25 سائقا يتنافسون في سباق الدرفت الثالث والأخير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنطلق يوم غد منافسات الجولات التأهلية لسباق الدرفت "تاندوم" الثالث والأخير من بطولة الأردن، في حلبة البحر الميت، تحت الأضواء الكاشفة، فيما تقام الجولة النهائية للسباق بعد غد.
ويشارك في السباق 25 متسابقا من الأردن وفلسطين وسورية ومصر، وبدعم من شركة زين الأردن. ويتيح السباق للجمهور فرصة الاستمتاع بالعروض التشويقية، التي يقدمها السائقون على مدار يومي السباق، حيث تتعالى أصوات المحركات في ظل منافسة قوية جدا ومصيرية بين المتسابقين، لرفع رصيدهم من النقاط على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدرفت، وتحديد هوية الفائز في البطولة.
ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق، تقام اليوم عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق، والفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق، في مركز التدريب بنادي السيارات الملكي، وإعلان قائمة المشاركين المصرح لهم بالانطلاق، وتم تحديد الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم كآخر موعد لإدخال سيارات السباق إلى موقف الصيانة وتجهيز مواقعها فيه، ولن يسمح بدخول السيارات بعد الوقت المسموح به، ويعد مبيت السيارات في موقف الصيانة اختياريا.
وسيتم بعد غد من الساعة 6 مساء إلى الساعة 7.30 التدريب على المسار بسيارة السباق (اختياري)، ومن ثم تنطلق عند الساعة 8 مساء الجولة النهائية للسباق، بمشاركة أفضل 24 أو 32 متسابقا.
المشاركون في السباق
عبد الله حمادة (بي أم دبليو ايه 92)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 36)، عمار الهباهبة (نيسان التيما)، فؤاد زاش (نيسان التيما)، معاذ طه (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله الصقور (بي ام دبليو ايه 30)، إبراهيم الباشا (بي ام دبليو ايه 46)، سهيل الأصبح (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 46)، مؤيد يوسف (تويوتا جي تي 86)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، طاهر الجعفري (بي ام دبليو ايه 30)، أحمد كريزان (سورية) - (نيسان اس 13)، خليل أبو خورما (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، أمير يامن (فلسطين)- (بي ام دبليو ايه 46)، عمرو حمشو (سورية) - (نيسان اس 14)، محمد كريزان كريزان (سورية) - (بي ام دبليو ايه 36)، محمد وجيه (مصر) - (بي أم دبليو ايه 90 )، رأفت الوزني (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 36)، باسل قلعي (سورية) - (بي ام دبليو ايه 46)، علي المهدي (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، نصر هنية (بي ام دبليو ايه 36)، كريم راشد (مصر) - (بي ام دبليو ايه 46)، ميرا ترزي (بي ام دبليو ايه 30)، ليث شربجي (بي ام دبليو ايه 36).
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