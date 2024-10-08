استشهاد شاب برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله في طوباس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد الشاب الفلسطيني عبد الرؤوف راجح حامد
المصري (37 عاما)، الليلة، بعد محاصرته داخل منزله في بلدة عقابا، شمال طوباس.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أفادت مصادر
محلية أن قوات خاصة تسللت إلى بلدة عقابا وحاصرت منزلا، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية
إضافية إلى البلدة.
كما أفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر
الفلسطيني أن طواقمها تلقت بلاغا عن إصابة داخل المنزل المحاصر، لكن قوات الاحتلال
عملت على احتجاز الشاب المصاب واعتقاله والانسحاب من البلدة، قبل أن يتم التأكد من
استشهاده من قبل مصادر أمنية.
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