Wednesday, 09 October 2024 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


‏ستة أشياء يجب معرفتها مع تصعيد إسرائيل هجومها على لبنان‏

10/8/2024 11:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة كوري بيترسن-سميث*‏ - (كاونتربنش) 3/10/2024
سوف يتطلب إنهاء الكارثة المتصاعدة في لبنان -ومنع تصعيدها إلى حرب موسعة- الحل نفسه الذي يتطلبه إنهاء المذبحة في غزة: وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وهذا يعني أن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.‏
* * *
حتى كتابة هذه السطور، أدت نوبة الهياج من الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل أكثر من ألف شخص في أسبوعين، وجرح آلاف آخرين (بمن في ذلك العديد من الضحايا الذين أصبحوا مشوهين مدى الحياة)، وتشريد ‏‏مئات‏‏ الآلاف.‏
‏ويُعتقد أن الهجوم الإسرائيلي -بما في ذلك اغتيال زعيم حزب الله، حسن نصر الله، ‏‏بقنابل أميركية الصنع تزن الواحدة منها 2.000 رطل، و‏‏التي قتلت آخرين أيضًا- حصل في الغالب على موافقة القادة الأميركيين مُسبقًا، وخاصة ‏‏الرئيس‏‏ ‏‏ونائبة الرئيس‏‏.‏
في استكمال لهجوم الإبادة الجماعية غير المتوقف الذي تشنه على غزة، ‏‏وقصف اليمن للمرة الثانية هذا العام‏‏، وتنفيذ قصف جوي في لبنان بسرعة وعلى نطاق ربما ‏‏لم يسبق لهما مثيل في القرن الحادي والعشرين،‏‏ وضعت إسرائيل خططًا لتنفيذ غزو بري في لبنان. ومع تصاعد الغزوات والهجمات وتوسعها في جميع أنحاء المنطقة -واستمرار واشنطن في إرسال الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل- في ما يلي ستة أشياء رئيسية يجب معرفتها حول الأزمة في لبنان وكيف يمكن حلها.
‏1. لإسرائيل تاريخ طويل من الهجمات على لبنان‏
‏في العام 1982، في ذروة الحرب الأهلية الكارثية التي دامت 15 عامًا في لبنان، ‏‏غزت‏‏ القوات الإسرائيلية القرى اللبنانية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالدبابات واستهدفتها بالغارات الجوية والقذائف.‏
‏في ذلك الحين، ضربت إسرائيل حصارًا على بيروت وتعاونت مع الميليشيات اللبنانية المسيحية اليمينية المتطرفة أثناء تنفيذ الأخيرة ال‏‏مذبحة‏‏ سيئة السمعة ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين، ‏‏التي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين‏‏.‏ وكان خلال هذه السنوات حين تشكل "حزب الله" في لبنان لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي.‏
‏2. إسرائيل احتلت لبنان لمدة 15 عاما‏
‏احتلت إسرائيل قطاعًا واسعًا من جنوب لبنان من العام 1985 حتى العام 2000.‏ ‏وخلال ذلك الوقت، دعم الجيش الإسرائيلي ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي"، التي احتجزت معارضين لبنانيين وفلسطينيين في سجن سيئ الصيت -يدار تحت حماية إسرائيلية- حيث ‏‏وثقت‏‏ "منظمة العفو الدولية" وغيرها من منظمات حقوق الإنسان ممارسة التعذيب المنهجي ضد المعتقلين.‏
وفي ذلك الحين، بررت إسرائيل احتلالها الوحشي لجنوب لبنان بادعاء أنها في حاجة إلى "منطقة عازلة" لحماية نفسها -وهو العذر نفسه الذي تستخدمه لتبرير هجماتها في جنوب لبنان اليوم.
‏3. حزب الله منظمة سياسية واجتماعية وليس مجرد منظمة عسكرية‏
‏على الرغم من أن حزب الله تشكل كحركة مقاومة عسكرية، إلا أن المنظمة تلعب دورًا أكبر بكثير في المجتمع اللبناني.‏ وكان "حزب الله" قد بدأ المشاركة في الانتخابات بعد نهاية الحرب الأهلية، وما يزال أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد اليوم. كما يدير الحزب بنية تحتية واسعة من الخدمات الاجتماعية، وهو يشرف على إدامة مجموعة من المستشفيات والمدارس، ويعيل عائلات القتلى في الحرب، ‏‏وينفذ عملية إعادة إعمار‏‏ منذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في العام 2000.‏
‏لذلك، عندما فجرت إسرائيل مئات أجهزة الاستدعاء لمهاجمة أعضاء "حزب الله"، كان من بين الأشخاص المستهدفين أفراد طبيون وتعليميون وغيرهم من الأفراد غير العسكريين.
‏4. إسرائيل اجتاحت لبنان مرة أخرى في العام 2006‏
‏بينما تقصف القوات الإسرائيلية لبنان اليوم، فإنها تحيي بذلك ذكريات جديدة للغزو الإسرائيلي الأخير الذي شنته على البلد في العام 2006. وقد استمر ذلك الهجوم، الذي صعدته إسرائيل بعد تبادل قصير للصواريخ عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لمدة 34 يومًا، وأسفر عن مقتل أكثر من 1.000 مدني لبناني، وتدمير البنية التحتية المدنية، مثل ‏‏مصنع الحليب اللبناني "ليبان ليه"‏‏.‏
‏وعلى ‏‏حد تعبير‏‏ ضابط إسرائيلي قاد وحدة صواريخ في تلك الحرب: "ما فعلناه كان مجنوناً ووحشياً. غطينا بلدات بأكملها بالقنابل العنقودية". وظلت الذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان منتشرة على مر ‏‏السنين منذ ذلك الحين‏‏، في ما يشكل تهديدًا خطيرًا للسكان -‏‏وخاصة الأطفال‏‏.‏
‏وكانت الحرب الإسرائيلية اللبنانية في العام 2006 قد دارت بالتزامن مع أول هجوم إسرائيلي كبير على قطاع غزة الفلسطيني بعد انسحاب المستوطنين من هناك.
‏5. وقف دائم لإطلاق النار في غزة كان يمكن أن يوقف القتال في لبنان‏
بالنظر إلى التاريخ الماضي، ليس من المستغرب أن يكون هناك اشتباك عسكري وقصف متبادل متكرر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. لكن العنف الذي ساد خلال العام الماضي كان نتيجة مباشرة للهجوم الإسرائيلي الكارثي على غزة.‏
‏بدأ "حزب الله" في إطلاق الصواريخ على إسرائيل في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، في حين نفذت إسرائيل غاراتها الخاصة عبر الحدود. وعلى الرغم من أن "حزب الله" يمتلك صواريخ قادرة على ضرب أي مدينة إسرائيلية تقريبًا، إلا أنه قصر هجماته إلى حد كبير -‏‏مع استثناءات قليلة‏ للغاية- على القرى والبلدات القريبة عبر الحدود، التي تم إخلاؤها إلى حد كبير بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر).‏
‏وقال "حزب الله" مرارًا‏‏ إنه سيتوقف عن إطلاق الصواريخ عندما توقف إسرائيل هجومها على غزة. وفي الواقع، عندما توصلت القوات الإسرائيلية و"حماس" إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، التزم "حزب الله" ‏‏بوقف إطلاق النار‏‏.
‏‏6. تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية هو المفتاح للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.‏
‏سوف يتطلب إنهاء الكارثة المتصاعدة في لبنان -ومنع تصعيدها إلى حرب موسعة- الحل نفسه الذي يتطلبه إنهاء المذبحة في غزة: وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وهذا يعني أن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.‏
‏قال الرئيس بايدن، ‏‏في خطابه الأخير‏‏ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 أيلول (سبتمبر)، إن الوقت قد حان "لإنهاء هذه الحرب". لكن أفعاله تقول عكس ذلك. في آب (أغسطس)، وافق البيت الأبيض على إرسال أسلحة جديدة بقيمة ‏‏20 مليار دولار‏‏ إلى إسرائيل على الرغم من شهور من ‏‏الانتهاكات الموثقة جيدًا‏‏ التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة، وأشهر عديدة من ‏‏التهديدات الإسرائيلية‏‏ بغزو لبنان.‏
‏سوف يستغرق الدمار في غزة، وربما في لبنان أيضًا، أجيالاً للتعافي منه. لكن الخطوة الأولى الآن هي أن تتوقف واشنطن عن إرسال الأسلحة -بما يتماشى مع ما يطالب به ‏‏غالبية‏‏ الأميركيين.‏

‏*كوري بيترسن-سميث Khury Petersen-Smith: زميل مايكل راتنر للشرق الأوسط والمدير المشارك لمشروع الأممية الجديدة في "معهد الدراسات السياسية" (IPS). يركز في عمله على الإمبريالية الأميركية والتضامن الدولي وقضايا العدالة الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والمساواة العرقية والجنسانية والحدود والهجرة. ظهرت أعماله على نطاق واسع في الكثير من المنافذ الإعلامية، بما فيها "تروث أوت"؛ "فورين بوليسي إن فوكس"؛ "إن ذس تايمز" وغيرها.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Six Things to Know as Israel Ramps Up Its Assault on Lebanon

MENAFN08102024000072011014ID1108760310

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث