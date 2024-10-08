العدالة والحوكمة المناخية في الشرق الأوسط مؤتمراً لـ كارنيغي والسياسة والمجتمع

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار حول العدالة المناخية والحوكمة الشاملة، وتسليط الضوء على الفجوات في السياسات العامة المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى تطوير آليات فعالة للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. كما سيتم التطرق إلى دور المجتمع المدني والشباب والنساء في صنع وتقييم السياسات المناخية، وكذلك كيفية تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية والتمويل الخاص بالمشروعات الخضراء. كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز مفاهيم العدالة المناخية والحوكمة الشاملة، وتسليط الضوء على الفجوات التي تعاني منها السياسات العامة المتعلقة بالتغير المناخي في المنطقة، مثل غياب الشفافية، محدودية مشاركة الفئات المختلفة في صنع القرار، وانعدام المساءلة فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية.



وعن دور معهد السياسة والمجتمع في هذا المؤتمر، قال مدير الأبحاث في المعهد عبد الله الطائي أن هذا المؤتمر يمثل فرصة هامة لمناقشة السياسات العامة المتعلقة بالحوكمة المناخية والعدالة المناخية في المنطقة، من خلال إعداد مسودات وأوراق عمل تدعم المشاركين، ويسعى المعهد إلى تعزيز النقاش حول الحلول المستدامة والمبتكرة للتحديات المناخية التي تواجه المنطقة."



من جانبه بين حسين الصرايرة، مدير البرامج والتخطيط في المعهد والباحث في شؤون الطاقة المتجددة المناخ إن اختيار مواضيع هذا المؤتمر جاء بناءً على دراسة معمقة للتحديات المناخية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.، وأضاف أننا بحاجة إلى تطوير أدوات فاعلة للحوكمة المناخية، تأخذ بعين الاعتبار حقوق المجتمعات المختلفة وتضمن مشاركة واسعة في صناعة القرار، وأن المؤتمر يمثل منصة هامة لمناقشة هذه القضايا الحيوية وتقديم حلول واقعية ومبتكرة تتماشى مع تطلعات المنطقة نحو الاستدامة البيئية."



وبحسب الصرايرة سيناقش المؤتمر قضايا ملحة تتعلق بالحوكمة المناخية من خلال ست جلسات رئيسية، تم اختيار مواضيعها بعناية فائقة وتهدف هذه الجلسات إلى تناول الجوانب المختلفة من العدالة المناخية والإدارة البيئية بطريقة شاملة، ويُعد اختيار هذه المواضيع استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة على مستوى التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة البيئية.



وأضح الصرايرة أنه سيشارك في المؤتمر حوالي 20 متحدثًا، موزعين على ست جلسات نقاشية، تتناول عدة مواضيع منها الحوكمة على مستويات متعددة، وتأثير الحوكمة المناخية على الاقتصاد والصراعات الحدودية، وأفضل الممارسات في الشراكات والمشاريع المناخية. بدأ من المفهوم النظري للعدالة المناخية وكيفية تطبيقه على أرض الواقع ضمن السياسات العامة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستناقش الآليات التي يمكن من خلالها قياس تحقيق أهداف العدالة المناخية، مثل الإنصاف والشمولية في إجراءات التكيف مع التغير المناخي.

إلى جانب جلسة حول تحليل الفجوات الحالية في السياسات العامة المناخية وضرورة تطوير أدوات وآليات لتطبيق السياسات بشكل فعال. وستتناول النقاشات مستويات الحوكمة المتعددة، من المحلية إلى الوطنية والإقليمية، وتحديد الدور المحوري الذي تلعبه المدن والبلديات في دفع العمل المناخي.



واشار أن إحدى الجلسات ستسلط الضوء على أهمية الحوكمة الاجتماعية والمساءلة في إدارة القضايا المناخية. وسيتم مناقشة الأدوار المختلفة للمجتمع المدني، والنساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيل وتقييم السياسات المناخية، وكيف يمكن إشراكهم بفاعلية في عمليات اتخاذ القرار. بينما تستعرض جلسة أخرى العلاقة بين الحوكمة المناخية والنزاعات التي تنشأ بين المجتمعات أو عبر الحدود. سيتناول النقاش التحليل الجيوسياسي لهذه النزاعات، ودور الحوكمة المناخية في تعزيز الأمن الإنساني وحل النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية.



وسيركز المشاركون في ذات السياق على دراسة تأثير الحوكمة المناخية على الاقتصاد، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة، المياه، الزراعة، والتوظيف الأخضر. كما سيتم تقديم منهجيات لتقييم هذه التأثيرات وأبعادها على التنمية المستدامة. وفي السياق ذاته سيناقش المؤتمر الدور الذي يلعبه كل من القطاعين الحكومي والخاص في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر. سيتناول النقاش الابتكارات في مجال تمويل المشاريع الخضراء، وآليات تخصيص الميزانيات لدعم مبادرات التكيف مع التغير المناخي.