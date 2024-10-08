مجلة صوت الجيل تحتفي بـأدب الشباب الإلكتروني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان – احتفى العدد 29 من مجلة "صوت الجيل"، التي تصدرها وزارة الثقافة، بمؤلف عن "أدب الشباب الإلكتروني"، قام بإعداده الزميل نضال برقان وشارك به كل من د.محمود أبو فروة الرجبي، الذي كتب عن "أدب الشباب الإلكتروني والفرص العظيمة"، ونور مصلح أبو صعيليك عن "الأدب الإلكتروني.. تكنولوجيا
تغير ملامح الأدب".
كما كتب عدنان فيصل قازان عن "أدب الشباب الإلكتروني تجربة شخصية ورؤية مستقبلية"، وكتبت ليان لؤي عودة "تأملات في التجربة.. أنا والقلم"، وكتبت حلا أبو هنطش عن "حلم على سطور إلكترونية.. رحلتي في كتابة الرواية"، وكتبت مروة أبو معال عن "كانت النجاة.. بل طريق الشفاء".
كتب "عتبة" العدد رئيس التحرير جلال برجس بعنوان "الدراما العربية إلى أين"، يشير فيها إلى أن (الدراما) تعتبر نواة حقيقية لكافة أشكال الفنون التي عرفتها شعوب الحضارات القديمة، مثل الإغريق الذين اعتمدوها كمنحى رئيسي لحياتهم، وحتى لطرائق تفكيرهم بالماضي والحاضر والمستقبل. وطرأت على هذا الفن المؤثر بكل ألوانه تطورات كثيرة، منها ما وصلت إليه الدراما التلفزيونية المسلسلة، وهذه التطورات لا تنفصل بالطبع عن المميزات الثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والدينية، والتاريخية لبيئة العمل.
ظهرت أعمال درامية على الصعيد العالمي والعربية منها على سبيل المثال مسلسل (ليالي الحلمية) الذي كتبه أسامة أنور عكاشة، وأخرجه إسماعيل عبد الحافظ. هذا المسلسل الذي صور التاريخ المصري الحديث من عصر الملك فاروق وحتى مطلع التسعينات في عدّة أجزاء كان آخرها عام 1995. وقد شارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين المصريين زاد عددهم على 300 ممثل.
ويرى برجس أنه ثمة تبدلات واضحة جدًا طرأت على بنية الدراما العربية، أو على الأغلب هي تحولات ليست إيجابية؛ إنما للأسف الشديد سلبية باتت تهدد هذا البناء الذي كان منبرًا مهمًا ليس فقط على الصعيدين المعرفي والإنساني، إنما أيضًا على صعيد المضي قدما نحو تطور فني لا ينفصل، لا عن المحتوى، ولا عن بيئة ما يقدمه العمل. إن نسبة الركاكة في مجموع الأعمال سواء كانت فنية، أو أدبية، أو أي مجالات أخرى، هي نسبة طبيعية ما دامت في حدودها غير المؤثرة على الطابع العام الذي يحمي الغرض من الاشتغال في ذلك العمل، لكن طغيان الركاكة، والعزوف عن العميق لصالح السطحي، والسهل، والمبتذل دلالة خطيرة، وأراها مرتبطة بطبيعة المرحلة وعدم القدرة على التعامل معها بسوية.
ويشير برجس إلى ظهور بعض الأعمال المميزة، لكن المجمل العام في الإنتاج الدرامي يشير إلى حالة من الاستسهال التي تفرضها المسألة التجارية بالطبع على حساب الجودة، وبالتالي عزف كثير من جمهور الشاشة الصغيرة عن متابعة ما انتظروه في الموسم الرمضاني الذي تعد إليه شركات الإنتاج مبكرًا، مبينا أن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة في هذه المرحلة والتي يرى فيها الكثير أن السطحية في كثير من المناحي الأدبية والفنية تتبوأ مكانة ليست مكانتها، هو: كيف سيكون شكل الجيل ومستواه الذي سيتربى على ما اصطلح على تسميته بـ (عصر التفاهة)؟ خاصة أننا في زمن تسيطر فيه وسائل التواصل الاجتماعي على البشر بشكل خطير، بل وتقودهم إلى آراء، وتوجهات جديدة.
وخلص برجس إلى إن الفراغ الذي ستتركه الدراما ستحتله أدوات ووسائل رغم إيجابياتها إلا أنها لن ترتقي بالذائقة العامة، بل ستؤدي بها إلى مزيد من الانحدار. طرح عدد من المثقفين والمشتغلين في المجال الدرامي حلّا مناسبًا للارتقاء بالنتاجات الدرامية؛ إلا وهو تحويل الروايات العربية إلى مسلسلات، وهذا من شأنه أن يقدم أعمالًا متميزة إن وجدت فريقًا جادًا، يؤمن بالدراما، وبما يمكن أن تؤدي إليه. يتحدث الشاعر علي شنينات في "البوابة الرقمية"، عن "الخوارزميات التي نثق بها بين الواقع والسحر"، فيما كتب في "مصفوفة العدد"، وفي "ملتقى الأجيال"، جيلان يتحاوران على طاولة "صوت الجيل"، حاورت سمر الزعبي الشاعر طارق مكاوي: الشعر إعادة صياغة للكون، والحركة النقدية في الأردن عاجزة بشكلها الحالي عن أداء الدور المطلوب".
وفي زاوية "ورد بلدي"، كتب حاكم عقرباوي قصيدتين، فيما كتب قاسم الدراغمة "جرح الماء"، وكتبت بشرى علي "زخارف لا تدوم"، فيما كتب مروان البطوش "الشال الحزين"، محمود العرابي، كتب "ملهم الأجيال"، فيما كتب هازار الدبايبة، "على باب الحكاية"، وكتبت حلا باسم قبيلات "حجاب أمي"، فيما كتبت د. رقية أمين عودة "ثلاث خواطر"، ومحمود حلمي كتب "مفتاح العودة"، بينما كتب عزيز عواملة "مأساة أرسطو خارج حدود المخيم"، وكتبت صفاء طحاينة، "راية".
وكتب في زاوية (خرائط البوح)، حسن عطية جلنبو "صفحة من حياة صبي"، وفي زاوية "المختبر"، كتب كل من: "أدب الشباب في الأردن"، د. خولة شخاترة، "لمسات نقدية في كتاب (حكاية متمردة) للكاتبة ملاك زويد"، كتب محمد رمضان الجبور، وكتب فرج مجاهد عبد الوهاب "إلى الكتاب المبدعين الشباب: مقاربات أوّلية في فنّ كتابة القصة"، كتب رشاد رداد "من الشعر إلى الرواية"، وكتبت مريم ملهي التنويران عن "مستقبل الصاعدين إلى مرحلة الشباب".
أما في زاوية "مراسيل" كتبت إخلاص فرنسيس عن "أدب الشباب بين الوطن والغربة"، بينما كتبت في زاوية "نقوش"، د. نعمات عوض الطراونة عن "البيدر".
وتتكون هيئة التحرير للمجلة من الروائي جلال برجس رئيس تحرير، محمد المشايخ مدير التحرير، سكرتيرة التحرير فادية نوفل، أعضاء هيئة التحرير تيسير الشماسين، علي شنينات، جعفر العقيلي، والإخراج الفني عبدالهادي البرغوثي، أما الغلاف فهو من إعداد الفنانة رنا حتاملة.
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