كثيرة هي الأسئلة المفتوحة بشأن الحروب الدائرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
معاريف
بقلم: ران أدليست 8/10/2024
السؤال الأكثر شيوعا في أيامنا هو "هل". هل توجد للجيش الإسرائيلي صورة استخبارية كافية عن قدرة المقاومة لدى حزب الله في حرب العصابات، في وجه خطوات تطهير المنطقة من الانفاق ومن الحشودات تحت الأرض؟ هل مخزون الصواريخ، المقذوفات الصاروخية وباقي الأسلحة كفيل بأن يكون مشكلة في سياق القتال؟ هل سيكون ممكنا الاحتفاظ بخط التلال الذي يفترض أن يكون فاصلا أمنيا في صالح عودة سكان الشمال إلى بيوتهم؟ هل يوجد تقدير في موضوع الثمن الذي ستجبيه الحملة منا، بخاصة حين يكون رقم ألف جندي قتيل يضيء في الوعي؟ هل استسلم نتنياهو
لمطالب الأميركيين كما عرضها الجنرال مايكل كوريلا، الذي زار إسرائيل بداية الأسبوع الحالي؟
مثلما هو الحال دوما، ينتظر الأميركيون والجيش الإسرائيلي لاستكمال التسوية التي طرحها المبعوث الأميركي الخاص عاموس هوكشتاين. القدرة على تنفيذها في ضوء النشوة التي تلت حملة التصفيات ليست واضحة. في الجنوب، انتظر الجيش الإسرائيلي والأميركيون أن يتفق نتنياهو على صفقة، وجررنا إلى رفح وفيلادلفيا وإلى إمكانية إشكالية ومهددة من قتال العصابات في القطاع. وفي الشمال، نحن ننجر إلى "سيناريو" مشابه.
الاختبار الحالي هو شدة الرد الإسرائيلي المستقبلي على الرد الإيراني (الذي جاء بعد الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني وهلم جرا)، والسؤال هل سيحتوي الإيرانيون الضربة الإسرائيلية. إذا ما أنهى الجيش الإسرائيلي في غضون أيام غير طويلة الخطوة البرية (ليس الليطاني وبالتأكيد ليس الأولي) وعاد إلى الخط الأخضر يكون أمل. لكن هل الجيش الإسرائيلي سيتموضع وربما يغرق في خط التلال المشرفة على مسافة بضع كيلومترات عن الحدود؟ هل سيواصل الجيش الإسرائيلي المراوحة في الوحل اللبناني من دون تقدم في الاتصالات لوقف النار؟ هل الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ الإيرانية 2، سيخرج عن التوازن اللازم؟ وسؤال الأسئلة هو هل سيكون للثنائي سموتريتش وبن غفير قدرة وصول لعملية اتخاذ القرارات؟ اذا كان نعم، فان ما كان هو ما سيكون. حكومة نتنياهو واستنزاف متعدد الساحات.
الوضع الحالي سائل، أحمر أكثر من الدم وقاتم أكثر من القتامة. فرضية عمل الجيش الإسرائيلي هي عصا القيادة التي تتحكم بها إدارة بايدن. وبخلاف تام مع تهديدات نتنياهو وشركائه في اليمين الهاذي والعنيف يقول رئيس الأركان: "نحن سنضرب إيران ردا على الهجمة الجوية المتداخلة 2 في الزمان والمكان الذي نختار". عندما يقتل الجيش الإسرائيلي زعماء حماس وحزب الله، فإن هذا بالتأكيد يناسب المصلحة الأميركية. ما لا يناسبهم هو أن هذا يبدو مذبحة بالجملة كرش الجراد من الجو.
المصلحة الاستراتيجية العالمية والغريزية للولايات المتحدة، مثلما هي للجيش الإسرائيلي، حكومة إسرائيل وقسم كبير من شعب إسرائيل يقولان: "اقتلهم كلهم". أما التفكير البارد، فيقول: "إن هذه مهمة متعذرة". مثلما يعرف كل مواطن عاقل، في البنتاغون أيضا يعرفون أن الشيعة هم الطائفة الكبرى في لبنان. في البيت الأبيض يعرفون أن حربا متعددة الساحات تضم إيران وتقع في زمن انتخابات كفيلة بأن تكون كارثة انتخابية. لكن عندما يكون كل صوت في الولايات المتأرجحة يقرر، عندما ينجرف التقدميون الشباب البعيدون عن الحسابات الاستراتيجية في موجات التضامن عقب نتائج قصف سلاح الجو التي تغمر الشاشات بالدم والنار والدخان بما في ذلك، آلاف القتلى بينهم نساء وأطفال. ومع كل الاحترام لقدرة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، فإنه عندما تحترق آبار النفط في الشرق الأوسط وترتفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، واضح لماذا يطالب بايدن ألا نلمس النووي أو منشآت النفط.
ما ليس واضحا هو ما الذي ستفعله الحكومة. مع دخول الجيش الإسرائيلي البري إلى لبنان لا مشكلة لدى بايدن. أو ماكرون. فإضعاف حزب الله سيضعف العلاقة بإيران وسيشكل ورقة أخرى في الاتصالات غير المباشرة لتسوية شرق أوسطية جديدة في محور الولايات المتحدة – فرنسا – إيران. إسرائيل؟ ليس لعاملي المقاول كما هو معروف كلمة لكنهم كفيلون بان يجنوا ويخربوا على خطوات مركبة مثلما فعلوا في الحرب في الجنوب بالهام من حكومة مجنونة. اليوم، اللعبة مع ايران هي لعبة مباعة في مستوى تفعيل هجوم إيراني ودفاع إسرائيلي. الإيرانيون يحافظون على قواعد اللعب وحتى الآن الجيش الإسرائيلي أيضا لم يخرج عنها رغم تصريحات نتنياهو المتبجحة.
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