لامي يبدأ زيارة إلى الأردن والبحرين الأربعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبدأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم
الأربعاء، زيارة رسمية إلى البحرين والأردن، وذلك في إطار جهود دبلوماسية غربية
لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن
لامي سيصل إلى المنطقة الأربعاء "للتأكيد على أهمية العمل مع الشركاء
الإقليميين للضغط من أجل ضبط النفس وسيطالب إيران بوقف هجماتهم".
وأثار الصراع المتصاعد مخاوف من انزلاق
الولايات المتحدة وإيران إلى حرب أوسع نطاقا.
وتتمتع بريطانيا بعلاقات دفاعية ودبلوماسية
قديمة مع كل من الأردن والبحرين، وتتطلع إلى استخدام تلك العلاقات لمنع الوضع من
زعزعة الاستقرار بشكل أكبر في المنطقة المنتجة للنفط على نطاق أوسع.
وقال لامي في بيان صادر عن وزارة الخارجية
"الوضع خطير للغاية والمزيد من التصعيد أو سوء التقدير في المنطقة ليس في
مصلحة أحد".
وأضاف: "يجب علينا ألا نتردد في هذه
الفترة الحرجة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإدخال المزيد من
المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن".
وتفاقم الوضع في الشرق الأوسط في الأسابيع
القليلة الماضية بشن سلسلة متصاعدة من الضربات الإسرائيلية على جماعة حزب الله في
لبنان. وبدأ التوتر بالمنطقة قبل عام بعد عملية "طوفان الأقصى".
(المملكة)
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