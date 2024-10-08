Wednesday, 09 October 2024 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولون إسرائيليون: نستعد لرد عسكري قوي على إيران

10/8/2024 11:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد موقع "أكسيوس" الأميركي أن بايدن ونتنياهو سيتحدثان اليوم الأربعاء، بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني.

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "نستعد لرد عسكري قوي على الهجوم الإيراني".


كما نقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤولين أميركيين، أن "إسرائيل لم تطلعنا على خططها للرد على الهجوم الإيراني".

وقال مسؤول أميركي آخر للصحيفة، إن "إدارة بايدن كانت على تواصل منتظم مع الإسرائيليين على عدة مستويات".

وأضاف المسؤول: "ليس صحيحا أن إدارة بايدن تتجاهل نتنياهو والحديث بينهما كان مخططا هذا الأسبوع".

وبحسب الصحيفة نفسها، قال مسؤول في البنتاغون إن المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية قلقون بشأن العمل التصعيدي المحتمل من جانب "إسرائيل". (الجزيرة نت)

MENAFN08102024000072011014ID1108760309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث