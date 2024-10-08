شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتشل مسعفون، فجر اليوم الأربعاء، جثامين
أربعة شهداء، بينهم طفل، وعددًا من الجرحى، بعد استهداف طائرات الاحتلال
الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة الخالدي في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وقال وكالة "وفا"، إنه تم نقل
الشهداء والمصابين إلى مستشفى
العودة في مخيم النصيرات المجاور.
وفي تطور متزامن، شنت طائرات الاحتلال
الإسرائيلي قصفًا صاروخيًا مكثفًا على منطقة الصفطاوي، غرب مدينة غزة، بالتزامن مع
إطلاق طائرات مسيرة من نوع "كواد كوبتر" نيرانها على منازل المواطنين
الفلسطينين، ما أدى إلى زيادة الخسائر المادية والبشرية.
وكانت مصادر طبية في القطاع أكدت في وقت سابق
الليلة، استشهاد عدد من المواطنين إثر استهداف طائرة حربية مركبة مدنية عند مدخل
النصيرات الغربي، بينما استُشهد شاب وأصيب آخرون في قصف آخر استهدف أرضًا زراعية
في محيط بلدة الزوايدة، وسط القطاع.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تستمر
حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة من جميع المحاور، ما أسفر حتى الآن عن
استشهاد 41,965 مواطنًا وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وما
يزال هناك آلاف الأشخاص تحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع التي تواجه فرق الإنقاذ
صعوبات شديدة في الوصول إليها. (وفا)
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