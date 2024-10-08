لاعبو الكراتيه يدخلون منافسات بطولة العالم للشباب اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يدخل لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه تحت 21 عاما اليوم، منافسات بطولة العالم التي تقام في مدينة البندقية الإيطالية، بمشاركة 1992 لاعبا ولاعبة من 113 دولة، حيث يلعب وسيم سلامة ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم، ويشارك في وزنه 63 لاعبا، سيف الدين بني فارس ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم، ويشارك في وزنه 65 لاعبا، محمد الجعفري في وزن ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم، ويشارك في وزنه 54 لاعبا، يوسف نوفل ضمن منافسات وزن فوق 84 كغم، ويشارك في وزنه 43 لاعبا.
ويخوض لاعبو المنتخب الوطني للشباب غدا منافسات البطولة، حيث يلعب هاني رشيد في وزن تحت 55 كغم، ويشارك في وزنه 55 لاعبا، عبد الرحمن حيمور ضمن منافسات وزن تحت 61 كغم، ويشارك في وزنه 71 لاعبا، أوس سيف وزن تحت 68 كغم، ويشارك وزنه 56 لاعبا، ووليد قطامش في وزن تحت 76 كغم، ويشارك في وزنه 58 لاعبا.
ويلعب بعد غد، ضمن فئة الناشئين لاعبا المنتخب الوطني للناشئين حاتم الحراسيس ضمن منافسات وزن تحت 57 كغم، ويشارك في وزنه 63 لاعبا، وأحمد السعود ضمن منافسات وزن تحت 63 كغم، ويشارك في وزنه 62 لاعبا، فيما تقام النهائيات يوم الأحد المقبل.
ويترأس بعثة المنتخب الوطني، العقيد الدكتور يوسف خير، وتتكون البعثة من المدير الفني محمد فتيان ومساعده محمود سجان، المعالجة أسيل حماد، والحكم عبدالحفيظ عالية.
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