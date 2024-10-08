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ميدالية برونزية لمنتخب الأجسام في الفجيرة

10/8/2024 11:32:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- تقلد لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام أحمد أبوشعيب الميدالية البرونزية، بعد أن وقف بالمركز الثالث في بطولة "مستر & مسز يونيقيرس"، التي أقيمت في الفجيرة الإماراتية، بمشاركة عربية وعالمية واسعة، حيث مثل المنتخب الوطني 3 لاعبين، وشهدت البطولة مشاركة أردنية مميزة خارج إطار الوفد الرسمي للاتحاد.
وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات: "مشاركة المنتخب الوطني بحصول البطل أحمد أبو شعيب على الميدالية البرونزية في فئة الفيزيك طول 179سم، فيما حل البطل عبدالله اسماعيل بالمركز الخامس في فئة الفيزيك طول 173سم، ولم يحالف الحظ البطل حمزة الأغبر في فئة الفيزيك طول 179سم، والذي عانى من ضغط المشاركات واقتراب مواعيدها، حين توج مؤخرا بالميداليتين الفضيتين ببطولة غرب آسيا، التي أقيمت في عُمان".
وزاد: "وكان من المفترض أن يمثل لاعب المنتخب الوطني لفئة "البدي بلدنج" محمد البدوي، والمتوج ايضا بالميداليتين الفضية والبرونزية في بطولة غرب آسيا، إلا أن عدم صدور تأشيرة الدخول إلى الإمارات حال دون ذلك، فيما شارك في منافسات "البدي بلدنج" لاعب المنتخب الوطني السابق فادي غياضة لوزن 75كغم، خارج إطار الوفد الرسمي، وحل بالمركز الرابع".
وأكمل: "وشهدت فئة المحترفين مشاركة أبطال الأردن المميزين خارج إطار الوفد الرسمي، كلا من محمد البداوي، أحمد الرحاحلة في فئة الفيزيك، بهاء حيمور، مهند ادريس، نبراس المومني في فئة كلاسيك فيزيك، حيث تأهل محمد البداوي لـ"توب 10"، ولم يحالفه الحظ في الوقوف بين الـ"توب 5"، فيما لم يحالف الحظ أحمد الرحاحلة بالتأهل الى الـ"توب10".
وتابع: "وقف بهاء حيمور بالمركز الرابع، وحصل نبراس المومني على المركز السادس لفئة كلاسيك فيزيك، فيما لم يحالف الخظ مهند إدريس من التأهل إلى الـ"10"، وأثمن جهود الأبطال المشاركين ومدربيهم سواء ضمن وفد المنتخب الوطني، أو المشاركين خارج إطار الوفد الرسمي للاتحاد، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم على مسرح المنافسة، تأكيدا لتطور وحضور بناء الأجسام والرياضة الأردنية".
من جهة أخرى، قال عضو الاتحاد أحمد الحروب: "أنجزنا الترتيبات كافة، لعقد اجتماع الهيئة العامة التحضيري لانتخابات الدورة الأولمبية الجديدة، عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، في مقر الاتحاد الجديد بمنطقة الرابية، وعممنا الموعد وجدول أعمال الاجتماع، والذي سيتم في المصادقة على محضر الاجتماع السابق، وتشكيل لجنتي الانتخاب والاستئناف تحضيرا للانتخابات المقبلة، بحضور مندوبي اللجنة الأولمبية".
وأضاف: "نعتز بجميع أعضاء الهيئة العامة لاتحاد الرياضة الجسمانية والبدنية، ونقف على مسافة واحدة من الجميع، ونحن محظوظون بثقتهم ودعمهم لخطط وبرامج الاتحاد، والذي دفعنا لتقديم أفضل ما لدينا في مجلس إدارة الاتحاد، وسط إشادة عربية وقارية ودولية، بحضور وتطور رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، وتحقيقها إنجازات نوعية ساهمت في زيادة وتعزيز إنجازات الرياضة الأردنية، على المستوى العربي والإقليمي والدولي والعالمي".

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