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حزب الله: أوقعنا إصابات بقوة إسرائيلية عبر تفجير عبوة ناسفة

10/8/2024 11:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله، فجر اليوم الأربعاء، أن مقاتليه فجّروا "عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة".
وبحسب بيان صادر عن الحزب، يأتي ذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه".

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