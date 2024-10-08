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أكاديمية الملكة رانيا تعقد منتدى شراكات التعليم

10/8/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان- تعقد أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل منتدى افتراضيا بعنوان "الارتقاء بالتعليم من خلال الشراكات" عبر تطبيق "زووم".
ويهدف المنتدى الذي يقام على مدار يومين، إلى جمع التربويين وصناع السياسات والباحثين وأصحاب العلاقة من مختلف القطاعات؛ لاستكشاف إستراتيجيات مبتكرة ومشاركة أفضل الممارسات في تعزيز الجهود التعاونية لتحسين المشهد التعليمي.
بالإضافة إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات من خلال إنشاء منصة للحوار والتواصل بين المهنيين في مجال التعليم والجهات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف المتمثلة في تسليط الضوء على نماذج الشراكة الناجحة، وتمكين المعلمين وأصحاب العلاقة بالأدوات والمعرفة التي يحتاجون إليها لتحقيق تميز جهودهم التعاونية، فضلا عن المساهمة في تطوير التعليم وتعزيز الابتكار في الشراكات ومناقشة تحديات التعليم.
وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدكتور أسامة عبيدات إن المنتدى 2024 يأتي في وقت يحتاج فيه التعليم إلى شراكات قوية بين جميع الأطراف ذوي العلاقة.
وأضاف عبيدات: "نحن نؤمن أن هذه الشراكات هي المفتاح لتطوير حلول تعليمية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المتعلمين المتنوعة"، مشيرا إلى أن المنتدى الذي سيجمع التربويين وصناع السياسات والباحثين، يهدف إلى تبادل الأفكار واستكشاف أفضل الممارسات التي من شأنها تحسين المشهد التعليمي في المنطقة والعالم من خلال هذا التعاون.
بدورها، أكدت مديرة الاتصال والإعلام في الأكاديمية زين الفواز لـ"الغد"، أن الورشات التي سيقدّمها المنتدى ستحفز تجربة التعلم، كما ستزود المشاركين بالمعرفة والمهارات القابلة للتطبيق في بيئتهم التعليمية، وتتيح المناقشات استكشافاً عميقًا لأهداف المنتدى، وتقديم توصيات لتعزيز ممارسات التعليم والتعلم بالتعاون مع القطاعات المختلفة.
وسيناقش المنتدى أيضا مواضيع رئيسة متنوعة تشمل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتعليم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وريادة الأعمال عبر الجهود التعاونية لتحسين نتائج التعليم والتعلم.

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