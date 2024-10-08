الجبيهة ينجز صفقة جديدة.. اتفاق شفهي بين الأشرفية وماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد العميري
تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
ماضي يقترب من تدريب الأشرفية
علمت "الغد" من مصادر موثوقة، توصل ممثلي إدارة نادي الأشرفية إلى اتفاق شفهي مع اللاعب السابق والمدرب الوطني نهاد ماضي، وذلك لتولي مهمة تدريب فريقه الأول للرجال في بطولة الدوري الممتاز.
ووفقا للمصدر الموثوق، فإن المدرب الوطني نهاد ماضي ينتظر إتمام التفاصيل اللوجستية مع نادي الأشرفية، لإتمام إجراءات العقد بشكل رسمي.
وسبق للمدرب ماضي التواجد في الجهاز التدريبي الذي قاد الأهلي لإحراز لقب الدوري الممتاز العام 2018، إلى جانب قيادته فريق بيت ايدس للصعود إلى الدوري الممتاز، كما عمل في الجهاز التدريبي مع فريق جراسا ببطولة دوري اللعيبة.
اعتماد التجمع الأولي لمنتخب السلة
ينتظر أن يبدأ المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة تجمعه الأولي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تأهبا لخوض مواجهتي العراق وفلسطين في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "جدة 2025"، والتي تقام في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويشرف الجهاز التدريبي لـ"صقور الأردن" بقيادة المدير الفني وسام الصوص على تدريبات عدد من اللاعبين بشكل منفرد، للحفاظ على جاهزيتهم البدنية والفنية، على أن ينخرط اللاعبون مع زملائهم المتوقع استدعاؤهم للمشاركة في التجمع الأولي في الموعد المقرر لبدء التجمع.
ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات على العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نقسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
الجبيهة ينجز صفقة امسيح
تعاقد فريق نادي الجبيهة مع اللاعب الشاب طارق امسيح، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز للرجال، المقرر انطلاقها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفقا لما أكده مدير الفريق حمادة اللوزي.
ويشرف المدرب الوطني محمد حمدان على قيادة الدفة الفنية لفريق الجبيهة، والتي تضم اللاعبين: يوسف العواملة، هاني الفرج، أحمد حسونة، عمار بسطامي، باسل أبو عبود، عبدالله بني عطا، عمر أبو شريخ وعبدالله العكش.
منصور يواصل رحلة التأهيل
يواصل لاعب الارتكاز محمود منصور، مرحلة التأهيل مع المعالج معتز عمارين، وذلك للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة الدوري الممتاز.
وخضع منصور مؤخرا إلى عملية جرحية ناجحة لمعالجة تمزق في غضروف ركبته اليسرى، ووفقا للتقديرات الأولية، فإنه من المنتظر أن يكون جاهزا للانخراط في التدريبات وخوض المباريات مع نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ومن الجدير بالذكر أن لاعب الارتكاز السابق للمنتخب الوطني، لا يرتبط بعقد مع أي فريق حتى الآن، مؤكدا جاهزيته لبدء مرحلة التفاوض مع المهتمين بضمه.
ترقية 7 حكام للدرجة الثانية
أقرت لجنة الحكام في اتحاد كرة السلة، بترقية سبعة حكام من الدرجة الثالثة إلى الثانية من إجمالي 15 مشاركا، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات النظرية والعملية في الدورة التي عقدت مؤخرا، في مقر الاتحاد وصالة الأمير حمزة، وحاضر فيها الحكمان السابقان والمراقبان ناصر أبو راشد وتيسير سعادة.
وتضمنت الدورة عقد محاضرات نظرية حول التعديلات على القانون الدولي للعبة، إضافة إلى مشاهدة الحالات التحكيمية بهدف تحسين أداء الحكام وتطوير مهاراتهم.
وخضع الحكام إلى اختبارات تحريرية وشفوية وعملية واختبارات اللياقة البدنية، ليتم وبناء على نتائج هذه الاختبارات، ترقية سبعة حكام، وهم: حمادة الشرمان، محمد الوديان، قتيبه بنات، محمد حلاوه، حسام الترتير، محمد طلعت وهاله بني ارشيد، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.
إثارة متواصلة في "سلة الناشئات"
تقام غدا مباراتان لحساب الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يستقبل فريق الفحيص نظيره الإنجليزية عند الساعة 6 مساء، فيما ستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مسرحا لمواجهة اتحاد عمان والأهلي عند الساعة 8 مساء.
وشهدت مباريات الجولة الثانية فوز، الفحيص على نجوم الأردن (72-29)، الإنجليزية على اتحاد عمان (42-33)، والأهلي على نجوم الأرثوذكسي (54-25).
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