المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء اليوم
الثلاثاء، محاولة تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية بواسطة طائرة مسيرة
(درون)، بعد إسقاطها بواسطة منظومات مقاومة الطائرات المسيرة.
وقال
مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية:“إن قوات
حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة
مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وبالتنسيق مع الأجهزة
الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات”.
وبين
المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة بواسطة منظومات مقاومة
الطائرات المسيرة بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم تحويل المضبوطات إلى الجهات
المختصة، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تسخير إمكاناتها
وقدراتها التكنولوجية والفنية للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف الأمن
الوطني.
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