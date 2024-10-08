مسؤولون إسرائيليون: نستعد لرد عسكري قوي على إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد موقع "أكسيوس" الأميركي أن بايدن
ونتنياهو سيتحدثان اليوم الأربعاء، بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم
الإيراني.
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية
عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "نستعد لرد عسكري قوي على الهجوم الإيراني".
كما نقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤولين أميركيين،
أن "إسرائيل لم تطلعنا على خططها للرد على الهجوم الإيراني".
وقال مسؤول أميركي آخر للصحيفة، إن "إدارة
بايدن كانت على تواصل منتظم مع الإسرائيليين على عدة مستويات".
وأضاف المسؤول: "ليس صحيحا أن إدارة بايدن
تتجاهل نتنياهو والحديث بينهما كان مخططا هذا الأسبوع".
وبحسب الصحيفة نفسها، قال مسؤول في البنتاغون
إن المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية قلقون بشأن العمل التصعيدي المحتمل من
جانب "إسرائيل". (الجزيرة نت)
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