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هاريس: أحرزنا تقدما بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

10/8/2024 11:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس أنه تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. إلا أنها أشارت إلى أن ذلك "لا معنى له" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل.
وخلال مقابلة تلفزيونية من المقرر أن تذاع كاملة في وقت لاحق، أضافت هاريس: "يجب أن نتوصل لوقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن هاريس هي المرشحة عن الحزب الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، وستواجه المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب الشهر المقبل.

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