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يريدون حكما عسكريا في غزة

10/8/2024 11:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس

بقلم: أسرة التحرير 8/10/2024

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير يتمسكان بمهمتهما لاستغلال ما يعد بالنسبة لهما فرصة تاريخية وقعت في طريق الشعب اليهودي في 7 تشرين الأول (أكتوبر). هدف الإثنين هو احتلال غزة وتوطينها باليهود، وتحقيق ذلك يملي عليهما مواقفهما بما في ذلك استعدادهما السائب للتضحية بالمخطوفين.
كما أن هذا ما يقف خلف مطلبهما لنقل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية للقطاع إلى الجيش الإسرائيلي.
المشكلة هي أنهما يجدان آذانا صاغية لطمعهما في الاحتلال لدى رئيس الوزراء. وبالفعل، أجرى بنيامين نتنياهو مساء الأحد الماضي، بحثا في الموضوع رغم تحفظ عموم المحافل في جهاز الأمن، وزير الدفاع يوآف غالنت، رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار.
وشددوا على أن نقل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية إلى الجيش الإسرائيلي سيعرض الجنود للخطر، سيكلف مليارات وسيتطلب من الجيش الإسرائيلي أن يخصص للمهمة قوات كثيرة. يرتبط هذا الموقف مباشرة أيضا بالمعارضة الثابتة من جانب غالنت لفرض حكم عسكري في غزة.
لكن لا يهم سموتريتش ما يفكر به الجيش الإسرائيلي. فبعد كل شيء يدور الحديث فقط عن جيش الدفاع لإسرائيل في الساعة التي يمثل فيها جيش الشعب. وهو لا يخفي حقيقة أنه حدد لنفسه أهدافا مختلفة عن تلك التي حددتها الحكومة. "هذه الحرب نحن ملزمون بإنهائها... بينما يكون الجيش الإسرائيلي يحكم في قطاع غزة بشكل كامل، وعلى مدى الزمن. في هذا الوضع وفي ظل ظروف سياسية متاحة سيكون ممكنا استئناف الاستيطان في قطاع غزة والتأكد من تواجد يهودي دائم ومستقر"، كتب أول من أمس "فيسبوك" بمناسبة يوم السنة لـ7 تشرين الأول (أكتوبر).
كما أن سموتريتش لا يهمه أن غالنت شرح أن المقاتلين سيكونون مكشوفين لهجمات في الميدان. رغم أن وزير المالية سموتريتش لا يأبه أيضا بالكلفة الاقتصادية الجسيمة للمساعدات. كل هذه اعتبارات سخيفة في نظر من من ناحيته نقل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية هو خطوة على طريق فرض حكم عسكري بالأمر الواقع على غزة.
على إسرائيل أن تعمل بالتعاون مع حلفائها كي تدفع قدما ببديل سلطوي فلسطيني في شكل السلطة الفلسطينية في القطاع. هذا الشرط سيسمح لقوة متعددة الجنسيات وللمساعدات الدولية الوصول إلى غزة. عليها أن تمتنع عن خطوات تدفع قدما بحكم عسكري في غزة، لا دائم ولا مؤقت. "المؤقت" في إسرائيل معناه دوما أرضا خصبة للمستوطنين لأن ينفذوا في المنطقة مأربهم ويورطوا إسرائيل أكثر فأكثر بشكل دائم. سموتريتش وبن غفير يدفعان قدما بأجندة خطيرة تتعارض وأهداف الحرب المعلنة لإسرائيل، مثلما تتعارض ومصالح دولة إسرائيل السيادية التي ما تزال ترى نفسها جزءا من أسرة الشعوب. محظور السماح لهما بتنفيذ خطتهما وتعريض إسرائيل للخطر.

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