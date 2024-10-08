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سوريا تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع الاحتلال

10/8/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت سوريا عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على دمشق الذي أودى بحياة 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء. وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في "نهجه الإجرامي".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: "إمعانا في انتهاكاته للقانون الدولي، وإصرارا منه على توسيع دائرة عدوانه الوحشي بحق دول المنطقة وشعوبها، شن كيان الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من جهة الجولان السوري المحتل على أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق المكتظ بالسكان ما أدى في حصيلة أولية لارتقاء 7 شهداء من المدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة".

وأضافت: "تدين سوريا بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين العزل والتي تشكل امتدادا لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين واللبنانيين، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردعه عن الاستمرار في نهجه الإجرامي القائم على نشر القتل وسفك دماء الأبرياء وإشاعة الدمار والفوضى في المنطقة والسعي لجرها إلى مواجهة سيكون لها عواقب كارثية".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا بثلاثة صواريخ على أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة. (RT)

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