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حزب الله: استهدفنا جيش الاحتلال بـ16 عملية يوم الثلاثاء

10/8/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة" على مدار يوم الثلاثاء.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الثلاثاء 08-10-2024، وفقًا للآتي:


1- الساعة 00:05 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بصلية ‏صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

2- الساعة 00:05 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بصلية ‏صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

3- الساعة 00:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

4- الساعة 02:00 لدى تقدّم قوة للعدو الإسرائيلي باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

5- الساعة 05:00 استهداف مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

6- الساعة 05:00 استهداف مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

7- الساعة 05:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

8- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية وأصابت أهدافها بِدقة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

9- الساعة 12:30 استهداف مدينة ‏حيفا والكريوت بصليات صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

10- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في المطلة بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

11- الساعة 16:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

12- الساعة 17:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

13- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة مارون الراس بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

14- الساعة 18:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المنارة بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

15- الساعة 21:35 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في أفيفيم بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

16- الساعة 21:35 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في يفتاح بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

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