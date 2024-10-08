هاريس: أحرزنا تقدما بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس أنه
تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. إلا أنها
أشارت إلى أن ذلك "لا معنى له" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل.
وخلال مقابلة تلفزيونية من المقرر أن تذاع
كاملة في وقت لاحق، أضافت هاريس: "يجب أن نتوصل لوقف لإطلاق النار واتفاق
بشأن الرهائن في أقرب وقت ممكن".
يذكر أن هاريس هي المرشحة عن الحزب الديمقراطية
لانتخابات الرئاسة الأميركية، وستواجه المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب
الشهر المقبل.
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