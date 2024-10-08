43 شهيدا بغزة منذ فجر الثلاثاء
التاريخ
10/8/2024 11:32:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت مصادر طبية لقناة "الجزيرة"
باستشهاد 43 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر
الثلاثاء.
وفي اليوم الـ369 من العدوان على غزة، حذر
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي، مؤكدا
رفضه تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء.
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