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%38 من الأردنيات يتركن عملهن لرعاية أسرهن

10/8/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أمس دراسة هي الأولى من نوعها بعنوان "العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن لسنة 2023"، أظهرت أن هذا "العنف" هو "عنف بنيوي"، وأن نحو 38 % من العينة المستطلعة تركن عملهن، بسبب مسؤولية المنزل ورعايته.
وجاء إطلاق الدراسة برعاية رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سمو الأميرة بسمة بنت طلال، في حفل أقيم في مدرج الفراهيدي في الجامعة الأردنية، فيما تناولت الدراسة قضايا إشكالية، مثل الأمان الاقتصادي للمرأة، والمساهمة في النفقات الشهرية، والحقوق الاقتصادية للمرأة في مكان العمل، عدا حقوق الملكية والميراث.
في الأثناء، قالت سموّ الأميرة بسمة بنت طلال في كلمتها خلال الإطلاق، إن هناك تحديات كبيرة تواجه النساء في الأردن والمنطقة تتعلق بالحقوق الاقتصادية، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية اليوم تتعرض لكل أشكال العنف، وكذلك المرأة العربية.
وقالت سموها إن ما نراه في قطاع غزة "من الصعب جدا احتماله"، وبالرغم من ذلك فهو يعكس شجاعة المرأة الفلسطينية وأهمية دورها في حمل المجتمع على أكتافها.
وبينت أن هناك عدم قبول لأي ممارسات مجحفة أو سيئة بحق المرأة في المؤسسات الأهلية والمؤسسات الرسمية ولدى الإرادة السياسية في الأردن.
وبينت "أن ذلك لا يعني أننا تغلبنا على كل الصعاب بل إن الطريق طويل"، وأضافت، "باعتقادي أن الأوضاع السياسية والاقتصادية عندما تتراجع، فإن أول ضحية هي المرأة، ونرى حينها مؤشرات العنف ضد المرأة كيف تزيد".
ونوهت بأن العنف الاقتصادي متعدد الجوانب، "لكن المرأة أحيانا تكون على رأس عملها وتعيل أسرتها، لكنها لا تكون صاحبة القرار".
وأشارت إلى ضرورة أن تنعكس نسب الالتحاق بالتعليم العالي في الجامعات، بما في ذلك الجامعة الأردنية التي تشكل الإناث غالبية فيها، على أرقام سوق العمل.
ودعت الطالبات على مقاعد الدراسة أن يمتلكن الشجاعة ذاتها عند الالتحاق بالجامعة، للانخراط لاحقا في سوق العمل، معتبرة أن لا أفضلية اليوم بين الذكور والإناث، وأن لكل منهما أدواره التكاملية.
واعتمدت الدراسة على منهجية مسحية نفّذت على مرحلتين؛ الأولى قبل جائحة كورونا خلال العام 2019 وبواقع 2006 من النساء المستطلعات، فيما شملت المرحلة الثانية 1098 من النساء خلال العام 2023، عدا إجراء مقابلات مع مجموعات مركزّة والإطار التشريعي والقانوني المتعلقة بحقوق المرأة الاقتصادية والدراسات السابقة.
من جهته، قال رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات، إن مشكلة التمييز والعنف ضد المرأة، في كل الدراسات، أظهرت أن العنف "بنيوي" و"سياسي"، معتبرا أن الحل أيضا "لا بد أن يكون سياسيا".
ورأى عيادات، بأن واحدة من أزمات التمييز ضد النساء في المجتمع، هو غياب العلم والمعرفة، داعيا إلى هدم الثقافات المترسخة حول العنف ضد المرأة، عبر العلم والأخلاق.
أما الأمينة العامة للجنة الوطنية المهندسة مها علي، فقالت إن الدراسة تأتي في سياق عمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وإنها تتقاطع مع رؤية التحديث الاقتصادي، في الوقت الذي طرأت فيه زيادة طفيفة في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، خلال الربع الرابع من العام الماضي 2023، والتي وصلت إلى 15.1 %، معتبرة أنها مؤشر إيجابي.
وألقى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات كلمة أكد فيها على دور المرأة في المجتمع، متسائلا فيما إذا كانت الدراسة تكشف عن ممارسات شائعة للعنف الاقتصادي ضد النساء أم ممارسات محدودة، لافتا إلى أن 67 % من طلبة الجامعة الأردنية من الإناث.
إلى ذلك، أظهرت الدراسة في بند الحقوق الاقتصادية للمرأة في مكان العمل، أن 38.5 % من النساء في العينة تركن عملهن بسبب مسؤولية الرعاية والمنزل، مقابل 36.1 % تركن العمل بسبب التقاعد أو لإنهاء العمل، فيما قالت 12.2 % إنهن تركن العمل بسبب صعوبته، وإن 10.3 % منهن لم تكن وظيفتهن دائمة.
وأجابت 80 % من العينة في الدراسة بأن عملها لا يوفر لها حضانة أطفال في سياق شروط الرعاية الاجتماعية، وأن 44 % لا يتوفر لديهن تأمين صحي، فيما لا يتوفر لـ23 % للعينة ضمان اجتماعي.
وأشارت الدراسة إلى أن إلزامية الاشتراك في الضمان الاجتماعي منذ جائحة كورونا، ساهمت في حصول مزيد من النساء على الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بوجود ضغوط على النساء في الأسرة، المشاركات في النفقات الشهرية، قالت الدراسة إن العاملات النساء يتعرضن لضغوط أكبر للمساهمة الإجبارية في النفقات الشهرية، وإن 93 % ممن يعملن أو سبق لهن العمل، كن مجبرات على المساهمة في النفقات الشهرية.
وفيما يخص الحسابات البنكية، قالت الدراسة إن 70.9 % من النساء في العينة لا يملكن حسابات بنكية، وفيما يتعلق بمسألة الاقتراض، أجابت 53% بأن لديهن قرضا للعائلة أو أحد أفرادها، فيما قالت 47 % من المقترضات أن القرض لهن بشكل شخصي.
وفيما يتعلق بحقوق الميراث والملكية، قالت 14 % من العينة إنهن حصلن على حصة أقل من حصتهن الشرعية في الميراث، بينما حصلت 83 % على حصصهن الشرعية.
وقالت 28 % من النساء، إنهن لم يكن على علم بالقيمة المالية الحقيقية للحصص المتنازل عنها من الميراث.

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