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مصطفى وأبو الرب يحافظان على مركزيهما في التصنيفين الأولمبي والعالمي

10/8/2024 11:32:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - حافظ لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، على المركز الثاني لوزن تحت 68 كغم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، الصادرين عن الاتحاد الدولي للشهر الحالي، برصيد 132 نقطة. وبقيت راما أبو الرب في التصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، بالمركز التاسع برصيد 21.17 نقطة، واحتلت المركز الـ11 في التصنيف العالمي لوزن فوق 73 كغم.
وحافظت جوليانا الصادق على المركز العاشر في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 67 كغم برصيد 28.37 نقطة، وتراجعت في التصنيف العالمي إلى المركز الثاني عشر.
وتراجع لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي في التصنيف العالمي ليصبح في المركز الخامس عشر برصيد 19.14 نقطة، كما تراجع في التصنيف الأولمبي ليصبح في المركز السابع عشر. وبدأ لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو جمع نقاط جديدة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، بعد منافسات أولمبياد باريس 2024، وإعادة إطلاق التصنيفين من نقطة الصفر. ووفقا للقانون الجديد سيتم احتساب نقاط اللاعبين للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، قبل عامين من انطلاق الأولمبياد، وسيبقى احتساب نقاط اللاعبين في أول سنتين قبل أولمبياد لوس أنجلوس، حيث سيخدمهم ذلك في القرعة، وفي تقدمهم في التصنيف الأولمبي.
ويذكر أن لاعبي المنتخب الوطني المصنفين لم يشاركوا بعد أولمبياد باريس في أي بطولة بسبب حل المنتخب عقب انتهاء الأولمبياد، وسيتم اختيار اللاعبين من قبل لجنة المنتخبات والجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، أو من خلال إقامة تصفيات للمنتخبات الوطنية، حيث يهدف الاتحاد لضخ دماء جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول. وعلمت "الغد"، أن عددا من اللاعبين الناشئين ستتم إضافتهم للمنتخب الوطني على ضوء أدائهم في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا، في كوريا الجنوبية.
من جهة أخرى، يدرس لاعبو المنتخب الوطني توقيع عقود احترافية للعب في الدوري السعودي الذي سينطلق في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، من دون أن يؤثر ذلك على مشاركاتهم مع المنتخب الوطني.

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