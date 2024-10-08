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لا ممولين ولا تمويلات

10/8/2024 11:31:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كل التقارير الدولية تتحدث عن إعادة الإعمار، في المنطقة، والأرقام التي يتم تناولها كبيرة جدا، ولا أعتقد أن هناك ممولا جاهزا، ولا حزمة ممولين لأن أرقام إعادة الإعمار لا يقدر عليها أحد.
قطاع غزة بحاجة إلى 80 سنة لإعادة الإعمار، والبيوت المهدومة كليا تصل نسبتها إلى 60 بالمائة في القطاع، والبيوت المهدومة جزئيا أو تمت خلخلتها بحيث ستسقط في أي لحظة تصل إلى 30 بالمائة، ولم يسلم فعليا سوى 10 بالمائة من بيوت القطاع، وكلفة إعادة الإعمار تصل إلى 80 مليار دولار هذا إذا توقفت الحرب، فيما أخطر ما في إعادة الإعمار إزالة ملايين الأطنان من الأنقاض، وإيجاد موقع لتجميعها، وما يعنيه ذلك من كلف مالية، ومع كل هذا خراب البنى التحتية من شبكات مياه ووقود وطرق وكهرباء واتصالات، وغير ذلك.
الآن يتم قصف لبنان، وتدمير القرى، والفيديوهات تكشف لك أمرا مريعا، فالبيوت تتعرض إلى ذات سيناريو غزة، قصف عشوائي في بيروت الجنوبية، أي العاصمة، وهذا يعني أن خراب العاصمة سوف يمتد إلى كل مواقعها، ولن يقف حكرا عند الضاحية الجنوبية، لأن هذه عاصمة تؤثر مناطقها على بعضها البعض، ويمتد التدمير إلى قرى الجنوب مرورا بكل المدن، صيدا وصور وغيرهما، وقد نسمع عن قصف وتدمير في الشمال، حيث طرابلس، وسنسمع كالعادة تقديرات لأرقام الخراب، وحاجة لبنان إلى إعادة الإعمار، بمليارات الدولارات التي لا نعرف من سيدفعها، ومقابل ماذا سيتم دفعها، ومن يتولى إعادة الإعمار، وهي ذات أسئلة غزة؟.
حرب تموز لبنان 2006 كانت كلفتها على لبنان أكثر من 7 مليارات دولار من إعادة الإعمار، للبيوت المقصوفة، وصولا إلى البنى التحتية في بيروت والجنوب، ولو عدنا إلى ملف لبنان بكل تفاصيله لوجدنا أرقاما مرعبة حول إعادة إعمار في حرب 1982، وما يرتبط بالاقتصاد
وخسائره أيضا، وبما يعيدنا إلى كلف إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية في لبنان، وما يرتبط أيضا بتدمير اقتصادات السياحة والعقار والتعليم والعلاج وغير ذلك، وسنجد أنفسنا مجددا أمام ملف إعادة إعمار جديد يتعلق بلبنان إذا توقفت الحرب، خلال وقت قصير.
لنذهب إلى سورية، وهذا مجرد نموذج في المنطقة، حيث قال المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف في شهر كانون الأول 2021، إن تكلفة إعمار سورية، تقدر بنحو 800 مليار، وهناك أرقام أقل، وفقا للجهة التي تجري معايير إعادة الإعمار، حيث إن المؤكد أن الكلفة تصل إلى مئات المليارات في سورية، كون إعادة الإعمار تشمل أيضا الاقتصاد السوري الذي تم تدميره صناعيا وزراعيا وسياحيا، والقصة لا تقف عند حدود بناء شقة.
الأرقام هنا مهمة، ولا أحد يتفق على رقم نهائي في أي بلد، لكن المشترك بين كل الأرقام أنها مرعبة وكبيرة جدا، كما أن لا طرف في العالم سيدفع قرشا لأي بلد في سياق إعادة الإعمار إلا في سياق توظيف سياسي، والكل سيسأل كما أسلفت لمن سندفع، ومن سيدفع، ومن سيتولى إعادة الإعمار، ومقابل ماذا سنعمر هذه المنطقة أو تلك، ولماذا ندفع لغيرنا أصلا؟.
هذه الملفات الثلاث نموذج لما يجري في المنطقة في ظل تراجع اقتصادات العالم، وهذا يعني أن إيجاد ممولين قد يكون حلما لا يمكن تحقيقه، إلا من خلال الحصول على مبالغ عادية لتسجيل مواقف سياسية لصالح الدول بحق الشعوب المحتاجة، فيما الكلفة الأكبر تنزلت على شعوب هذه الدول، بما يعني أن الخراب مستدام، والحرب الإسرائيلية في كل مكان لم تكن مجرد قصف مؤقت، بل تعمدت إنهاء حياة الشعوب لعقود طويلة مقبلة، دون سؤال أو جواب.
العالم انسحب من ملفات المنطقة، من تمويل الأونروا وصولا إلى تمويل إعالة السوريين حيثما يتواجدون، والكل منشغل بنفسه، ولا أحد لديه وقت للعمل الإنساني والخيري.

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