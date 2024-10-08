أكاديمية الملكة رانيا تعقد منتدى شراكات التعليم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان- تعقد أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل منتدى افتراضيا بعنوان "الارتقاء بالتعليم من خلال الشراكات" عبر تطبيق "زووم".
ويهدف المنتدى الذي يقام على مدار يومين، إلى جمع التربويين وصناع السياسات والباحثين وأصحاب العلاقة من مختلف القطاعات؛ لاستكشاف إستراتيجيات مبتكرة ومشاركة أفضل الممارسات في تعزيز الجهود التعاونية لتحسين المشهد التعليمي.
بالإضافة إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات من خلال إنشاء منصة للحوار والتواصل بين المهنيين في مجال التعليم
والجهات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف المتمثلة في تسليط الضوء على نماذج الشراكة الناجحة، وتمكين المعلمين وأصحاب العلاقة بالأدوات والمعرفة التي يحتاجون إليها لتحقيق تميز جهودهم التعاونية، فضلا عن المساهمة في تطوير التعليم وتعزيز الابتكار في الشراكات ومناقشة تحديات التعليم.
وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدكتور أسامة عبيدات إن المنتدى 2024 يأتي في وقت يحتاج فيه التعليم إلى شراكات قوية بين جميع الأطراف ذوي العلاقة.
وأضاف عبيدات: "نحن نؤمن أن هذه الشراكات هي المفتاح لتطوير حلول تعليمية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المتعلمين المتنوعة"، مشيرا إلى أن المنتدى الذي سيجمع التربويين وصناع السياسات والباحثين، يهدف إلى تبادل الأفكار واستكشاف أفضل الممارسات التي من شأنها تحسين المشهد التعليمي في المنطقة والعالم من خلال هذا التعاون.
بدورها، أكدت مديرة الاتصال والإعلام في الأكاديمية زين الفواز لـ"الغد"، أن الورشات التي سيقدّمها المنتدى ستحفز تجربة التعلم، كما ستزود المشاركين بالمعرفة والمهارات القابلة للتطبيق في بيئتهم التعليمية، وتتيح المناقشات استكشافاً عميقًا لأهداف المنتدى، وتقديم توصيات لتعزيز ممارسات التعليم والتعلم بالتعاون مع القطاعات المختلفة.
وسيناقش المنتدى أيضا مواضيع رئيسة متنوعة تشمل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتعليم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وريادة الأعمال عبر الجهود التعاونية لتحسين نتائج التعليم والتعلم.
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