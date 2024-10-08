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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

10/8/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتشل مسعفون، فجر اليوم الأربعاء، جثامين أربعة شهداء، بينهم طفل، وعددًا من الجرحى، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة الخالدي في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وقال وكالة "وفا"، إنه تم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات المجاور.

وفي تطور متزامن، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا صاروخيًا مكثفًا على منطقة الصفطاوي، غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة من نوع "كواد كوبتر" نيرانها على منازل المواطنين الفلسطينين، ما أدى إلى زيادة الخسائر المادية والبشرية.

وكانت مصادر طبية في القطاع أكدت في وقت سابق الليلة، استشهاد عدد من المواطنين إثر استهداف طائرة حربية مركبة مدنية عند مدخل النصيرات الغربي، بينما استُشهد شاب وأصيب آخرون في قصف آخر استهدف أرضًا زراعية في محيط بلدة الزوايدة، وسط القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تستمر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة من جميع المحاور، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,965 مواطنًا وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وما يزال هناك آلاف الأشخاص تحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع التي تواجه فرق الإنقاذ صعوبات شديدة في الوصول إليها. (وفا)

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