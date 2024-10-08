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7 شهداء إثر قصف الاحتلال شقة بدمشق

10/8/2024 11:32:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وكالة الأنباء السورية سانا استشهاد 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح، اليوم الثلاثاء، في حصيلة أولية إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية بمنطقة المَزة في دمشق.


وأوضحت أن قصفا جويا عنيفا استهدف منطقة المزة في دمشق، ألحق أيضا أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة، وأنه مايزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض.

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