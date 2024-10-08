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طيران العقبة تصبح أضغاث أحلام.. وتوجه لترخيص شركة جديدة

10/8/2024 11:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- لم تكتمل فرحة القطاع السياحي، بإنشاء شركة طيران مملوكة للقطاع الخاص، بعد تسجيلها كأول استثمار في مجال الطيران خلال العام 2021 في العقبة، برأسمال بلغ 50 مليون دينار أردني.
فقبل نحو 3 سنوات، وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة طيران العقبة (FLY AQABA)، اتفاقية لإنشاء شركة يقودها القطاع الخاص كأول استثمار في مجال الطيران، وتم تسجيلها بالفعل في العقبة برأسمال بلغ 50 مليون دينار، بحيث يتم تشغيل طائرتين خلال المرحلة الأولى تربط العقبة مع مدن عربية وأجنبية لتكون البوابة السياحية الأولى للعالم، للمساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي والسياحي في المنطقة بأسعار مناسبة ومنافسة تسهم في تسويق منطقة المثلث الذهبي، إلا أن المشروع لم يكتمل وبقي يراوح مكانه حتى اليوم.
وحاولت "الغد" الحصول على توضيحات من سلطة العقبة دون جدوى، في حين ذكر مصدر مطلع أن "الشركة كانت تأسست في العام 2021 من قبل شركاء أردنيين وسعوديين، وتقدمت الشركة للترخيص من قبل هيئة الطيران المدني، وكان الأمر يسير حسب الأصول لاستكمال الإجراءات، إلا أن الشراكة لم تكتمل بسبب خلافات بين هؤلاء الشركاء رغم أهمية المشروع بأكثر من اتجاه.
لكن المصدر ذاته كشف لـ"الغد" عن أن "هناك شركة طيران مملوكة بالكامل لأردنيين في طريقها إلى البدء بإجراءات الترخيص".
ويقول عاملون في القطاع السياحي، إن هذا الاستثمار إن تم، سيعظم حجم السياحة الخارجية إلى العقبة من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية وبأسعار مناسبة ومنافسة، خصوصا بعد توقف السياحة إلى العقبة بواسطة البواخر السياحية جراء الحرب الدائرة في المنطقة والأحداث الجيوسياسية.
وبين خبراء سياحيون، أن شركة الطيران فتحت آمال القطاع السياحي على انتعاش غير مسبوق، يذكر بالعام 2019 الذي سجلت فيه العقبة أرقاما قياسية، مؤكدين أنهم تفاءلوا بالشركة القادمة من القطاع الخاص لبناء شراكات مختلفة مع جميع الأسواق العالمية بالتوازي مع سياسات الترويج التي يقوم عليها القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة السياحة وسلطة منطقة العقبة الخاصة.
ووفق العامل في القطاع السياحي محمد جبريل، فإن "إنشاء شركة للطيران في العقبة سيفتح آفاقا جديدة، ويسهم في استحداث فرص عمل، ورفع قدرات الكفاءات الوطنية في القطاع، والدفع بالاستثمار في الطيران قدما؛ وسينعكس ذلك على القطاع السياحي برمته، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تعاني فيها المملكة من قلة السياح الأجانب، مما كبد القطاع خسائر كبيرة".
أما الخبير السياحي محمد عبد الله، فأكد، من جهته "أن شركات الطيران في العالم اليوم تعد بمثابة بقرة حلوب، ورافدا اقتصاديا للدول التي لا تعتمد على النفط كمصدر وحيد للطاقة، كما تعد من أبرز القيم الاقتصادية الناهضة التي تحرك عجلة الاقتصاد والسياحة والاستثمار الصحيح في آن واحد".
وأشار عبد الله، إلى أن "العقبة تفتقر لهذا النوع من الاستثمارات الخاصة بمجال الطيران، لخصوصيتها السياحية ومنافستها لدول المنطقة، بل ومنافستها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم"، مؤكدا "أن العقبة تعد من أكثر المدن الساحلية التي يمكن أن تنجح لو تبنت فكرة الاستثمار في الطيران، وذلك لما لها من موقع جغرافي بالغ الأهمية، ولما تحظى به من مكانة متقدمة على طريق السياحة العالمية، بوجود مطار الملك الحسين الدولي الذي يعتمد سياسة الأجواء المفتوحة، كما سيكون لهذه الأفكار الاستثمارية الكبيرة صدى واسع فيما يخص الاستثمار في السياحة واستقطاب رؤوس الأموال بشكل كبير للداخل".
وبحسب تصريحات سابقة للمستثمر في القطاع السياحي والنائب السابق أمجد المسلماني، فإن "الرؤية الملكية الداعية إلى تشجيع الاستثمار تدعونا جميعا إلى التفاعل معها، إذ أصبح من الضرورة بمكان الشروع في أدوات الاستثمار وإخراجها إلى حيز التنفيذ"، مشيرا إلى أن "الاستثمار في قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، وهو يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد الوطني، وأصبحت الحاجة ملحة لهذا الاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بقطاع السياحة، حيث يعاني القطاع السياحي أصلا من ارتفاع كلفة التذاكر على السياح القادمين إلى الأردن".
وأضاف المسلماني "أن شركات طيران عربية وأجنبية شغلت رحلاتها إلى الأردن ثم توقفت بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة، فلو كانت هذه الشركات (وطنية)؛ أي يملكها مستثمرون أردنيون، لما توقفت عن التشغيل"، لافتا إلى أن "العديد من الدول تعتمد على الطيران الأقل كلفة والعارض (الشارتر)، وأن عدم وجود هذا النوع من الطيران سوف يفقدنا الكثير من السياح، حيث أثبتت الدراسات أن الطيران الأقل كلفة أصبح هدفا للسياح حول العالم بنسبة تفوق 90 %".

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