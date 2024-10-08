2119 شهيدا في لبنان منذ 8 أكتوبر 2023

2119 شهيدا في لبنان منذ 8 أكتوبر 2023
التاريخ
10/8/2024 11:32:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على
لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 2119 شهيدا و10 آلاف
و19 مصابا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.
وأشارت الوزارة إلى استشهاد 36 شخصا
وإصابة 150 آخرين حصيلة الغارات الإسرائيلية على البلاد يوم الاثنين. (الجزيرة نت)
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