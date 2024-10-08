حزب الله: استهدفنا جيش الاحتلال بـ16 عملية يوم الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل عدد من "عمليات
التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك
عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في
شمال فلسطين المحتلة" على مدار يوم الثلاثاء.
وتاليا نص البيان بالكامل:
"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع
غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، نفّذت
المقاومة الإسلامية عددًا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند
الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش
العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الثلاثاء 08-10-2024،
وفقًا للآتي:
1- الساعة 00:05 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
2- الساعة 00:05 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
3- الساعة 00:45 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
4- الساعة 02:00 لدى تقدّم قوة للعدو الإسرائيلي
باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها مجاهدو المقاومة
الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها
على التراجع، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
5- الساعة 05:00 استهداف مربض مدفعية العدو
الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن
والقرى والمدنيين.
6- الساعة 05:00 استهداف مربض مدفعية العدو
الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن
والقرى والمدنيين.
7- الساعة 05:00 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في محيط مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
8- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في موقع البغدادي بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية وأصابت أهدافها بِدقة،
كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
9- الساعة 12:30 استهداف مدينة حيفا والكريوت
بصليات صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى
والمدنيين.
10- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في المطلة بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
11- الساعة 16:45 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
12- الساعة 17:30 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية، كردٍ على الاستباحة
الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
13- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في منطقة مارون الراس بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
14- الساعة 18:45 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في بساتين المنارة بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
15- الساعة 21:35 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في أفيفيم بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
16- الساعة 21:35 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في يفتاح بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين".
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