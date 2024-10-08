Wednesday, 09 October 2024 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2119 شهيدا في لبنان منذ 8 أكتوبر 2023

10/8/2024 11:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 2119 شهيدا و10 آلاف و19 مصابا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.


وأشارت الوزارة إلى استشهاد 36 شخصا وإصابة 150 آخرين حصيلة الغارات الإسرائيلية على البلاد يوم الاثنين. (الجزيرة نت)

MENAFN08102024000072011014ID1108760315

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث