Wednesday, 09 October 2024 08:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما المطلوب لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع؟

10/8/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان - قال خبراء في الزراعة، إن رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية، أكدت أن هناك أهمية قصوى لاتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ القطاع الزراعي الذي تتضاعف أزمات ديونه، وذلك بخفض أكلاف الإنتاج لرفع الميزة التنافسية للمنتج وخفض أكلافه.
وأكدوا لـ"الغد" وجوب البدء بتنفيذ خطة وطنية لتحديث البنية التحتية في المزارع الصغيرة والمتوسطة، بما يتلاءم والتقنيات الحديثة، باستخدام الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الزراعات المكشوفة والمحمية (المحاصيل البستانية والحقلية)، ما يتطلب إنشاء إئتلاف بنكي يضم مؤسسة الإقراض الزراعي، ضمن غطاء تأمين ائتماني من شركة ضمان القروض.
وأشاروا لضرورة دعم البحث العلمي لإنتاج بذور تتكيف مع التغيرات المناخي، بالإضافة إطلاق مشروع وطني في مناطق البادية للحصاد المائي في المساقط المائية المختارة، وتقسيم الأراضي الصحراوية المحاذية للحفائر والسدود الترابية لمساحات مختلفة، وعرضها للاستثمار لإنتاج محاصيل الحبوب والأعلاف وأي محاصيل أخرى.
وفي السياق، قال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، إنه من المتفق عليه بأن القطاع الزراعي يتقدم بوتيرة متسارعة نحو الحداثة، وتجلى ذلك في آخر ثلاثة عقود من القرن الماضي، لكنها تتباطأ جراء تبعات وآثار الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم منذ العام 2008، بالإضافة لما تلاها من تعطل لطرق التجارة البرية بين الأردن وأوروبا بسبب الحرب في سورية، وتعطل شبكات التزويد والنقل البحري بفعل جائحة كورونا منذ العام 2019، ما عطل تحديث بنية القطاع الزراعي التحتية على نحو شبه كامل.
وبين، أن رؤية التحديث نصت على أن هناك أهمية قصوى لاتخاذ خطوات تعنى بإنقاذ القطاع الذي تتضاعف أزمات ديونه، بخفض أكلاف الإنتاج لرفع الميزة التنافسية للمنتج، على ان يبدأ ذلك بخفض كلف الإنتاج الزراعي الوطني، وتنفيذ خطة لتحديث البنية التحتية بالمزارع الصغيرة والمتوسطة، بما يتلاءم والتقنيات الحديثة، باستخدام الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي للزراعات المكشوفة والمحمية (المحاصيل البستانية والحقلية) كافة.
وأوضح أن تنفيذ مثل هذه الخطة، يتطلب إنشاء ائتلاف بنكي يضم مؤسسة الإقراض في نطاق غطاء تأمين ائتماني لشركة ضمان القروض، بحيث تمنح القروض ضمن شروط، وإنشاء وحدة إدارة فنية للمشروع، تضع التصاميم لإدخال التقنيات لهذه المزارع التي تتقدم بطلبات التحديث المطلوبة، على أن تكون القروض عينية وليست نقدية، مشددا على ضرورة انضمام مراكز البحث في الجامعات والمركز الوطني للبحوث الزراعية في هذا الجانب، واختيار التقنيات المطلوبة التي تتوافق والبيئة المحلية.
ودعا المصري، لإطلاق مشروع وطني في البادية للحصاد المائي باختيار مساقط مائية، وتقسيم الأراضي الصحراوية المحاذية للحفائر والسدود الترابية إلى مساحات مختلفة، وعرضها للاستثمار لإنتاج الحبوب والأعلاف وغيرها، ضمن عقود إيجار بشروط صارمة، ويسمح بحفر واستغلال آبار ارتوازية عميقة. باستخدام الطاقة البديلة للري التكميلي في حالة عدم كفاية مياه الحصاد، مشترطا دخول جمعيات تعاونية كشركاء مع مستثمرين، إلى جانب طرح مقترحات تلائم الاستثمار بالثروة الحيوانية.
وفي هذا النطاق، شدد على أن نجاح تحديث البنية التحتية، وأساليب الزراعة الحديثة، سيسهم بخفض تكاليف المنتجات الزراعية الطازجة، ويفتح المجال واسعا للاستثمار في الصناعات الغذائية، مطالبا بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع الزراعي الخاص، ليكون مسؤولا عن وضع خطط لتنظيم المنتجات الزراعية لتلافي الاختناقات التسويقية، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بالعبء الضريبي على القطاع، لتمكينه من النجاح للقيام بدوره لتحقيق الأمن الغذائي.
ولفت المصري لأهمية عقد صفقات مقايضة لمنتجات شركات الفوسفات والبوتاس، مقابل استيراد احتياجات المملكة من القمح والشعير، ليكون التسديد بالدينار بدلا من الدولار، ويمكن لشركات إنتاج الأسمدة والمبيدات للقطاع الخاص، التعاون مع هاتين الشركتين.
المهندس الزراعي سليمان تيم، بين أنه نظرا لعظم أهمية الزراعة في كل البلدان الأقل نمواً، ومن المهم فهم كيفية الإسراع بالنمو الزراعي، والأولويات التي تكتنف العملية، وتأثير سرعة النمو على مستويات الفقر، مضيفا بأن الأدوات الرئيسة الثلاثة لزيادة الإنتاج (التوسع في المساحات المزروعة، وتغيير تركيبة المنتجات، وإدخال التغييرات الفنية على طرق الإنتاج).
وأشار تيم، إلى وجوب تقديم حوافز للمزارعين، وضمان ظروف تسمح لهم بالتجاوب معها، وتحقيقاً لذلك لا بد من وجود سياسات تسمح بالتجارة في المنتجات الزراعية، وتضمن توافر إمداداتها في السوق المحلية، وكذلك وجود بنية تحتية مؤسسية ومادية، تعزز تحقيق التغيير على نطاق واسع بتسهيل الحصول على الأراضي والتمويل.
وقال إنه من اللازم أن يكون التغير التكنولوجي عملية متواصلة، عبر وجود نظام محلي أصيل لتحقيق التغيرات التكنولوجية، لتتوافق التكنولوجيا الجديدة مع الاحتياجات المحلية، وضرورة أن تقوم التنمية الزراعية على قاعدة واسعة، وتصاحبها صناعات ريفية صغيرة ومتوسطة.
وبين مدير اتحاد المزارعين في الأردن، محمود العوران، أن المشكلة الرئيسة تكمن في عدم وجود أسواق خارجية، واقتصار الاعتماد على الأسواق التقليدية، ما يؤدي لخسائر كبيرة، إلى جانب عدم وجود صناعات غذائية، داعيا لتفعيل دور الملحقيات التجارية في سفاراتنا وفتح أسواق جديدة.
كما أشار إلى إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بأسواق الجملة، بحيث يكون هناك سقف للحد الأدنى من الكلفة، مشيرا إلى أنه ليكون لدي أمن غذائي فيجب أن هناك أمنا مائيا عن طريق تأهيل السدود، وإعادة النظر في الآبار المخالفة، وتفعيل صندوق التعويضات البيئية بإعادة تأهيل المراعي، ودعم البحث العلمي لمواجهة التغيرات المناخية، وإنتاج أصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية، ومشاريع حصاد مائي.

MENAFN08102024000072011014ID1108760335

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث