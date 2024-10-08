مسؤولون إسرائيليون: غارة دمشق استهدفت عضوا رفيعا في حزب الله

مسؤولون إسرائيليون: غارة دمشق استهدفت عضوا رفيعا في حزب الله
التاريخ
10/8/2024 11:32:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن
مسؤولين إسرائيليين، أن "إسرائيل" أغارت على مبنى سكني قرب السفارة
الإيرانية في سوريا، وأن "الغارة استهدفت عضوا رفيعا في حزب الله ضالعا في
تهريب الأسلحة".
وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإنه "لم
يتضح ما إذا كان المسؤول المستهدف في الضربة الإسرائيلية في سوريا من بين القتلى".
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