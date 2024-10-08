ما المطلوب لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان - قال خبراء في الزراعة، إن رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية، أكدت أن هناك أهمية قصوى لاتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ القطاع الزراعي الذي تتضاعف أزمات ديونه، وذلك بخفض أكلاف الإنتاج لرفع الميزة التنافسية للمنتج وخفض أكلافه.
وأكدوا لـ"الغد" وجوب البدء بتنفيذ خطة وطنية لتحديث البنية التحتية في المزارع الصغيرة والمتوسطة، بما يتلاءم والتقنيات الحديثة، باستخدام الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الزراعات المكشوفة والمحمية (المحاصيل البستانية والحقلية)، ما يتطلب إنشاء إئتلاف بنكي يضم مؤسسة الإقراض الزراعي، ضمن غطاء تأمين ائتماني من شركة ضمان القروض.
وأشاروا لضرورة دعم البحث العلمي لإنتاج بذور تتكيف مع التغيرات المناخي، بالإضافة إطلاق مشروع وطني في مناطق البادية للحصاد المائي في المساقط المائية المختارة، وتقسيم الأراضي الصحراوية المحاذية للحفائر والسدود الترابية لمساحات مختلفة، وعرضها للاستثمار لإنتاج محاصيل الحبوب والأعلاف وأي محاصيل أخرى.
وفي السياق، قال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، إنه من المتفق عليه بأن القطاع الزراعي يتقدم بوتيرة متسارعة نحو الحداثة، وتجلى ذلك في آخر ثلاثة عقود من القرن الماضي، لكنها تتباطأ جراء تبعات وآثار الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم منذ العام 2008، بالإضافة لما تلاها من تعطل لطرق التجارة البرية بين الأردن وأوروبا بسبب الحرب في سورية، وتعطل شبكات التزويد والنقل البحري بفعل جائحة كورونا منذ العام 2019، ما عطل تحديث بنية القطاع الزراعي التحتية على نحو شبه كامل.
وبين، أن رؤية التحديث نصت على أن هناك أهمية قصوى لاتخاذ خطوات تعنى بإنقاذ القطاع الذي تتضاعف أزمات ديونه، بخفض أكلاف الإنتاج لرفع الميزة التنافسية للمنتج، على ان يبدأ ذلك بخفض كلف الإنتاج الزراعي الوطني، وتنفيذ خطة لتحديث البنية التحتية بالمزارع الصغيرة والمتوسطة، بما يتلاءم والتقنيات الحديثة، باستخدام الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي للزراعات المكشوفة والمحمية (المحاصيل البستانية والحقلية) كافة.
وأوضح أن تنفيذ مثل هذه الخطة، يتطلب إنشاء ائتلاف بنكي يضم مؤسسة الإقراض في نطاق غطاء تأمين ائتماني لشركة ضمان القروض، بحيث تمنح القروض ضمن شروط، وإنشاء وحدة إدارة فنية للمشروع، تضع التصاميم لإدخال التقنيات لهذه المزارع التي تتقدم بطلبات التحديث المطلوبة، على أن تكون القروض عينية وليست نقدية، مشددا على ضرورة انضمام مراكز البحث في الجامعات والمركز الوطني للبحوث الزراعية في هذا الجانب، واختيار التقنيات المطلوبة التي تتوافق والبيئة المحلية.
ودعا المصري، لإطلاق مشروع وطني في البادية للحصاد المائي باختيار مساقط مائية، وتقسيم الأراضي الصحراوية المحاذية للحفائر والسدود الترابية إلى مساحات مختلفة، وعرضها للاستثمار لإنتاج الحبوب والأعلاف وغيرها، ضمن عقود إيجار بشروط صارمة، ويسمح بحفر واستغلال آبار ارتوازية عميقة. باستخدام الطاقة البديلة للري التكميلي في حالة عدم كفاية مياه الحصاد، مشترطا دخول جمعيات تعاونية كشركاء مع مستثمرين، إلى جانب طرح مقترحات تلائم الاستثمار بالثروة الحيوانية.
وفي هذا النطاق، شدد على أن نجاح تحديث البنية التحتية، وأساليب الزراعة الحديثة، سيسهم بخفض تكاليف المنتجات الزراعية الطازجة، ويفتح المجال واسعا للاستثمار في الصناعات الغذائية، مطالبا بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع الزراعي الخاص، ليكون مسؤولا عن وضع خطط لتنظيم المنتجات الزراعية لتلافي الاختناقات التسويقية، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بالعبء الضريبي على القطاع، لتمكينه من النجاح للقيام بدوره لتحقيق الأمن الغذائي.
ولفت المصري لأهمية عقد صفقات مقايضة لمنتجات شركات الفوسفات والبوتاس، مقابل استيراد احتياجات المملكة من القمح والشعير، ليكون التسديد بالدينار بدلا من الدولار، ويمكن لشركات إنتاج الأسمدة والمبيدات للقطاع الخاص، التعاون مع هاتين الشركتين.
المهندس الزراعي سليمان تيم، بين أنه نظرا لعظم أهمية الزراعة في كل البلدان الأقل نمواً، ومن المهم فهم كيفية الإسراع بالنمو الزراعي، والأولويات التي تكتنف العملية، وتأثير سرعة النمو على مستويات الفقر، مضيفا بأن الأدوات الرئيسة الثلاثة لزيادة الإنتاج (التوسع في المساحات المزروعة، وتغيير تركيبة المنتجات، وإدخال التغييرات الفنية على طرق الإنتاج).
وأشار تيم، إلى وجوب تقديم حوافز للمزارعين، وضمان ظروف تسمح لهم بالتجاوب معها، وتحقيقاً لذلك لا بد من وجود سياسات تسمح بالتجارة في المنتجات الزراعية، وتضمن توافر إمداداتها في السوق المحلية، وكذلك وجود بنية تحتية مؤسسية ومادية، تعزز تحقيق التغيير على نطاق واسع بتسهيل الحصول على الأراضي والتمويل.
وقال إنه من اللازم أن يكون التغير التكنولوجي عملية متواصلة، عبر وجود نظام محلي أصيل لتحقيق التغيرات التكنولوجية، لتتوافق التكنولوجيا الجديدة مع الاحتياجات المحلية، وضرورة أن تقوم التنمية الزراعية على قاعدة واسعة، وتصاحبها صناعات ريفية صغيرة ومتوسطة.
وبين مدير اتحاد المزارعين في الأردن، محمود العوران، أن المشكلة الرئيسة تكمن في عدم وجود أسواق خارجية، واقتصار الاعتماد على الأسواق التقليدية، ما يؤدي لخسائر كبيرة، إلى جانب عدم وجود صناعات غذائية، داعيا لتفعيل دور الملحقيات التجارية في سفاراتنا وفتح أسواق جديدة.
كما أشار إلى إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بأسواق الجملة، بحيث يكون هناك سقف للحد الأدنى من الكلفة، مشيرا إلى أنه ليكون لدي أمن غذائي فيجب أن هناك أمنا مائيا عن طريق تأهيل السدود، وإعادة النظر في الآبار المخالفة، وتفعيل صندوق التعويضات البيئية بإعادة تأهيل المراعي، ودعم البحث العلمي لمواجهة التغيرات المناخية، وإنتاج أصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية، ومشاريع حصاد مائي.
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