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عبيدات: الأردنية تستحدث 25 تخصصا تقنيا

10/8/2024 11:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - قال رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات إن الجامعة استقبلت هذا العام 8800 طالب جديد في مختلف التخصصات.
وأضاف، بأن التخصصات الجديدة التي طرحتها الجامعة، والبالغ عددها 25 تخصصا تقنيا، شهدت إقبالا شديدا من الطلبة، ما يدل على وعيهم بأن تلك التخصصات مطلوبة في سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
واستعرض عبيدات بعض التخصصات التي طُرحت هذا العام، والتي تتعلق بالجانب التقني والتكنولوجي وتُطرح لأول مرة، منها: الخبير الضريبي، التسويق الرقمي، صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، الزراعة الذكية، هندسة وصيانة الطائرات، بالتشارك مع القطاع الخاص، ذلك نظرا للحاجة الماسة لإدخال الجانب التقني والمهني في البرامج المختلفة، سواء في درجة البكالوريوس أم الدبلوم العالي، وحتى الدكتوراة.
وتابع: إن الجامعة استحدثت هذا العام برنامجين جديدين، واحد في الهندسة الميكانيكة بالتشارك مع جامعة هامبورغ، وآخر في طب الأسنان بالتشارك مع جامعة مانشستر، حيث يقضي الطالب جزءا من الدراسة في الأردن والجزء الآخر في الجامعة الشريكة.
ولفت إلى أنه سيُعاد النظر ببرامج التخصصات الكلاسيكية مثل الطب، الهندسة، بإدخال المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إليها، إذ تحتاج هذه التخصصات من الطلبة لأن يكونوا متميزين فيها، مع إعداد خريجيها للتنافس في السوق العالمي الذي يتطلب أن إتقان خريج هذه التخصصات للغة الإنجليزية.
ودعا عبيدات الطلبة ليواكبوا الحداثة والتطور، وقال إن الجامعة أدخلت هذا العام موادا جديدة للخطط الدراسية، لرفع سويّة الطالب وتأهيله لسوق العمل بامتلاكه مهارات وظيفيّة ولغويّة ورقميّة تجعله قادرا على مجابهة صعوبات الحياة العمليّة ومتطلبات أرباب العمل.
وأضاف بأن الجامعة اعتمدت هذا العام تدريس 9 ساعات لمهارات اللغة الإنجليزية، و6 ساعات في اللغة العربية تُدرّس بطريقة شبيهة إلى حد كبير باللغة الإنجليزية، مع اعتماد 9 ساعات أخرى (3 منها للمهارات الرقمية، و6 ساعات للمهارات الناعمة)، ذلك لرفع مستوى طلبة الجامعة وقدارتهم التنافسية مع نظرائهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وبيّن عبيدات أنه بات مطلوب من كوادر الجامعة ممثلة بأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة والإدارة، بعد حصولها على المرتبة 368 عالميا وفق تصنيف كيو أس العالمي الأخير والمرتبة 9 عربيا، المزيد من الجهد والعمل والإصرار للمحافظة على هذه المرتبة، والتقدم لمراتب أعلى، حيث تعطي هذه التصنيفات لونا آخر لتقدم وازدهار الجامعة لتتبوأ أعلى المراتب العالمية، ما يمثل تحديا كبيرا للجامعة.

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