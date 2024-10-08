ميدالية برونزية لمنتخب الأجسام في الفجيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- تقلد لاعب
المنتخب الوطني لبناء الأجسام أحمد أبوشعيب الميدالية البرونزية، بعد أن وقف بالمركز الثالث في بطولة "مستر & مسز يونيقيرس"، التي أقيمت في الفجيرة الإماراتية، بمشاركة عربية وعالمية واسعة، حيث مثل المنتخب الوطني 3 لاعبين، وشهدت البطولة مشاركة أردنية مميزة خارج إطار الوفد الرسمي للاتحاد.
وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات: "مشاركة المنتخب الوطني بحصول البطل أحمد أبو شعيب على الميدالية البرونزية في فئة الفيزيك طول 179سم، فيما حل البطل عبدالله اسماعيل بالمركز الخامس في فئة الفيزيك طول 173سم، ولم يحالف الحظ البطل حمزة الأغبر في فئة الفيزيك طول 179سم، والذي عانى من ضغط المشاركات واقتراب مواعيدها، حين توج مؤخرا بالميداليتين الفضيتين ببطولة غرب آسيا، التي أقيمت في عُمان".
وزاد: "وكان من المفترض أن يمثل لاعب المنتخب الوطني لفئة "البدي بلدنج" محمد البدوي، والمتوج ايضا بالميداليتين الفضية والبرونزية في بطولة غرب آسيا، إلا أن عدم صدور تأشيرة الدخول إلى الإمارات حال دون ذلك، فيما شارك في منافسات "البدي بلدنج" لاعب المنتخب الوطني السابق فادي غياضة لوزن 75كغم، خارج إطار الوفد الرسمي، وحل بالمركز الرابع".
وأكمل: "وشهدت فئة المحترفين مشاركة أبطال الأردن المميزين خارج إطار الوفد الرسمي، كلا من محمد البداوي، أحمد الرحاحلة في فئة الفيزيك، بهاء حيمور، مهند ادريس، نبراس المومني في فئة كلاسيك فيزيك، حيث تأهل محمد البداوي لـ"توب 10"، ولم يحالفه الحظ في الوقوف بين الـ"توب 5"، فيما لم يحالف الحظ أحمد الرحاحلة بالتأهل الى الـ"توب10".
وتابع: "وقف بهاء حيمور بالمركز الرابع، وحصل نبراس المومني على المركز السادس لفئة كلاسيك فيزيك، فيما لم يحالف الخظ مهند إدريس من التأهل إلى الـ"10"، وأثمن جهود الأبطال المشاركين ومدربيهم سواء ضمن وفد المنتخب الوطني، أو المشاركين خارج إطار الوفد الرسمي للاتحاد، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم على مسرح المنافسة، تأكيدا لتطور وحضور بناء الأجسام والرياضة الأردنية".
من جهة أخرى، قال عضو الاتحاد أحمد الحروب: "أنجزنا الترتيبات كافة، لعقد اجتماع الهيئة العامة التحضيري لانتخابات الدورة الأولمبية الجديدة، عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، في مقر الاتحاد الجديد بمنطقة الرابية، وعممنا الموعد وجدول أعمال الاجتماع، والذي سيتم في المصادقة على محضر الاجتماع السابق، وتشكيل لجنتي الانتخاب والاستئناف تحضيرا للانتخابات المقبلة، بحضور مندوبي اللجنة الأولمبية".
وأضاف: "نعتز بجميع أعضاء الهيئة العامة لاتحاد الرياضة الجسمانية والبدنية، ونقف على مسافة واحدة من الجميع، ونحن محظوظون بثقتهم ودعمهم لخطط وبرامج الاتحاد، والذي دفعنا لتقديم أفضل ما لدينا في مجلس إدارة الاتحاد، وسط إشادة عربية وقارية ودولية، بحضور وتطور رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، وتحقيقها إنجازات نوعية ساهمت في زيادة وتعزيز إنجازات الرياضة الأردنية، على المستوى العربي والإقليمي والدولي والعالمي".
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