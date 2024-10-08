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مجلة صوت الجيل تحتفي بـأدب الشباب الإلكتروني

10/8/2024 11:32:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان – احتفى العدد 29 من مجلة "صوت الجيل"، التي تصدرها وزارة الثقافة، بمؤلف عن "أدب الشباب الإلكتروني"، قام بإعداده الزميل نضال برقان وشارك به كل من د.محمود أبو فروة الرجبي، الذي كتب عن "أدب الشباب الإلكتروني والفرص العظيمة"، ونور مصلح أبو صعيليك عن "الأدب الإلكتروني.. تكنولوجيا تغير ملامح الأدب".
كما كتب عدنان فيصل قازان عن "أدب الشباب الإلكتروني تجربة شخصية ورؤية مستقبلية"، وكتبت ليان لؤي عودة "تأملات في التجربة.. أنا والقلم"، وكتبت حلا أبو هنطش عن "حلم على سطور إلكترونية.. رحلتي في كتابة الرواية"، وكتبت مروة أبو معال عن "كانت النجاة.. بل طريق الشفاء".
كتب "عتبة" العدد رئيس التحرير جلال برجس بعنوان "الدراما العربية إلى أين"، يشير فيها إلى أن (الدراما) تعتبر نواة حقيقية لكافة أشكال الفنون التي عرفتها شعوب الحضارات القديمة، مثل الإغريق الذين اعتمدوها كمنحى رئيسي لحياتهم، وحتى لطرائق تفكيرهم بالماضي والحاضر والمستقبل. وطرأت على هذا الفن المؤثر بكل ألوانه تطورات كثيرة، منها ما وصلت إليه الدراما التلفزيونية المسلسلة، وهذه التطورات لا تنفصل بالطبع عن المميزات الثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والدينية، والتاريخية لبيئة العمل.
ظهرت أعمال درامية على الصعيد العالمي والعربية منها على سبيل المثال مسلسل (ليالي الحلمية) الذي كتبه أسامة أنور عكاشة، وأخرجه إسماعيل عبد الحافظ. هذا المسلسل الذي صور التاريخ المصري الحديث من عصر الملك فاروق وحتى مطلع التسعينات في عدّة أجزاء كان آخرها عام 1995. وقد شارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين المصريين زاد عددهم على 300 ممثل.
ويرى برجس أنه ثمة تبدلات واضحة جدًا طرأت على بنية الدراما العربية، أو على الأغلب هي تحولات ليست إيجابية؛ إنما للأسف الشديد سلبية باتت تهدد هذا البناء الذي كان منبرًا مهمًا ليس فقط على الصعيدين المعرفي والإنساني، إنما أيضًا على صعيد المضي قدما نحو تطور فني لا ينفصل، لا عن المحتوى، ولا عن بيئة ما يقدمه العمل. إن نسبة الركاكة في مجموع الأعمال سواء كانت فنية، أو أدبية، أو أي مجالات أخرى، هي نسبة طبيعية ما دامت في حدودها غير المؤثرة على الطابع العام الذي يحمي الغرض من الاشتغال في ذلك العمل، لكن طغيان الركاكة، والعزوف عن العميق لصالح السطحي، والسهل، والمبتذل دلالة خطيرة، وأراها مرتبطة بطبيعة المرحلة وعدم القدرة على التعامل معها بسوية.
ويشير برجس إلى ظهور بعض الأعمال المميزة، لكن المجمل العام في الإنتاج الدرامي يشير إلى حالة من الاستسهال التي تفرضها المسألة التجارية بالطبع على حساب الجودة، وبالتالي عزف كثير من جمهور الشاشة الصغيرة عن متابعة ما انتظروه في الموسم الرمضاني الذي تعد إليه شركات الإنتاج مبكرًا، مبينا أن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة في هذه المرحلة والتي يرى فيها الكثير أن السطحية في كثير من المناحي الأدبية والفنية تتبوأ مكانة ليست مكانتها، هو: كيف سيكون شكل الجيل ومستواه الذي سيتربى على ما اصطلح على تسميته بـ (عصر التفاهة)؟ خاصة أننا في زمن تسيطر فيه وسائل التواصل الاجتماعي على البشر بشكل خطير، بل وتقودهم إلى آراء، وتوجهات جديدة.
وخلص برجس إلى إن الفراغ الذي ستتركه الدراما ستحتله أدوات ووسائل رغم إيجابياتها إلا أنها لن ترتقي بالذائقة العامة، بل ستؤدي بها إلى مزيد من الانحدار. طرح عدد من المثقفين والمشتغلين في المجال الدرامي حلّا مناسبًا للارتقاء بالنتاجات الدرامية؛ إلا وهو تحويل الروايات العربية إلى مسلسلات، وهذا من شأنه أن يقدم أعمالًا متميزة إن وجدت فريقًا جادًا، يؤمن بالدراما، وبما يمكن أن تؤدي إليه. يتحدث الشاعر علي شنينات في "البوابة الرقمية"، عن "الخوارزميات التي نثق بها بين الواقع والسحر"، فيما كتب في "مصفوفة العدد"، وفي "ملتقى الأجيال"، جيلان يتحاوران على طاولة "صوت الجيل"، حاورت سمر الزعبي الشاعر طارق مكاوي: الشعر إعادة صياغة للكون، والحركة النقدية في الأردن عاجزة بشكلها الحالي عن أداء الدور المطلوب".
وفي زاوية "ورد بلدي"، كتب حاكم عقرباوي قصيدتين، فيما كتب قاسم الدراغمة "جرح الماء"، وكتبت بشرى علي "زخارف لا تدوم"، فيما كتب مروان البطوش "الشال الحزين"، محمود العرابي، كتب "ملهم الأجيال"، فيما كتب هازار الدبايبة، "على باب الحكاية"، وكتبت حلا باسم قبيلات "حجاب أمي"، فيما كتبت د. رقية أمين عودة "ثلاث خواطر"، ومحمود حلمي كتب "مفتاح العودة"، بينما كتب عزيز عواملة "مأساة أرسطو خارج حدود المخيم"، وكتبت صفاء طحاينة، "راية".
وكتب في زاوية (خرائط البوح)، حسن عطية جلنبو "صفحة من حياة صبي"، وفي زاوية "المختبر"، كتب كل من: "أدب الشباب في الأردن"، د. خولة شخاترة، "لمسات نقدية في كتاب (حكاية متمردة) للكاتبة ملاك زويد"، كتب محمد رمضان الجبور، وكتب فرج مجاهد عبد الوهاب "إلى الكتاب المبدعين الشباب: مقاربات أوّلية في فنّ كتابة القصة"، كتب رشاد رداد "من الشعر إلى الرواية"، وكتبت مريم ملهي التنويران عن "مستقبل الصاعدين إلى مرحلة الشباب".
أما في زاوية "مراسيل" كتبت إخلاص فرنسيس عن "أدب الشباب بين الوطن والغربة"، بينما كتبت في زاوية "نقوش"، د. نعمات عوض الطراونة عن "البيدر".
وتتكون هيئة التحرير للمجلة من الروائي جلال برجس رئيس تحرير، محمد المشايخ مدير التحرير، سكرتيرة التحرير فادية نوفل، أعضاء هيئة التحرير تيسير الشماسين، علي شنينات، جعفر العقيلي، والإخراج الفني عبدالهادي البرغوثي، أما الغلاف فهو من إعداد الفنانة رنا حتاملة.

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