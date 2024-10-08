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43 شهيدا بغزة منذ فجر الثلاثاء

10/8/2024 11:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت مصادر طبية لقناة "الجزيرة" باستشهاد 43 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.
وفي اليوم الـ369 من العدوان على غزة، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي، مؤكدا رفضه تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء.

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