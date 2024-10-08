حكومة غزة تحذر من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء
التاريخ
10/8/2024 11:32:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة رفضه
تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء.
وحذر من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المنظمات
الدولية بحماية مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة.
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