حزب الله: أوقعنا إصابات بقوة إسرائيلية عبر تفجير عبوة ناسفة

حزب الله: أوقعنا إصابات بقوة إسرائيلية عبر تفجير عبوة ناسفة
التاريخ
10/8/2024 11:32:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله، فجر اليوم الأربعاء، أن مقاتليه
فجّروا "عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى
محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة".
وبحسب بيان صادر عن الحزب، يأتي ذلك "دعماً
لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة،
ودفاعا عن لبنان وشعبه".
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