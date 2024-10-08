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دوري المحترفين يسقط 5 مدربين.. وآخرون على قائمة الانتظار

10/8/2024 11:32:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – أسقط دوري المحترفين لكرة القدم بعد مرور 6 أسابيع فقط من عمره 5 مدربين بشكل رسمي، فيما تشير المعلومات إلى وجود نية لدى ناديين أيضا، لإقالة مدربيهما بانتظار حسم إقالتهما رسميا، في موقف يجسد الحالة المتراجعة لكرة القدم الأردنية، حيث تتحكم إدارات الأندية بمصير المدربين، وتقوم بالتعاقد معهم وإقالتهم من دون وجود أسباب مقنعة، سوى عدم تحقيق النتائج الإيجابية، إضافة إلى عدم التوفيق، ويبقى السؤال هل قدمت الإدارات مستلزمات النجاح والإبداع للمدربين لتقييم الأجهزة الفنية، أم إن الضغوط الجماهيرية تلعب دورا مهما في عملية تغيير المدربين".
إن غياب اللجان الفنية في الأندية، التي يعمل أغلبها على نظام "الفزعة" في الأجهزة الفنية وتفرد الإدارات في القرارات الفنية، أسهمت كلها في "موضة" تغيير الأجهزة الفنية في أنديتنا، إضافة إلى البحث عن رضا الجماهير والسير وراء رغباتها من دون النظر إلى صحة القرارات، بل إن صفحات "فيسبوك"، باتت تقود المشهد في الأندية.
ولا يختلف اثنان من المتابعين للكرة الأردنية، على أن عوامل كثيرة تساهم في عدم الاستقرار الفني للفرق وتذبذب المستويات الفنية خلال الموسم، وعلى رأسها الظروف المالية الصعبة التي تضرب الأندية، والتعاقدات غير المدروسة مع اللاعبين المحليين والأجانب، وإصرار اتحاد الكرة على بداية الموسم الحالي بعد فترة قصيرة من نهاية الموسم الماضي، من خلال أهم المسابقات في الموسم (دوري المحترفين)، بل وتغيير نظامه بهبوط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى.
إن ظاهرة تغيير المدربين في الأردن، تحتاج إلى وقفة ودراسة، والبحث عن الأسباب ومعالجتها، ويجب على إدارات الأندية تحديد أهدافها منذ بداية الموسم، واختيار لجنة فنية للتعاقد مع المدربين، وأن يكون الحساب بعد نهاية الموسم.
وبالعودة إلى تغيير المدربين للموسم الحالي، نجد أن فريق الفيصلي كان أول الأندية التي غيرت المدير الفني بعد جولتين من دوري المحترفين، والسبب أن "الأزرق"، بدأ مشواره بالدوري بصورة غير جيدة، إذ تعادل مع معان من دون أهداف بالجولة الأولى، ومع السلط بهدف لمثله في الجولة الثانية، ما دفعه للتعاقد مع المدرب السوري رأفت محمد، بدلا من أحمد هايل.
من جانبه، غير فريق شباب الأردن مديره الفني محمود شلباية بعد نهاية الجولة الثالثة، وعين المدرب رائد عساف بدلا منه، ولم يكشف النادي عن أسباب هذا التغيير، علما أن الفريق حصد 3 نقاط ببطولة الدوري من 3 مباريات.
وقررت إدارة نادي الحسين إربد، إقالة المدير الفني البرتغالي تياجو موتينيو، حيث بدأ موتينيو مشواره مع الفريق بداية الموسم الحالي وقاده في 7 مباريات ضمن بطولة الدوري والدرع ودوري أبطال آسيا، وحقق الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في واحدة، وخسر أخرى، ليتعاقد مع المدرب جواو موتا، الذي قاد الفريق في مرحلة ذهاب الموسم الماضي.
وكان نادي الجزيرة، رابع الأندية التي تغير الجهاز الفني، حيث أنهى عقد المدير الفني عثمان الحسنات، بعدما قاد الفريق في 6 مباريات تعادل في 3 وتعرض للخسارة 3 مرات.
وكان المدير الفني لفريق السلط ديان صالح، آخر ضحايا التغيبرات في الأجهزة الفنية بالدوري، بعدما انتهى الارتباط بينه وبين فريق السلط، الذي تعرض في عهد صالح، إلى 3 خسائر أمام فرق الأهلي وشباب العقبة والحسين إربد بالدوري، وحقق فوزا وحيدا على فريق شباب الأردن، وتعادل مع فريق الفيصلي، لتتعاقد الإدارة مع المدرب هيثم الشبول لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.
المراقبون في الشارع الرياضي، يعتقدون من خلال الآراء المطروحة على مواقعهم الشخصية، أن غياب التخطيط السليم، وخلو الأندية من اللجان الفنية، والقرارات المتسرعة وغير المدروسة في بعض الأحيان، إضافة إلى الصعوبات المالية، وعدم قدرة الأندية على دفع مستحقات الأجهزة الفنية واللاعبين والشكاوى من اللاعبين المحليين والأجانب، كلها عوامل تسهم في زيادة استقالات أو إقالات الأجهزة الفنية.
ويرى المدرب الوطني عيسى الترك، أن الأجهزة الفنية في الأندية الأردنية مظلومة من الإدارات، حيث إن التقييم لا يكون في معظم الأحيان مبني على أسس علمية وصحيحة، والجميع متفق على ضرورة تحديد أهداف الفرق منذ بداية الموسم، ولكن من خلال توفير طلبات الجهاز الفني كافة، وترك التعاقدات مع اللاعبين المحليين والأجانب للمدرب الذي عليه تحمل المسؤولية بعد فترة التقييم المتفق عليها بين الجانبين".
وأردف: "أصبحت عملية تغيير الأجهزة الفنية في دورينا تحتاج لوقفة صادقة ومراجعة من المعنيين، خصوصا وأن الموسم الماضي، شهد تغييرات فنية شملت معظم الأندية، المدرب الأردني يملك القدرات والإمكانيات العالية، وله إنجازات كبيرة، وساهم في صقل وتنمية المواهب وطور أجيالا من اللاعبين على مدار سنوات طويلة".
وقال المشجع ناصر السليم: "عادة ما تكون استقالات المدربين في الدوري الأردني نتيجة لأسباب عدة، أهمها عدم وجود لجان فنية متخصصة، وغياب الخبرات الرياضية في الإدارات، ومن بينها أيضا إذا كانت الفرق تحقق نتائج ضعيفة لا ترضي الجماهير، ما يترك شعورا عند المدرب بتحمل المسؤولية عن هذه النتائج، وقد يكون هذا نتيجة لعدم تحقيق الأهداف المحددة عند توقيع العقد مع إدارة النادي، ما يؤثر على قدرته على تنفيذ رؤيته وخططه، كما قد تكون الخلافات داخل النادي سببا في استقالات المدربين، حيث يواجه المدرب صعوبات في التعامل مع إدارة النادي أو اللاعبين أو الجهاز الإداري للفريق، بسبب القرارات الفنية أو السياسات الإدارية الخاطئة التي تتخذها إدارة النادي، وهذا بلا شك يزيد من الضغوط على المدرب ويجعله يفكر في تقديم استقالته، كما أن عدم قدرة المدرب على التعامل مع ضغط الجماهير ووسائل الإعلام قد يدفعه للاستقالة".

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