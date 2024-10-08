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نجوم الكرة المعتزلون يقدمون خلطة الفوز على كوريا

10/8/2024 11:32:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- قدم نجوم كرة القدم الأردنية ممن اعتزلوا اللعب، خلطة الفوز على منتخب كوريا الجنوبية، في المباراة المهمة التي تجري عند الخامسة من مساء غد، على ستاد عمان الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.
واعتبر النجوم أن هذه المباراة، تشكل منعطفا مهما في مشوار المنافسة، لتحقيق حلم بلوغ المونديال، نظرا لقوة المنافس، الأمر الذي يفرض على "النشامى" تحقيق الفوز واستثمار الأرض والجمهور لقنص 3 نقاط مهمة في مشوار المنافسات.
نجوم الكرة المعتزلون، خاصة ممن يملكون خبرة طويلة في مواجهة المنتخبات الآسيوية القوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، اعتبروا أن الظروف مهيأة لتحقيق الفوز، شريطة التحضير النفسي الجيد لمنتخب قوي سيفتقد لأبرز نجومه (سون هيونغ مين)، وهو الحال نفسه للمنتخب الوطني المرشح لافتقاد عنصرين مؤثرين وهما موسى التعمري ويزن نعيمات رغم عدم تأكيد ذلك، ما يستدعي تحضيرا معنويا ونفسيا.
وانتقد لاعبون قدامى حصر المنتخب الوطني باللاعبين النعيمات والتعمري، وهضم حقوق بقية اللاعبين، وهو أمر بالتأكيد لن يروق لزملائهم، ولكنهم لن يستطيعوا البوح بذلك، ما يلقي مسؤولية كبيرة على الجهاز الفني لاتحاد الكرة لتصويب هذا الوضع، إلى جانب الدور المهم للإعلام الذي يجب أن يتطرق إلى بقية النجوم ودورهم في إثراء المنتخب فنيا، وعدم اقتصار الحديث بشكل كبير عن المصابين النعيمات والتعمري، اللذين يعتبران جزءا مهما وفاعلا في المنتخب إلى جانب بقية زملائهم.
ويؤكد قائد المنتخب الوطني السابق حاتم عقل في حديثه لـ"الغد"، أن مباراة غد تشكل منعطفا مهما لمنتخب النشامى، للتقدم خطوة نحو مونديال 2026، خاصة وأنها ستكون في مواجهة منتخب منافس وقوي وهو المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الصولات والجولات في آسيا.
وقال: "مواجهة المنتخبين الكوري الجنوبي والياباني دائما ما تكون صعبة على المنتخب الوطني، ولكن دائما ما نكسر هذه الصعوبة، بالعزيمة والإصرار والتحضير الفني والمعنوي ليتلاءم مع المباراة وأهميتها، مؤكدا أن نجوم المنتخب على قدر المسؤولية".
وأشار عقل إلى أن الفوز على كوريا الجنوبية غدا، يتطلب أولا ألا ننظر إلى أن غياب نجم كوريا "سون" سيصب في مصلحتنا، بل ربما يكون العكس، حيث إن بديله سيعمل على إثبات ذاته، ما يمنحه دافعا معنويا كبيرا، إلى جانب زملائه الذين سيسعون إلى تعويض غياب سون، ما قد يزيد من صعوبة مهمة لاعبينا إذا ما تعاملوا مع الموقف بشكل مرتبك.
وأضاف عقل: المنتخب الوطني أيضا مرشح لافتقاد لاعبين مهمين في المنتخب، ولكن منتخب النشامى يمتلك نجوما متميزين قادرين على تعويض أي غياب، ولا بد لنا من أن نعطي كل لاعبي المنتخب حقهم في النجومية، لأنهم يملكون إرثا كبيرا من الإنجازات التي تنصبهم نجوما في الكرة الأردنية، وبالتالي الثقة بقدرتهم على تحقيق حلم اللعب في المونديال.
أما نجم المنتخب الوطني المعتزل محمود شلباية، فقد أكد صعوبة مواجهة كوريا الجنوبية غدا، الأمر الذي يتطلب جهودا فنية وبدنية ومعنوية وجماهيرية. وقال: "خلطة الفوز في هذه المباراة، تتطلب تشجيعا متواصلا من الجمهور، وتحضيرا نفسيا للاعبين، وقراءة دقيقة للمدرب جمال سلامي، الذي سيفتقد ربما عنصرين مؤثرين، مع تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم خاصة البدلاء المتوقع أن يشاركوا".
وأضاف شلباية المدرب الحالي لفريق الجزيرة: المباراة صعبة رغم غياب أبرز نجوم كوريا الجنوبية سون، لأن غياباتنا المتوقعة ربما تكون أهم، الأمر الذي يشكل ضغطا على المدرب الذي يفترض أن يجيد التعامل لتعويض الغيابات، وأعتقد أننا نملك بدلاء جيدين، كما أن اللاعب الأردني يظهر معدنه في الشدائد والمباريات الصعبة، ونحن نثق بهم لحصد 3 نقاط مهمة ستبقينا في الصدارة.
بدوره، قال نجم المنتخب السابق أنس الزبون: "إن الشارع الرياضي يترقب بشغف مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية، التي تعتبر مهمة لحصد 3 نقاط من فريق قوي ومنافس". وأضاف: الفوز على كوريا الجنوبية غدا، يتطلب خلطة استثنائية، تتمثل في شحذ همم اللاعبين، وخاصة البدلاء للاعبين المصابين، كما تتطلب كبح جماح سرعة اللاعبين الكوريين، وعدم السماح لهم بالتحرك في مساحات واسعة، لأنهم ربما يفوقون لاعبينا سرعة، ما قد يشكل خطرا على مرمى يزيد أبو ليلى.
واعتبر الزبون، أن الجمهور دائما ما يلعب في مثل هذه المباريات دورا ايجابيا مؤثرا، متمنيا على الجماهير التي ستغطي مدرجات ستاد عمان، أن تواصل تشجيعها وتشحذ همم اللاعبين على مدار المباراة، بحثا عن فوز مهم وخطوة مثالية للتقدم باتجاه المونديال.

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