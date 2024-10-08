7 شهداء إثر قصف الاحتلال شقة بدمشق

7 شهداء إثر قصف الاحتلال شقة بدمشق
التاريخ
10/8/2024 11:32:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت وكالة الأنباء السورية سانا استشهاد 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح، اليوم الثلاثاء، في حصيلة أولية إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية بمنطقة المَزة في دمشق.
وأوضحت أن قصفا جويا عنيفا استهدف منطقة المزة في دمشق، ألحق أيضا أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة، وأنه مايزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض.
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