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لبنان يقاوم.. غارات صهيونية متواصلة وحزب الله يرد بأكبر هجوم صاروخي

10/8/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - وسّع جيش الاحتلال من عملياته البرية في محاولة منه لاختراق القوة النارية التي كانت تصده خلال غزوه للبنان، وذلك على وقع غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية والبلدات اللبنانية، فيما أعلن حزب الله، أمس، تصديه لقوة صهيونية حاولت التسلل إلى بلدة "اللبونة" في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وإطلاقه عشرات الصواريخ على حيفا ومناطق أخرى داخل الكيان المحتل.
وقال الحزب إنه أجبر القوة الصهيونية على الانسحاب بعد إيقاعه قتلى وجرحى في صفوفها.
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها "حزب الله"، محاولة توغل بري للجيش الصهيوني عبر تسلل من القطاع الغربي.
وقال حزب الله في بيان: "رصدت المقاومة الإسلامية قوة للعدو الإسرائيلي تسللت من خلف موقع القوات الدولية في اللبونة".
وتابع: "تعاملت المقاومة معها بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، مما أجبرها على الانسحاب خلف الشريط الحدودي من حيث تسللت".
الى ذلك، استشهد 3 لبنانيين، في غارة استهدفت منزلا وسط بلدة "سحمر" بالبقاع الغربي شرق لبنان، فيما واصل الطيران الحربي الصهيوني غارات أخرى على عدة مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "غارة معادية استهدفت منزلا وسط سحمر مما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء" .
وأضافت، أن "الهيئة الصحية الإسلامية (تتبع لحزب الله) وكشافة الرسالة الإسلامية (هيئة صحية خاصة) تعملان على رفع الأنقاض لانتشال الجثث من المنزل الذي دمر بالكامل والبحث عن ناجين".
وفي الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ذكرت الوكالة، أن "الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة على محيط حارة حريك-الرويس سمعت أصداء انفجاراتها في بيروت وجبل لبنان".
وأشارت إلى أن الغارة "استهدفت موقف سيارات بين جسر المطار وبلدية الغبيري".
وأضافت أن "غارة معادية ثانية على الضاحية الجنوبية في أقل من ربع ساعة على الغارة الأولى استهدفت محيط حارة حريك" دون ذكر مزيد من التفاصيل.
كما "شنت مقاتلات إسرائيلية غارة قرب مستشفى حيرام في مدينة صور جنوب لبنان أثناء نقل جنازة" وفق ذات المصدر.
وقالت إنه "أثناء قيام فريق الإسعاف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي بنقل جنازة من مستشفى حيرام قام العدو الصهيوني بتنفيذ غارة قرب المستشفى دون وقوع إصابات"، مشيرة إلى أن "المكان ما يزال تحت مسح فرق الانقاذ".
وشن الطيران الحربي الصهيوني كذلك غارات على بلدات طيرفلسيه ومجدل سلم والصوانة ودير الزهراني في محافظة النبطية جنوب لبنان".
واستهدف الطيران الحربي للاحتلال "منزلا عند مفترق بين بلدتي عبا وجبشيت جنوب لبنان ودمره بالكامل" بحسب ما ذكرت الوكالة.
وأضافت أن الطيران الحربي الصهيوني "أغار على المنطقة بين بلدتي عين بوسوار وجرجوع في إقليم التفاح جنوب لبنان".
وذكرت أن "الطيران الحربي المعادي أغار قرابة التاسعة صباحا (ت.غ+3)، على منزل في بلدة مليخ في منطقة جبل الريحان ومنزل في بلدة ارزون جنول لبنان"، مشيرة إلى أن قصف المنزل أسفر عن وقوع إصابات دون مزيد من التفاصيل.
ولفتت الوكالة، إلى أن الطيران الحربي للاحتلال "شن منذ صباح الثلاثاء، غارات متتالية على بلدة الخيام، وغارة أخرى استهدفت بلدة الشهابية جنوب لبنان".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي "غارة على بلدة ياطر جنوب لبنان استهدفت مركز الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية، ولم تسجل إصابات".
ومنذ 23 أيلول (سبتمبر) الماضي، وسع الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، وتوغل بري جنوب لبنان مخالفة بذلك تحذيرات دولية وقرارات أممية.
في المقابل، يرد "حزب الله" على العدوان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء الاحتلال.
وأعلن جيش الاحتلال أن هناك 105 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، على دفعتين، وخاصة مدينة حيفا وعدة مستوطنات بالجليل. وذلك بعد دقائق من خطاب ألقاه نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، وفي وقت أعلن فيه الجيش الصهيوني عن عمليات برية محدودة جنوب لبنان.
وأكدت القناة 12 العبرية إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة في حيفا والكريوت بعد القصف الصاروخي.
وقصف حزب الله مدينة حيفا وخليجها بعشرات الصواريخ من مناطق يجري الجيش المحتل فيها عملياته البرية، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار بمناطق عديدة في نفس الوقت.
وقد وصف الجيش الصهيوني الرشقة الصاروخية بأنها الأكبر التي تستهدف مدينة حيفا. وقالت القناة 12 العبرية إن ما لا يقل عن 5 صواريخ سقطت في حيفا والكريوت.
وأعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال من جهتها عن إصابة مباشرة في بلدة كفار ماسريك جنوب عكا وفي كريات موتسكين بخليج حيفا.
أما موقع واينت الإخباري الصهيوني فإن القصف الصاروخي الكثيف على حيفا بالشمال نفذ من مناطق في جنوب لبنان بدأ الجيش الإسرائيلي توغله.
ومن جهته تحدث عمدة مدينة حيفا عن إصابة مبنى في منطقة خليج حيفا بشكل مباشر، وقال إنه طلب إخلاء المصانع الكيميائية في خليج حيفا لكنه لم يتلق أي رد. وطالب هذا العمدة بموازنات لتعزيز الحماية للأحياء السكنية القديمة في حيفا.
وكان حزب الله أعلن إطلاق رشقة صاروخية على مرابض مدفعية للجيش الاحتلالي في ديشون ودلتون، واستهداف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صواريخ دوت على إثرها صفارات الإنذار.
وقد أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك جنوب لبنان، كما أعلن استدعاء فرقة عسكرية إضافية للانضمام إلى العملية البرية جنوب لبنان.
وأضاف أن الفرقة 146 بدأت تنفيذ عمليات محددة ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان.
من جهة أخرى قال الجيش الصهيوني إنه اغتال سهيل حسين حسيني رئيس منظومة أركان حزب الله في غارة على منطقة في بيروت.
في سياق متصل، بدأت دول من مختلف أنحاء العالم إجلاء رعاياها من لبنان بعد تصاعد العدوان على مناطق متفرقة جنوب وشرق البلاد إضافة إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وعلى الرغم من أن معظم عمليات الإخلاء تتم عبر مطار بيروت، فإن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية أكد أن السلطات تلقت خلال اتصالاتها الدولية "تطمينات" من ناحية عدم استهداف الاحتلال للمطار، لكنها لا ترقى إلى "ضمانات" على وقع غارات كثيفة في محيط المرفق الجوي منذ الأسبوع الماضي.-(وكالات)

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