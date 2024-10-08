‏ستة أشياء يجب معرفتها مع تصعيد إسرائيل هجومها على لبنان‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
كوري بيترسن-سميث* - (كاونتربنش) 3/10/2024
سوف يتطلب إنهاء الكارثة المتصاعدة في لبنان -ومنع تصعيدها إلى حرب موسعة- الحل نفسه الذي يتطلبه إنهاء المذبحة في غزة: وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وهذا يعني أن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
* * *
حتى كتابة هذه السطور، أدت نوبة الهياج من الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل أكثر من ألف شخص في أسبوعين، وجرح آلاف آخرين (بمن في ذلك العديد من الضحايا الذين أصبحوا مشوهين مدى الحياة)، وتشريد مئات الآلاف.
ويُعتقد أن الهجوم الإسرائيلي -بما في ذلك اغتيال زعيم حزب الله، حسن نصر الله، بقنابل أميركية الصنع تزن الواحدة منها 2.000 رطل، والتي قتلت آخرين أيضًا- حصل في الغالب على موافقة القادة الأميركيين مُسبقًا، وخاصة الرئيس ونائبة الرئيس.
في استكمال لهجوم الإبادة الجماعية غير المتوقف الذي تشنه على غزة، وقصف اليمن للمرة الثانية هذا العام، وتنفيذ قصف جوي في لبنان بسرعة وعلى نطاق ربما لم يسبق لهما مثيل في القرن الحادي والعشرين، وضعت إسرائيل خططًا لتنفيذ غزو بري في لبنان. ومع تصاعد الغزوات والهجمات وتوسعها في جميع أنحاء المنطقة -واستمرار واشنطن في إرسال الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل- في ما يلي ستة أشياء رئيسية يجب معرفتها حول الأزمة في لبنان وكيف يمكن حلها.
1. لإسرائيل تاريخ طويل من الهجمات على لبنان
في العام 1982، في ذروة الحرب الأهلية الكارثية التي دامت 15 عامًا في لبنان، غزت القوات الإسرائيلية القرى اللبنانية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالدبابات واستهدفتها بالغارات الجوية والقذائف.
في ذلك الحين، ضربت إسرائيل حصارًا على بيروت وتعاونت مع الميليشيات اللبنانية المسيحية اليمينية المتطرفة أثناء تنفيذ الأخيرة المذبحة سيئة السمعة ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين، التي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين. وكان خلال هذه السنوات حين تشكل "حزب الله" في لبنان لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي.
2. إسرائيل احتلت لبنان لمدة 15 عاما
احتلت إسرائيل قطاعًا واسعًا من جنوب لبنان من العام 1985 حتى العام 2000. وخلال ذلك الوقت، دعم الجيش الإسرائيلي ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي"، التي احتجزت معارضين لبنانيين وفلسطينيين في سجن سيئ الصيت -يدار تحت حماية إسرائيلية- حيث وثقت "منظمة العفو الدولية" وغيرها من منظمات حقوق الإنسان ممارسة التعذيب المنهجي ضد المعتقلين.
وفي ذلك الحين، بررت إسرائيل احتلالها الوحشي لجنوب لبنان بادعاء أنها في حاجة إلى "منطقة عازلة" لحماية نفسها -وهو العذر نفسه الذي تستخدمه لتبرير هجماتها في جنوب لبنان اليوم.
3. حزب الله منظمة سياسية واجتماعية وليس مجرد منظمة عسكرية
على الرغم من أن حزب الله تشكل كحركة مقاومة عسكرية، إلا أن المنظمة تلعب دورًا أكبر بكثير في المجتمع اللبناني. وكان "حزب الله" قد بدأ المشاركة في الانتخابات بعد نهاية الحرب الأهلية، وما يزال أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد اليوم. كما يدير الحزب بنية تحتية واسعة من الخدمات الاجتماعية، وهو يشرف على إدامة مجموعة من المستشفيات والمدارس، ويعيل عائلات القتلى في الحرب، وينفذ عملية إعادة إعمار منذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في العام 2000.
لذلك، عندما فجرت إسرائيل مئات أجهزة الاستدعاء لمهاجمة أعضاء "حزب الله"، كان من بين الأشخاص المستهدفين أفراد طبيون وتعليميون وغيرهم من الأفراد غير العسكريين.
4. إسرائيل اجتاحت لبنان مرة أخرى في العام 2006
بينما تقصف القوات الإسرائيلية لبنان اليوم، فإنها تحيي بذلك ذكريات جديدة للغزو الإسرائيلي الأخير الذي شنته على البلد في العام 2006. وقد استمر ذلك الهجوم، الذي صعدته إسرائيل بعد تبادل قصير للصواريخ عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لمدة 34 يومًا، وأسفر عن مقتل أكثر من 1.000 مدني لبناني، وتدمير البنية التحتية المدنية، مثل مصنع الحليب اللبناني "ليبان ليه".
وعلى حد تعبير ضابط إسرائيلي قاد وحدة صواريخ في تلك الحرب: "ما فعلناه كان مجنوناً ووحشياً. غطينا بلدات بأكملها بالقنابل العنقودية". وظلت الذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان منتشرة على مر السنين منذ ذلك الحين، في ما يشكل تهديدًا خطيرًا للسكان -وخاصة الأطفال.
وكانت الحرب الإسرائيلية اللبنانية في العام 2006 قد دارت بالتزامن مع أول هجوم إسرائيلي كبير على قطاع غزة الفلسطيني بعد انسحاب المستوطنين من هناك.
5. وقف دائم لإطلاق النار في غزة كان يمكن أن يوقف القتال في لبنان
بالنظر إلى التاريخ الماضي، ليس من المستغرب أن يكون هناك اشتباك عسكري وقصف متبادل متكرر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. لكن العنف الذي ساد خلال العام الماضي كان نتيجة مباشرة للهجوم الإسرائيلي الكارثي على غزة.
بدأ "حزب الله" في إطلاق الصواريخ على إسرائيل في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، في حين نفذت إسرائيل غاراتها الخاصة عبر الحدود. وعلى الرغم من أن "حزب الله" يمتلك صواريخ قادرة على ضرب أي مدينة إسرائيلية تقريبًا، إلا أنه قصر هجماته إلى حد كبير -مع استثناءات قليلة للغاية- على القرى والبلدات القريبة عبر الحدود، التي تم إخلاؤها إلى حد كبير بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر).
وقال "حزب الله" مرارًا إنه سيتوقف عن إطلاق الصواريخ عندما توقف إسرائيل هجومها على غزة. وفي الواقع، عندما توصلت القوات الإسرائيلية و"حماس" إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، التزم "حزب الله" بوقف إطلاق النار.
6. تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية هو المفتاح للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
سوف يتطلب إنهاء الكارثة المتصاعدة في لبنان -ومنع تصعيدها إلى حرب موسعة- الحل نفسه الذي يتطلبه إنهاء المذبحة في غزة: وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وهذا يعني أن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
قال الرئيس بايدن، في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 أيلول (سبتمبر)، إن الوقت قد حان "لإنهاء هذه الحرب". لكن أفعاله تقول عكس ذلك. في آب (أغسطس)، وافق البيت الأبيض على إرسال أسلحة جديدة بقيمة 20 مليار دولار إلى إسرائيل على الرغم من شهور من الانتهاكات الموثقة جيدًا التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة، وأشهر عديدة من التهديدات الإسرائيلية بغزو لبنان.
سوف يستغرق الدمار في غزة، وربما في لبنان أيضًا، أجيالاً للتعافي منه. لكن الخطوة الأولى الآن هي أن تتوقف واشنطن عن إرسال الأسلحة -بما يتماشى مع ما يطالب به غالبية الأميركيين.
*كوري بيترسن-سميث Khury Petersen-Smith: زميل مايكل راتنر للشرق الأوسط والمدير المشارك لمشروع الأممية الجديدة في "معهد الدراسات السياسية" (IPS). يركز في عمله على الإمبريالية الأميركية والتضامن الدولي وقضايا العدالة الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والمساواة العرقية والجنسانية والحدود والهجرة. ظهرت أعماله على نطاق واسع في الكثير من المنافذ الإعلامية، بما فيها "تروث أوت"؛ "فورين بوليسي إن فوكس"؛ "إن ذس تايمز" وغيرها.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Six Things to Know as Israel Ramps Up Its Assault on Lebanon
MENAFN08102024000072011014ID1108760310