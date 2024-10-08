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إربد.. شروط الفرز تضع أصحاب أراض بلواء الكورة في مأزق

10/8/2024 11:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- يجد العديد من المواطنين بلواء الكورة في محافظة إربد، أنفسهم في مأزق لعدم قدرتهم على استغلال أراضيهم التي يتقاسمونها مع عدد من الورثة والواقعة خارج التنظيم، بسبب اقتصار الفرز على 4 دونمات كحد أدنى، مطالبين بأن يصبح الحد الأدنى دونمين اثنين أسوة بمحافظة عجلون.
وقالوا، إن "شرط الأربعة دونمات" يعني وجود عدد كبير من الورثة الذين قد لا يتفقون فيما بينهم، وتبقى الأراضي مشاعا دون أي استغلال، في حين يقلل اعتماد الدونمين من عدد الورثة في كل حصة لهم، وبالتالي يصبح التوافق بينهم هو الاحتمال الأرجح.
وأشاروا إلى وجود عشرات الشركاء في عدد من قطع الأراضي، ما جعل من فرزها أمرا مستحيلا، ودعوا إلى ضرورة إدخالها إلى التنظيم من أجل فرز تلك الأراضي إلى قطع بمساحات صغيرة، ليتمكن المواطنون من استثمارها أو البناء عليها أو بيعها.
وأكدوا كذلك، أن المستثمرين وأصحاب المكاتب العقارية يرفضون شراء الأراضي التي يشارك فيها العديد من الأشخاص، خصوصا أنه من الصعب جمع هؤلاء الشركاء للشراء منهم، في ظل وجود ورثة خارج البلاد أو تحت السن القانونية، وغيرها من العوائق.
كما لفتوا، إلى أن وزارة الإدارة المحلية ترفض إدخال أراضيهم إلى التنظيم بحجة أنها زراعية، في حين تقوم المجالس البلدية واللجنة اللوائية بالموافقة على الاستدعاءات المقدمة من المواطنين لتحويل صفة الأراضي من زراعية إلى سكنية، إلا أن مجلس التنظيم الأعلى يرفضها.
من جهته، أكد عضو مجلس محافظة إربد وصفي بني حمد، أن الموافقة على فرز الأراضي إلى دونمين أو أقل وإدخالها إلى التنظيم سينقذ العديد من الأسر والأفراد الذين يواجهون المشاكل في فرز أراضيهم، موضحا، أن قرار الفرز من شأنه تنمية المنطقة من جهة وتحريك سوق العقار الراكد في اللواء.
ولفت بني حمد، إلى أن فرز الأراضي إلى دونمين سيشجع المواطنين على البناء والبيع، كما أن تقليص مساحة الفرز سيزيد من عمليات البيع لتلك الأراضي، في ظل عدم قدرة المواطنين على شراء أراضٍ بمساحات كبيرة نظرا لارتفاع أسعار الأراضي في اللواء.
وأكد المواطن سعيد العمري، أنه قام ببناء منزل على قطعة أرض مساحتها 10 دونمات يمتلكها عشرات الورثة وتقع خارج التنظيم، وأن حصته من قطعة الأرض لا تتجاوز الدونم والنصف، ولا يمكن فرزها بسبب وقوعها خارج التنظيم، بالإضافة إلى قيام الورثة ببناء منازل على القطعة نفسها.
وأشار العمري، إلى أنه ورغم وجود عشرات المنازل على قطعة الأرض، إلا أنها ما تزال مصنفة كأرض زراعية لا يمكن فرزها إلى سكنية، رغم وعورتها وعدم صلاحيتها للزراعة، مؤكدا، أن عدم فرز أراضيهم خلف العديد من المشاكل بين الورثة حول أحقية البناء.
إلى ذلك، طالب رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة، عادل بني عيسى، بتعديل أحكام الفرز على الأراضي الواقعة داخل حدود البلديات وخارج التنظيم في لواء الكورة، أسوة بالأحكام التي مُنحت لمحافظة عجلون المجاورة، وذلك بتخفيض المساحات القابلة للفرز.
وأشار إلى أن هناك مساحات كبيرة في لواء الكورة تخضع لتنظيم لا يسمح بفرزها إلى أقل من أربعة دونمات، مما يشكل عائقا كبيرا أمام المواطنين في اقتسام أراضيهم، لا سيما الورثة والشركاء، مبينا، أن معظم الأراضي في لواء الكورة هي ملكيات صغيرة يشترك فيها عشرات الأشخاص، وبالتالي يجب أن يتم إدخالها إلى التنظيم.
وأكد بني عيسى، ضرورة تطبيق الأحكام التي صدرت بحق محافظة عجلون، والتي تقتضي بتخفيض الحد الأدنى للفرز من 4 دونمات إلى دونمين، نظرا للتشابه الكبير بين أراضي الكورة وأراضي عجلون في الطبيعة الجغرافية والواقع السياحي.
ولفت إلى أن البلدية تمكنت خلال السنوات الماضية من إدخال ما يقارب ألف دونم إلى داخل التنظيم، بعد تقدم أصحابها للبلدية، وفي المقابل، تم رفض إدخال العديد من الأحواض إلى التنظيم بحجة أنها زراعية.
وأشار بني عيسى، إلى أن 70 % من أراضي لواء الكورة لا تصلح للزراعة وهي أراضٍ حرجية بسبب وعورتها وطبيعتها الجبلية، فيما كان يتم سابقا زراعة تلك الأراضي بأشجار الزيتون والتين، لكن أعمار أشجار الزيتون أصبحت كبيرة وأصبحت الأشجار تصاب بالوهن، كما أن التزايد العمراني أدى إلى إزالة تلك الأشجار من أجل التوسع في البناء نظرا لضيق المساحات.
وقال بني عيسى، إن فرز الدونمين خارج حدود التنظيم سيشجع أصحاب تلك الأراضي على استثمارها في الزراعات المختلفة وإقامة المشاريع التنموية والسياحية، مما سينعكس إيجابا على واقع اللواء، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتشغيل المتعطلين عن العمل في حال إقامة مشاريع استثمارية.
وأوضح، أن فرز الدونمين من شأنه حل مشاكل الاكتظاظ السكاني من خلال استغلال المساحات الصغيرة، داعيا إلى سرعة اتخاذ هذا القرار والتوسع بحدود التنظيم، مما سيسهل على المزارعين إقامة المشاريع التنموية، كما أنه سيساهم في الحد من المشاكل بين الورثة.
وكانت الحكومة قد قررت قبل سنوات تخفيض الفرز إلى دونمين يشمل أراضي محافظة عجلون فقط، للتسهيل على المواطنين في السماح لهم بفرز ملكياتهم الخاصة.
وجاء هذا القرار لاعتبارات عدة، منها قلة الملكيات الخاصة بمحافظة عجلون، بالإضافة إلى أن حوالي 70 % من أراضي محافظة عجلون مصنفة كأراضٍ حرجية وأراضي خزينة، مما جعل ملكيات المواطنين محدودة.
وتم تغيير صفة استعمالات الأراضي بمحافظة عجلون من زراعية إلى ريفية عام 2016، وتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية رقم 2274. ثم صدر قرار مجلس التنظيم الأعلى بموجب المادة 25 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على موافقة مجلس التنظيم الأعلى على تصديق مخطط إضافة تنظيم بأحكام السكن الريفي للمناطق الواقعة خارج التنظيم وضمن حدود بلديات عجلون الكبرى، الشفا، الجنيد، وكفرنجة الجديدة، باستثناء الأراضي الحرجية وأراضي الخزينة، وكان التصديق مؤقتًا.
وسهَّل القرار، الذي بدأ تنفيذه في حينه، على المواطنين فرز ملكياتهم الخاصة وبناء منازلهم ضمن المسموح به في القرار، حيث يتضمن القرار شمول تخفيض الحد الأدنى للفرز إلى دونمين بدلا من 4 دونمات لكافة المناطق الواقعة خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلديات في محافظة عجلون، وذلك لغايات إعادة إعمارها وزراعتها واستثمارها بشكل صحيح ومفيد لأصحاب الأراضي.

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