مصطفى وأبو الرب يحافظان على مركزيهما في التصنيفين الأولمبي والعالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - حافظ لاعب
المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، على المركز الثاني لوزن تحت 68 كغم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، الصادرين عن الاتحاد الدولي للشهر الحالي، برصيد 132 نقطة. وبقيت راما أبو الرب في التصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، بالمركز التاسع برصيد 21.17 نقطة، واحتلت المركز الـ11 في التصنيف العالمي لوزن فوق 73 كغم.
وحافظت جوليانا الصادق على المركز العاشر في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 67 كغم برصيد 28.37 نقطة، وتراجعت في التصنيف العالمي إلى المركز الثاني عشر.
وتراجع لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي في التصنيف العالمي ليصبح في المركز الخامس عشر برصيد 19.14 نقطة، كما تراجع في التصنيف الأولمبي ليصبح في المركز السابع عشر. وبدأ لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو جمع نقاط جديدة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، بعد منافسات أولمبياد باريس 2024، وإعادة إطلاق التصنيفين من نقطة الصفر. ووفقا للقانون الجديد سيتم احتساب نقاط اللاعبين للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، قبل عامين من انطلاق الأولمبياد، وسيبقى احتساب نقاط اللاعبين في أول سنتين قبل أولمبياد لوس أنجلوس، حيث سيخدمهم ذلك في القرعة، وفي تقدمهم في التصنيف الأولمبي.
ويذكر أن لاعبي المنتخب الوطني المصنفين لم يشاركوا بعد أولمبياد باريس في أي بطولة بسبب حل المنتخب عقب انتهاء الأولمبياد، وسيتم اختيار اللاعبين من قبل لجنة المنتخبات والجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، أو من خلال إقامة تصفيات للمنتخبات الوطنية، حيث يهدف الاتحاد لضخ دماء جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول. وعلمت "الغد"، أن عددا من اللاعبين الناشئين ستتم إضافتهم للمنتخب الوطني على ضوء أدائهم في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا، في كوريا الجنوبية.
من جهة أخرى، يدرس لاعبو المنتخب الوطني توقيع عقود احترافية للعب في الدوري السعودي الذي سينطلق في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، من دون أن يؤثر ذلك على مشاركاتهم مع المنتخب الوطني.
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