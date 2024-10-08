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كثيرة هي الأسئلة المفتوحة بشأن الحروب الدائرة

10/8/2024 11:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف بقلم: ران أدليست 8/10/2024

السؤال الأكثر شيوعا في أيامنا هو "هل". هل توجد للجيش الإسرائيلي صورة استخبارية كافية عن قدرة المقاومة لدى حزب الله في حرب العصابات، في وجه خطوات تطهير المنطقة من الانفاق ومن الحشودات تحت الأرض؟ هل مخزون الصواريخ، المقذوفات الصاروخية وباقي الأسلحة كفيل بأن يكون مشكلة في سياق القتال؟ هل سيكون ممكنا الاحتفاظ بخط التلال الذي يفترض أن يكون فاصلا أمنيا في صالح عودة سكان الشمال إلى بيوتهم؟ هل يوجد تقدير في موضوع الثمن الذي ستجبيه الحملة منا، بخاصة حين يكون رقم ألف جندي قتيل يضيء في الوعي؟ هل استسلم نتنياهو لمطالب الأميركيين كما عرضها الجنرال مايكل كوريلا، الذي زار إسرائيل بداية الأسبوع الحالي؟
مثلما هو الحال دوما، ينتظر الأميركيون والجيش الإسرائيلي لاستكمال التسوية التي طرحها المبعوث الأميركي الخاص عاموس هوكشتاين. القدرة على تنفيذها في ضوء النشوة التي تلت حملة التصفيات ليست واضحة. في الجنوب، انتظر الجيش الإسرائيلي والأميركيون أن يتفق نتنياهو على صفقة، وجررنا إلى رفح وفيلادلفيا وإلى إمكانية إشكالية ومهددة من قتال العصابات في القطاع. وفي الشمال، نحن ننجر إلى "سيناريو" مشابه.
الاختبار الحالي هو شدة الرد الإسرائيلي المستقبلي على الرد الإيراني (الذي جاء بعد الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني وهلم جرا)، والسؤال هل سيحتوي الإيرانيون الضربة الإسرائيلية. إذا ما أنهى الجيش الإسرائيلي في غضون أيام غير طويلة الخطوة البرية (ليس الليطاني وبالتأكيد ليس الأولي) وعاد إلى الخط الأخضر يكون أمل. لكن هل الجيش الإسرائيلي سيتموضع وربما يغرق في خط التلال المشرفة على مسافة بضع كيلومترات عن الحدود؟ هل سيواصل الجيش الإسرائيلي المراوحة في الوحل اللبناني من دون تقدم في الاتصالات لوقف النار؟ هل الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ الإيرانية 2، سيخرج عن التوازن اللازم؟ وسؤال الأسئلة هو هل سيكون للثنائي سموتريتش وبن غفير قدرة وصول لعملية اتخاذ القرارات؟ اذا كان نعم، فان ما كان هو ما سيكون. حكومة نتنياهو واستنزاف متعدد الساحات.
الوضع الحالي سائل، أحمر أكثر من الدم وقاتم أكثر من القتامة. فرضية عمل الجيش الإسرائيلي هي عصا القيادة التي تتحكم بها إدارة بايدن. وبخلاف تام مع تهديدات نتنياهو وشركائه في اليمين الهاذي والعنيف يقول رئيس الأركان: "نحن سنضرب إيران ردا على الهجمة الجوية المتداخلة 2 في الزمان والمكان الذي نختار". عندما يقتل الجيش الإسرائيلي زعماء حماس وحزب الله، فإن هذا بالتأكيد يناسب المصلحة الأميركية. ما لا يناسبهم هو أن هذا يبدو مذبحة بالجملة كرش الجراد من الجو.
المصلحة الاستراتيجية العالمية والغريزية للولايات المتحدة، مثلما هي للجيش الإسرائيلي، حكومة إسرائيل وقسم كبير من شعب إسرائيل يقولان: "اقتلهم كلهم". أما التفكير البارد، فيقول: "إن هذه مهمة متعذرة". مثلما يعرف كل مواطن عاقل، في البنتاغون أيضا يعرفون أن الشيعة هم الطائفة الكبرى في لبنان. في البيت الأبيض يعرفون أن حربا متعددة الساحات تضم إيران وتقع في زمن انتخابات كفيلة بأن تكون كارثة انتخابية. لكن عندما يكون كل صوت في الولايات المتأرجحة يقرر، عندما ينجرف التقدميون الشباب البعيدون عن الحسابات الاستراتيجية في موجات التضامن عقب نتائج قصف سلاح الجو التي تغمر الشاشات بالدم والنار والدخان بما في ذلك، آلاف القتلى بينهم نساء وأطفال. ومع كل الاحترام لقدرة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، فإنه عندما تحترق آبار النفط في الشرق الأوسط وترتفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، واضح لماذا يطالب بايدن ألا نلمس النووي أو منشآت النفط.
ما ليس واضحا هو ما الذي ستفعله الحكومة. مع دخول الجيش الإسرائيلي البري إلى لبنان لا مشكلة لدى بايدن. أو ماكرون. فإضعاف حزب الله سيضعف العلاقة بإيران وسيشكل ورقة أخرى في الاتصالات غير المباشرة لتسوية شرق أوسطية جديدة في محور الولايات المتحدة – فرنسا – إيران. إسرائيل؟ ليس لعاملي المقاول كما هو معروف كلمة لكنهم كفيلون بان يجنوا ويخربوا على خطوات مركبة مثلما فعلوا في الحرب في الجنوب بالهام من حكومة مجنونة. اليوم، اللعبة مع ايران هي لعبة مباعة في مستوى تفعيل هجوم إيراني ودفاع إسرائيلي. الإيرانيون يحافظون على قواعد اللعب وحتى الآن الجيش الإسرائيلي أيضا لم يخرج عنها رغم تصريحات نتنياهو المتبجحة.

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