المقاومة الإسلامية بالعراق: هاجمنا بالمسيّرات هدفا حيويا شمالي الأراضي المحتلة

المقاومة الإسلامية بالعراق: هاجمنا بالمسيّرات هدفا حيويا شمالي الأراضي المحتلة
التاريخ
10/8/2024 11:32:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت "المقاومة الإسلامية في العراق"
إنها هاجمت بالطائرات المسيّرة هدفا حيويا شمالي الأراضي المحتلة، مؤكدة استمرارها
في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
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