمد حلاوه، حسام الترتير، محمد طلعت وهاله بني ارشيد، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.



إثارة متواصلة في "سلة الناشئات"

تقام غدا مباراتان لحساب الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يستقبل فريق الفحيص نظيره الإنجليزية عند الساعة 6 مساء، فيما ستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مسرحا لمواجهة اتحاد عمان والأهلي عند الساعة 8 مساء.



وشهدت مباريات الجولة الثانية فوز، الفحيص على نجوم الأردن (72-29)، الإنجليزية على اتحاد عمان (42-33)، والأهلي على نجوم الأرثوذكسي (54-25).