مسؤولون إسرائيليون: نستعد لرد عسكري قوي على إيران

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "نستعد لرد عسكري قوي على الهجوم الإيراني".



كما نقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤولين أميركيين، أن "إسرائيل لم تطلعنا على خططها للرد على الهجوم الإيراني".



وقال مسؤول أميركي آخر للصحيفة، إن "إدارة بايدن كانت على تواصل منتظم مع الإسرائيليين على عدة مستويات".



وأضاف المسؤول: "ليس صحيحا أن إدارة بايدن تتجاهل نتنياهو والحديث بينهما كان مخططا هذا الأسبوع".



وبحسب الصحيفة نفسها، قال مسؤول في البنتاغون إن المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية قلقون بشأن العمل التصعيدي المحتمل من جانب "إسرائيل". (الجزيرة نت)