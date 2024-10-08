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حكومة غزة تحذر من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء

10/8/2024 11:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة رفضه تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء.
وحذر من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المنظمات الدولية بحماية مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة.

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