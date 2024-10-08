سوريا تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت سوريا عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على
دمشق الذي أودى بحياة 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء. وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات فورية
لردع الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في "نهجه الإجرامي".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان:
"إمعانا في انتهاكاته للقانون الدولي، وإصرارا منه على توسيع دائرة عدوانه
الوحشي بحق دول المنطقة وشعوبها، شن كيان الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عدوانا
جويا بثلاثة صواريخ
من جهة الجولان السوري المحتل على أحد الأبنية السكنية في حي
المزة بدمشق المكتظ بالسكان ما أدى في حصيلة أولية لارتقاء 7 شهداء من المدنيين
بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في
الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة".
وأضافت: "تدين سوريا بأشد العبارات هذه
الجريمة الوحشية بحق المدنيين العزل والتي تشكل امتدادا لجرائم الإبادة الجماعية
التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين واللبنانيين، وتؤكد على ضرورة
اتخاذ إجراءات فورية لردعه عن الاستمرار في نهجه الإجرامي القائم على نشر القتل
وسفك دماء الأبرياء وإشاعة الدمار والفوضى في المنطقة والسعي لجرها إلى مواجهة
سيكون لها عواقب كارثية".
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا بثلاثة
صواريخ على أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما
أدى إلى مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية،
وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة. (RT)
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