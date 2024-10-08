المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية:“إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات”.



وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة بواسطة منظومات مقاومة الطائرات المسيرة بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تسخير إمكاناتها وقدراتها التكنولوجية والفنية للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف الأمن الوطني.