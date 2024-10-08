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استشهاد شاب برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله في طوباس

10/8/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد الشاب الفلسطيني عبد الرؤوف راجح حامد المصري (37 عاما)، الليلة، بعد محاصرته داخل منزله في بلدة عقابا، شمال طوباس.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أفادت مصادر محلية أن قوات خاصة تسللت إلى بلدة عقابا وحاصرت منزلا، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى البلدة.

كما أفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تلقت بلاغا عن إصابة داخل المنزل المحاصر، لكن قوات الاحتلال عملت على احتجاز الشاب المصاب واعتقاله والانسحاب من البلدة، قبل أن يتم التأكد من استشهاده من قبل مصادر أمنية.

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