نجوم الكرة المعتزلون يقدمون خلطة الفوز على كوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- قدم نجوم كرة القدم
الأردنية ممن اعتزلوا اللعب، خلطة الفوز على منتخب
كوريا الجنوبية، في المباراة المهمة التي تجري عند الخامسة من مساء غد، على ستاد عمان الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.
واعتبر النجوم أن هذه المباراة، تشكل منعطفا مهما في مشوار المنافسة، لتحقيق حلم بلوغ المونديال، نظرا لقوة المنافس، الأمر الذي يفرض على "النشامى" تحقيق الفوز واستثمار الأرض والجمهور لقنص 3 نقاط مهمة في مشوار المنافسات.
نجوم الكرة المعتزلون، خاصة ممن يملكون خبرة طويلة في مواجهة المنتخبات الآسيوية القوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، اعتبروا أن الظروف مهيأة لتحقيق الفوز، شريطة التحضير النفسي الجيد لمنتخب قوي سيفتقد لأبرز نجومه (سون هيونغ مين)، وهو الحال نفسه للمنتخب الوطني المرشح لافتقاد عنصرين مؤثرين وهما موسى التعمري ويزن نعيمات رغم عدم تأكيد ذلك، ما يستدعي تحضيرا معنويا ونفسيا.
وانتقد لاعبون قدامى حصر المنتخب الوطني باللاعبين النعيمات والتعمري، وهضم حقوق بقية اللاعبين، وهو أمر بالتأكيد لن يروق لزملائهم، ولكنهم لن يستطيعوا البوح بذلك، ما يلقي مسؤولية كبيرة على الجهاز الفني لاتحاد الكرة لتصويب هذا الوضع، إلى جانب الدور المهم للإعلام الذي يجب أن يتطرق إلى بقية النجوم ودورهم في إثراء المنتخب فنيا، وعدم اقتصار الحديث بشكل كبير عن المصابين النعيمات والتعمري، اللذين يعتبران جزءا مهما وفاعلا في المنتخب إلى جانب بقية زملائهم.
ويؤكد قائد المنتخب الوطني السابق حاتم عقل في حديثه لـ"الغد"، أن مباراة غد تشكل منعطفا مهما لمنتخب النشامى، للتقدم خطوة نحو مونديال 2026، خاصة وأنها ستكون في مواجهة منتخب منافس وقوي وهو المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الصولات والجولات في آسيا.
وقال: "مواجهة المنتخبين الكوري الجنوبي والياباني دائما ما تكون صعبة على المنتخب الوطني، ولكن دائما ما نكسر هذه الصعوبة، بالعزيمة والإصرار والتحضير الفني والمعنوي ليتلاءم مع المباراة وأهميتها، مؤكدا أن نجوم المنتخب على قدر المسؤولية".
وأشار عقل إلى أن الفوز على كوريا الجنوبية غدا، يتطلب أولا ألا ننظر إلى أن غياب نجم كوريا "سون" سيصب في مصلحتنا، بل ربما يكون العكس، حيث إن بديله سيعمل على إثبات ذاته، ما يمنحه دافعا معنويا كبيرا، إلى جانب زملائه الذين سيسعون إلى تعويض غياب سون، ما قد يزيد من صعوبة مهمة لاعبينا إذا ما تعاملوا مع الموقف بشكل مرتبك.
وأضاف عقل: المنتخب الوطني أيضا مرشح لافتقاد لاعبين مهمين في المنتخب، ولكن منتخب النشامى يمتلك نجوما متميزين قادرين على تعويض أي غياب، ولا بد لنا من أن نعطي كل لاعبي المنتخب حقهم في النجومية، لأنهم يملكون إرثا كبيرا من الإنجازات التي تنصبهم نجوما في الكرة الأردنية، وبالتالي الثقة بقدرتهم على تحقيق حلم اللعب في المونديال.
أما نجم المنتخب الوطني المعتزل محمود شلباية، فقد أكد صعوبة مواجهة كوريا الجنوبية غدا، الأمر الذي يتطلب جهودا فنية وبدنية ومعنوية وجماهيرية. وقال: "خلطة الفوز في هذه المباراة، تتطلب تشجيعا متواصلا من الجمهور، وتحضيرا نفسيا للاعبين، وقراءة دقيقة للمدرب جمال سلامي، الذي سيفتقد ربما عنصرين مؤثرين، مع تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم خاصة البدلاء المتوقع أن يشاركوا".
وأضاف شلباية المدرب الحالي لفريق الجزيرة: المباراة صعبة رغم غياب أبرز نجوم كوريا الجنوبية سون، لأن غياباتنا المتوقعة ربما تكون أهم، الأمر الذي يشكل ضغطا على المدرب الذي يفترض أن يجيد التعامل لتعويض الغيابات، وأعتقد أننا نملك بدلاء جيدين، كما أن اللاعب الأردني يظهر معدنه في الشدائد والمباريات الصعبة، ونحن نثق بهم لحصد 3 نقاط مهمة ستبقينا في الصدارة.
بدوره، قال نجم المنتخب السابق أنس الزبون: "إن الشارع الرياضي يترقب بشغف مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية، التي تعتبر مهمة لحصد 3 نقاط من فريق قوي ومنافس". وأضاف: الفوز على كوريا الجنوبية غدا، يتطلب خلطة استثنائية، تتمثل في شحذ همم اللاعبين، وخاصة البدلاء للاعبين المصابين، كما تتطلب كبح جماح سرعة اللاعبين الكوريين، وعدم السماح لهم بالتحرك في مساحات واسعة، لأنهم ربما يفوقون لاعبينا سرعة، ما قد يشكل خطرا على مرمى يزيد أبو ليلى.
واعتبر الزبون، أن الجمهور دائما ما يلعب في مثل هذه المباريات دورا ايجابيا مؤثرا، متمنيا على الجماهير التي ستغطي مدرجات ستاد عمان، أن تواصل تشجيعها وتشحذ همم اللاعبين على مدار المباراة، بحثا عن فوز مهم وخطوة مثالية للتقدم باتجاه المونديال.
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